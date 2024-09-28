Galaxy S25 Ultra, 16 GB RAM ile gelecek

Samsung S25 Ultra’nın en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak. Eşleştirme, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 16 GB RAM + 512 GB / 1TB depolama şeklinde olabilir. Yeni serinin diğer modellerinin 12 GB RAM + 256 GB ve 512 GB depolama seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.
Galaxy S25 Ultra'daki daha büyük RAM, yapay zeka görevlerini ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek. Telefon, belleğin bir kısmını yapay zeka ayıracak. Samsung’un Snapdragon 8 Gen 4 (8 Elite) Standart ve "Galaxy için" varyantlarını test ettiği söyleniyor. Peki, S25 Ultra ne zaman çıkacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini bu yılın Ocak ayında piyasaya sürdü. Etkinlik, normalden erken planlandı. Galaxy S25 serisinin (S25, S25 Plus ve S25 Ultra) tanıtılacağı 2025’in ilk Galaxy Unpacked etkinliği yüksek ihtimalle Ocak ayında gerçekleşecek.
Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.8 inç, 1440x3120, 120Hz, 2600 nit, HDR10+, Dynamic LTPO AMOLED 2X
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4
- Bellek: 12GB RAM, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 200MP f/1.7 (geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto) + 50MP f/3.4 (periskop) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 7
- Yazılım: Android 15, One UI 7
- Boyut ve ağırlık: 162.8 x 77.6 x 8.2mm, 219 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu