Disney, Daredevil: Born Again'in geleceğine dair kararını verdi

Daredevil: Born Again, 3. Sezon Onayını Aldı
Biz Daredevil: Born Again'in 2. sezonu için beklerken, Disney'den 3. sezona dair açıklama geldi. Disney, 2. sezondan gördüklerinden memnun kalmış olacak ki Daredevil: Born Again'e daha şimdiden 3. sezon onayını da verdi.
Aynı 2. sezon gibi 3. sezonun çekimlerine de hızlıca başlanacak. Ekibin 2026'nın ilk aylarında sete dönmesi bekleniyor. Böylece her yıl yeni bir sezon yayınlanmaya devam edilebilecek ki günümüz standartlarında bu artık istisnai bir duruma dönmüş durumda.
Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll gibi isimler de orijinal dizideki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu isimler, 2. sezonun da parçası olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
