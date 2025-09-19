Disney, Daredevil: Born Again'in geleceğine dair kararını verdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Daredevil'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Daredevil: Born Again, bu yıl Disney+'ta izleyici ile buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, Netflix'teki orijinal dizi kadar başarılı olmasa da 2. sezon onayı almayı başardı. Artık post-prodüksiyon aşamasında olan 2. sezon, önümüzdeki yılın Mart ayında izleyici ile buluşacak.

Daredevil: Born Again, 3. Sezon Onayını Aldı

Biz Daredevil: Born Again'in 2. sezonu için beklerken, Disney'den 3. sezona dair açıklama geldi. Disney, 2. sezondan gördüklerinden memnun kalmış olacak ki Daredevil: Born Again'e daha şimdiden 3. sezon onayını da verdi.

Aynı 2. sezon gibi 3. sezonun çekimlerine de hızlıca başlanacak. Ekibin 2026'nın ilk aylarında sete dönmesi bekleniyor. Böylece her yıl yeni bir sezon yayınlanmaya devam edilebilecek ki günümüz standartlarında bu artık istisnai bir duruma dönmüş durumda.

Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll gibi isimler de orijinal dizideki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu isimler, 2. sezonun da parçası olacak.

