Ekran kartı belleklerinde stoklar yüz güldürüyor

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Bu yılın başlarından itibaren kripto para dünyasında yaşanan krizler ekran kartı bekleyen oyuncuların yüzünü güldürmüştü. Yeni ekran kartı mimarilerinin arefesinde bellek stoklarından da güzel haber geldi.

Bellek stokları iyileşiyor

Micron yaptığı açıklamada GDDR6 ve GDDR6X belleklerin satışlarında artış yaşandığını, stokların da bu artışı karşılayabilecek derecede güçlü olduğunu belirtti. Özellikle AMD RDNA 3 ve Nvidia Ada Lovelace mimarileri öncesinde işler yolunda gidiyor.

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Grafik kartlarına olan talebin ağırlıklı olarak sistem toplayıcılar ve oyuncu dizüstüleri tarafından geldiği tahmin ediliyor. Konsolların ise talebi biraz daha düşük kalıyor. Diğer taraftan ekran kartları stoklarının da artık düzene girdiği ve sıkıntının en aza indiği belirtiliyor.

Nvidia halen GDDR6X bellekleri kendisine ayırdığı için RTX 4000 serisinde de görmeye devam edeceğiz. Micron daha gelişmiş bir üretim teknolojisi ile performansı yüzde 15 arttırdığını belirtiyor. Yani yeni ekran kartlarında çok daha yüksek bellek hızları göreceğiz. Radeon RX 7000 ekran kartı serisi ise GDDR6 bellek kullanmaya devam edecek.

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