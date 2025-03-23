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    BİM marketler RC araba modelleri satacak

    26 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında iki farklı arazi kategorisine göre hazırlanmış RC araba modelleri ve oyuncu monitörleri bulmak mümkün olacak.    

    26 Mart BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Havaların ısınması ile birlikte uzaktan kumandalı yarış arabası arayanlar için BİM marketlerin hafta içi aktüel ürün kataloğunda farklı ölçek ve motor gücünde RC araba modelleri satışa çıkıyor olacak. 

    26 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

    26 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında ilk kez RC araba modelleri satışa sunuluyor. 60Km hıza ulaşabilen, 1:10 ölçeğinde, 3000mAh batarya, LED aydınlatma, Drift özelliği, fırçasız motor gibi özelliklere sahip spor araba 12950TL. 

    Ayrıca 75Km hıza ulaşabilen, 1:4 ölçeğinde, profesyonel büyük burulma pervane, 1500mAh batarya, bağımsız süspansiyonlu tekerlekler, fırçasız motor gibi özelliklere sahip 4x4 arazi aracı ise 7950TL. 

    Diğer taraftan ONVO markasına ait 32 inçlik 180Hz oyuncu monitörü 7990TL iken, 27 inçlik 180Hz oyuncu monitörü 4990TL ve 24 inçlik 180Hz oyuncu monitörü de 3990TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. 

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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