Galaxy S25 Ultra, 16 GB RAM ile gelecek

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Tam Boyutta Gör IceUniverse'e göre, Samsung, Galaxy S25 Ultra ile bellek miktarını 16 GB’a çıkaracak. Daha yüksek RAM, Samsung'un genellikle yalnızca resmi web sitesi ve mağaza uygulamasında sattığı 512 GB ve 1 TB depolama seçeneğiyle eşleştirilebilir.

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Samsung S25 Ultra’nın en üst modeli 16GB RAM 1TB depolama alanı sunacak. Eşleştirme, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 16 GB RAM + 512 GB / 1TB depolama şeklinde olabilir. Yeni serinin diğer modellerinin 12 GB RAM + 256 GB ve 512 GB depolama seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

Galaxy S25 Ultra'daki daha büyük RAM, yapay zeka görevlerini ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek. Telefon, belleğin bir kısmını yapay zeka ayıracak. Samsung’un Snapdragon 8 Gen 4 (8 Elite) Standart ve "Galaxy için" varyantlarını test ettiği söyleniyor. Peki, S25 Ultra ne zaman çıkacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini bu yılın Ocak ayında piyasaya sürdü. Etkinlik, normalden erken planlandı. Galaxy S25 serisinin (S25, S25 Plus ve S25 Ultra) tanıtılacağı 2025’in ilk Galaxy Unpacked etkinliği yüksek ihtimalle Ocak ayında gerçekleşecek.

Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.8 inç, 1440x3120, 120Hz, 2600 nit, HDR10+, Dynamic LTPO AMOLED 2X

: 6.8 inç, 1440x3120, 120Hz, 2600 nit, HDR10+, Dynamic LTPO AMOLED 2X İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Bellek : 12GB RAM, 16GB RAM

: 12GB RAM, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 200MP f/1.7 (geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto) + 50MP f/3.4 (periskop) + 50MP f/2.0 (ultra geniş)

: 200MP f/1.7 (geniş) + 10MP f/2.4 (telefoto) + 50MP f/3.4 (periskop) + 50MP f/2.0 (ultra geniş) Ön kamera : 12MP f/2.2

: 12MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 45W hızlı şarj

: 5000 mAh, 45W hızlı şarj Bağlantı : Bluetooth 5.3, WiFi 7

: Bluetooth 5.3, WiFi 7 Yazılım : Android 15, One UI 7

: Android 15, One UI 7 Boyut ve ağırlık: 162.8 x 77.6 x 8.2mm, 219 g

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Samsung Galaxy S25 Ultra, 16GB RAM ile gelecek