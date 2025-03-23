BİM marketler RC araba modelleri satacak

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Tam Boyutta Gör Havaların ısınması ile birlikte uzaktan kumandalı yarış arabası arayanlar için BİM marketlerin hafta içi aktüel ürün kataloğunda farklı ölçek ve motor gücünde RC araba modelleri satışa çıkıyor olacak.

26 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

26 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında ilk kez RC araba modelleri satışa sunuluyor. 60Km hıza ulaşabilen, 1:10 ölçeğinde, 3000mAh batarya, LED aydınlatma, Drift özelliği, fırçasız motor gibi özelliklere sahip spor araba 12950TL.

28 Mart BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Ayrıca 75Km hıza ulaşabilen, 1:4 ölçeğinde, profesyonel büyük burulma pervane, 1500mAh batarya, bağımsız süspansiyonlu tekerlekler, fırçasız motor gibi özelliklere sahip 4x4 arazi aracı ise 7950TL.

Diğer taraftan ONVO markasına ait 32 inçlik 180Hz oyuncu monitörü 7990TL iken, 27 inçlik 180Hz oyuncu monitörü 4990TL ve 24 inçlik 180Hz oyuncu monitörü de 3990TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

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