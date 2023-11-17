Dreame yeni yıldızı DreameBot L20 Ultra dahil yeni ürünlerini Türkiye'de satışa sundu

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği devi Dreame Technology, yenilikçi çözümler sunan ürünlerini Türkiye pazarı için duyurdu. Duyurulan ürünler arasında şirketin bugüne kadarki en gelişmiş hepsi birarada temizlik robotu DreameBot L20 Ultra, yeni nesil süpürge modelleri Dreame R20 ve Dreame H12 Dual'in yanı sıra Dreame Hair Glory adlı saç kurutma makinesi ve robot köpek DreameDog gibi heyecan verici ürünler de yer aldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, “Tüketici elektroniğini alanında dünyadaki önemli markalardan biri olarak ürünlerimizi Türkiye'deki kullanıcılarımızla buluşturacağımız için çok mutluyuz. Dreame Technology olarak kullanıcılarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, yüksek teknoloji ile hayatlarına değer katmak en önemli önceliğimiz. Piyasaya sunacağımız ürünlerimizin kısa vadede Türkiye'de çok sevileceğine inanıyoruz” dedi.

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Yaşam kalitesini yükseltme vizyonuyla bugüne kadar 150'den fazla patente imza atan Dreame Technology'nin ülkemizde satışa sunduğu ürünler ve dikkat çeken özellikleri şu şekilde:

Hem evi hem kendini temizleyen süpürge: DreameBot L20 Ultra

Dreame Technology'nin gelişmiş hepsi-bir-arada temizlik robotu DreameBot L20 Ultra, ev temizliğini yepyeni bir boyuta taşıyor. Kullanıcıya ihtiyaç duymadan kendi başına tam 75 gün boyunca temizlik yapabilen DreameBot L20 Ultra, toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor, paspaslarını temizleyip kurutuyor, su ve solüsyonları bağımsız olarak dolduruyor.

DreameBot L20 Ultra sektördeki ilk yapay zekâ tabanlı MopExtend™ teknolojisiyle paspaslarını otomatik olarak hareket ettirerek ulaşılması zor köşe ve pervazları derinlemesine temizliyor. İki adet yüksek hızlı döner paspası kontrol eden DuoScrub™ Sistemi, inatçı kir ve sıvıları basınç altında fırçalayarak eve yayılmalarını engelliyor. 150 dakikalık ultra uzun pil ömrüne sahip DreameBot L20 Ultra, Vormax™ Emiş Sistemi'yle saç, toz ve kirler için 7.000Pa'lık sıra dışı bir vakumlama gücü sunuyor. 3D Yapılandırılmış Işıklı Engellerden Kaçınma Sistemi'ne sahip DreameBot L20 Ultra sayesinde ev sakinlerine zahmetsizce yapılan temizliğin keyfini çıkarmak kalıyor.

Dreame R20 ile çok yönlü kablosuz temizlik

Yüksek teknolojisi ve pratikliğiyle temizlik stresini azaltan Dreame R20 Kablosuz Süpürge, ev temizliğini adeta bir eğlenceye dönüştürüyor. Zemin türünü algılayarak uygun temizlik moduna geçen Dreame R20, mavi ışıklı LED Optik teknolojisiyle loş bölgelerdeki kirlerin fark edilmesini kolaylaştırıyor. Sıra dışı emiş gücü, yüksek hızlı fırçasız motoru, yüzde 99,9'luk toz filtreleme oranı ve özel aparatlarıyla Dreame R20 kumaş kaplı mobilyalar ve ulaşılması zor bölgelerdeki tüy ve kırıntıları kusursuzca temizleyerek herkes için hijyenik yaşam alanları vadediyor.

Temizlik sihirbazı Dreame H12 Dual

Yetenekli Dreame H12 Dual hem yer yıkaması yapabilen hem de halı ve mobilya yüzeylerini süpürebilen kapsamlı bir 3'ü 1 arada temizlik sihirbazı. Dreame H12 Dual kısa süre içinde kablosuz dikey süpürge ya da el süpürgesine dönüşerek ıslak ve kuru zeminlerin etkili şekilde temizlenmesini sağlıyor. Fırçalarını otomatik olarak hareket ettirerek köşe ve kenarlarda uçtan uca temizlik sağlayan Dreame H12 Dual, temizlik sonrasında fırça ile toz haznesini su ve deterjanla yıkayıp kurutarak ev sakinlerinin işini kolaylaştırıyor.

Dreame Hair Glory ile zafer kazanan saçlar

Dreame Technology'nin yeni nesil saç kurutma makinesi Hair Glory, kelimenin tam anlamıyla “çok havalı”. Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Dreame Hair Glory, yüksek hava akışı sağlayan motoruyla ıslak saçların kolayca ayrışmasını ve yalnızca iki dakika gibi kısa bir sürede kurutulmasını sağlıyor. LED göstergeleri, dört farklı sıcaklık ve iki hız ayarı bulanan Dreame Hair Glory, negatif iyon teknolojisiyle elektriklenmeyi bir önceki modele göre 30 kata kadar azaltarak saçlara parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.

Akıllı robot köpek: DreameDog

Dreame Technology'nin lansmanda sergilediği bir diğer ürün ise sektörün baş-vücut koordinasyonuna sahip ilk dört ayaklı biyonik robotu olan akıllı robot köpek DreameDog. Sahibinin ihtiyaçlarını anlayıp sesli iletişim kurabilen, dokunuşlara tepki verebilen, insan hareketlerini taklit edip oyun oynayabilen bu akıllı robot köpek, bulunduğu ortamın haritasını çıkarıp devriye gezebiliyor. Geliştirmeye açık yapısıyla ihtiyaca göre özelleştirmeye imkân sağlayan DreameDog'un 2024 ilkbaharında satışa sunulması planlanıyor.

Lansmana özel Dreame R20'de yüzde 11 indirim

Dreame Technology, gösterilen yoğun ilgi ve hareketlenen alışveriş sezonu nedeniyle özel bir indirim kampanyası da düzenliyor. Dreame R20 Kablosuz Süpürge, lansmana özel yüzde 11 indirim fırsatıyla kasım ayı boyunca 12.990 TL'den satışa sunulacak. Öte yandan DreameBot L20 Ultra 44.999 TL, Dreame H12 Dual 16.199 TL ve Dreame Hair Glory ise 4.099 TL'den raflardaki yerini alacak.

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