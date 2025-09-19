Giriş
    Disney, Daredevil: Born Again'in geleceğine dair kararını verdi

    İki sezonun ardından ekranlara veda edebileceği konuşulan Daredevil: Born Again'in akıbeti belli oldu. Disney, dizinin geleceğine dair kararını açıkladı.                 

    Disney, Daredevil: Born Again'in geleceğine dair kararını verdi Tam Boyutta Gör
    Daredevil'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Daredevil: Born Again, bu yıl Disney+'ta izleyici ile buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, Netflix'teki orijinal dizi kadar başarılı olmasa da 2. sezon onayı almayı başardı. Artık post-prodüksiyon aşamasında olan 2. sezon, önümüzdeki yılın Mart ayında izleyici ile buluşacak.

    Daredevil: Born Again, 3. Sezon Onayını Aldı

    Biz Daredevil: Born Again'in 2. sezonu için beklerken, Disney'den 3. sezona dair açıklama geldi. Disney, 2. sezondan gördüklerinden memnun kalmış olacak ki Daredevil: Born Again'e daha şimdiden 3. sezon onayını da verdi.

    Aynı 2. sezon gibi 3. sezonun çekimlerine de hızlıca başlanacak. Ekibin 2026'nın ilk aylarında sete dönmesi bekleniyor. Böylece her yıl yeni bir sezon yayınlanmaya devam edilebilecek ki günümüz standartlarında bu artık istisnai bir duruma dönmüş durumda.

    Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll gibi isimler de orijinal dizideki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu isimler, 2. sezonun da parçası olacak.

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 2 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

