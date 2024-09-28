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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 Ultra, 16 GB RAM ile gelecek

    Samsung Galaxy S25 Ultra, yakın zamanda Geekbench testinde 12GB RAM ile görülmüştü ancak IceUniverse'e göre yeni serinin en üst modeli, daha fazla bellekle gelecek.
    samsung galaxy s25 ultra 16gb ram Tam Boyutta Gör
    IceUniverse'e göre, Samsung, Galaxy S25 Ultra ile bellek miktarını 16 GB’a çıkaracak. Daha yüksek RAM, Samsung'un genellikle yalnızca resmi web sitesi ve mağaza uygulamasında sattığı 512 GB ve 1 TB depolama seçeneğiyle eşleştirilebilir.

    Samsung S25 Ultra’nın en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak. Eşleştirme, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 16 GB RAM + 512 GB / 1TB depolama şeklinde olabilir. Yeni serinin diğer modellerinin 12 GB RAM + 256 GB ve 512 GB depolama seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

    Galaxy S25 Ultra'daki daha büyük RAM, yapay zeka görevlerini ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek. Telefon, belleğin bir kısmını yapay zeka ayıracak. Samsung’un Snapdragon 8 Gen 4 (8 Elite) Standart ve "Galaxy için" varyantlarını test ettiği söyleniyor. Peki, S25 Ultra ne zaman çıkacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini bu yılın Ocak ayında piyasaya sürdü. Etkinlik, normalden erken planlandı. Galaxy S25 serisinin (S25, S25 Plus ve S25 Ultra) tanıtılacağı 2025’in ilk Galaxy Unpacked etkinliği yüksek ihtimalle Ocak ayında gerçekleşecek.

    Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.8 inç, 1440x3120, 120Hz, 2600 nit, HDR10+, Dynamic LTPO AMOLED 2X
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4
    • Bellek: 12GB RAM, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 200MP f/1.7 (geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto) + 50MP f/3.4 (periskop) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 12MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 7
    • Yazılım: Android 15, One UI 7
    • Boyut ve ağırlık: 162.8 x 77.6 x 8.2mm, 219 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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