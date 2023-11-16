Suzuki'den yıl sonu kampanyası: Kredi ve takas desteği

Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliğini, yüksek performansı, AllGrip 4×4 çekiş sistemini ve en güncel güvenlik donanımları bir arada sunan Suzuki S-Cross Hibrit modeli, kasım ayı boyunca 100.000 TL takas destekli 1.304.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.
AllGrip 4×4 veya 4×2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca takas destekli 1.244.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0.99 faizli kredi fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor.
AllGrip teknojisine sahip 4×4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün yetenekli Jimny modeline, takas destekli 1.584.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.