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    Drone ve uçan taksilere Microsoft desteği: Project AirSim

    Microsoft, otonom dronlar ve uçan taksiler için geliştirilen Project AirSim platformunu duyurdu. Platform sayesinde bu otonom araçların yapay zekaları zorlu koşullar için eğitilecek.
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    Drone ve uçan taksilere Microsoft desteği: Project AirSim
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    Otonom dronlar ve uçan taksiler geleceğimizin birer parçası gibi görünse de önlerinde aşmaları gereken birçok engel bulunuyor. Günlük kullanımdaki çeşitli zorluklar gelişmiş yapay zeka sistemlerini bu araçlar için zorunlu kılıyor. Microsoft’un kısa süre önce duyurduğu Project AirSim platformu sayesinde otonom uçan araçların zorlu koşullar için test edilmesi sağlanacak.

    Geliştirme süreleri kısalacak

    Azure tabanlı olan bu teknoloji sayesinde sanal ortamdaki ayrıntılı simülasyonlar aracılığıyla otonom araçların milyonlarca uçuş, farklı engeller ve zorlu hava koşulları gibi birtakım testlerdeki yetenekleri ölçülecek. Drone üreticileri platform sayesinde araçlarının kuşlardan kaçıp kaçamayacağını veya kuvvetli rüzgarlarda ne derecede pil gücü harcadıklarını anlık olarak görebilecek. Bu sayede geliştiricilerin test süreçlerinden ciddi bir zaman tasarrufu elde etmesi hedefleniyor.

    Drone ve uçan taksilere Microsoft desteği: Project AirSim
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    Geliştiricilerin AirSim platformunu kullanmak için çok fazla teknik bilgiye sahip olmaları gerekmiyor zira halihazırda bulunan yapı taşlarını kullanabilirler. Platform üzerinde Bing Haritalar kullanılarak 3 boyutlu özel ortamların oluşturulabildiği gibi hazırda bulunan şehir kitaplığına da erişim mümkün olacak.

    Project AirSim’in erken erişim versiyonu halihazırda Airtonomy ve Bell firmalarında kullanılıyor. Microsoft ise projeyi fizik, hava durumu ve çeşitli dijital sensörler ile geliştirmeyi planlıyor. Firma ayrıca hükümet ve standardizasyon gruplarıyla yakından çalışıyor ve gelecekte otonom sistemlerin sertifikasyon süreçlerinde AirSim’i kullanmayı planlıyor. 

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    billy brown 6 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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