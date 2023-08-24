Binance, kripto banka kartı hizmetini çok sayıda ülkede sonlandırıyor

Tam Boyutta Gör Kripto para borsası Binance, Latin Amerika ve Orta Doğu’da sunduğu kripto banka kartı hizmetini askıya alıyor. Borsa, bir X kullanıcının soru sorması üzerine bu hamlesini açığa çıkardı.

Kripto borsası Binance, küresel genişleme ve benimsenme çalışmaları kapsamında birçok ülkede atılım gerçekleştirmişti. ABD’de soruşturma ve davalarla boğuşan Binance, diğer bölgelerde oldukça güçlü ilişkiler kurdu.

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Özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri, Binance’in aktif olduğu yerler olarak öne çıkıyor. Ancak Binance, bu iki bölgede kripto kart hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı. Borsa, bu hamlenin sebeplerini açıklamadı, ancak kullanıcılarının sadece yüzde 1’inin etkileneceğini belirtti.

Borsa, Latin Amerika ve Orta Doğu’da yürüttüğü kripto kart hizmetlerini 25 Ağustos’ta sonlandıracak. Borsaya ait bölgedeki kartlar ise 21 Eylül’e kadar kullanılmaya devam edecek. Binance’ten gelen açıklamada, ödemelerin ve süreçlerin 20 Aralık 2023’e kadar işlenebileceği ifade edildi.

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Binance, kripto banka kartı hizmetini sonlandırıyor