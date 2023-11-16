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    Suzuki'den yıl sonu kampanyası: Kredi ve takas desteği

    Suzuki, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere kasım ayında özel alım seçenekleri sunmaya devam ediyor. Marka, kullanıcıların aynı anda faydalanabileceği kredi ve takas desteği fırsatları sunuyor.
    Suzuki'den yıl sonu kampanyası: 0 faizli kredi ve takas desteği Tam Boyutta Gör
    Sunduğu güçlü güvenlik donanımları, zengin donanım özellikleri ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan hibrit B hatchback Swift Hibrit modeline takas destekli 988 bin TL ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sahip olunabiliyor.

    Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliğini, yüksek performansı, AllGrip 4×4 çekiş sistemini ve en güncel güvenlik donanımları bir arada sunan Suzuki S-Cross Hibrit modeli, kasım ayı boyunca 100.000 TL takas destekli 1.304.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

    AllGrip 4×4 veya 4×2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca takas destekli 1.244.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0.99 faizli kredi fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor.

    AllGrip teknojisine sahip 4×4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün yetenekli Jimny modeline, takas destekli 1.584.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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