Marvel'ın beklenen filmi Doctor Strange 2'den yeni bir sahne paylaşıldı

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Marvel evreninin 2022 yılında en çok beklenen filmlerinden birisi olan Doctor Strange 2'den geçtiğimiz saatlerde yeni bir sahne paylaşıldı.

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Paylaşılan sahnede Doctor Strange'i kısa bir aksiyon sahnesinin içerisinde görüyoruz. Ayrıca film evreninde ilk kez göreceğimiz America Chavez'i de bu sahnede görebiliyoruz. Sahne dışında da sizleri uyarmakta fayda var çünkü filmin yayın tarihine kısa bir süre kalmasıyla birlikte internette çok ciddi spoilerlar verilmeye başladı. Spoiler yemek istemiyorsanız önlem almanızda fayda var.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ve Benedict Wong bulunuyor. sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Yeni Sahne

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