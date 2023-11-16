Suzuki'den yıl sonu kampanyası: Kredi ve takas desteği

Tam Boyutta Gör Sunduğu güçlü güvenlik donanımları, zengin donanım özellikleri ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan hibrit B hatchback Swift Hibrit modeline takas destekli 988 bin TL ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sahip olunabiliyor.

Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliğini, yüksek performansı, AllGrip 4×4 çekiş sistemini ve en güncel güvenlik donanımları bir arada sunan Suzuki S-Cross Hibrit modeli, kasım ayı boyunca 100.000 TL takas destekli 1.304.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

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AllGrip 4×4 veya 4×2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca takas destekli 1.244.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0.99 faizli kredi fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor.

AllGrip teknojisine sahip 4×4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün yetenekli Jimny modeline, takas destekli 1.584.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.

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Suzuki'den yıl sonu kampanyası: 0 faizli kredi ve takas desteği