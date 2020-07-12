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    DSÖ, Kovid-19’un çıkışıyla ilgili araştırma için Çin’e ekip gönderdi

    Dünya Sağlık örgütü (DSÖ) Kovid-19 salgınının çıkışıyla ilgili araştırma yapmak ve salgınla ilgili daha detaylı verilere ulaşmak adına, Çin'e bir ekip gönderdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    DSÖ, Kovid-19’un çıkışıyla ilgili araştırma için Çin’e ekip gönderdi
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    Kovid-19 salgınına yönelik adımlarda yavaş ve etkisiz kaldığı iddialarıyla oldukça fazla eleştiri alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün ortaya çıkışı ile ilgili detayları aydınlatmak adına uzmanlardan oluşan bir ekibi Çin’e gönderdi.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsü tespit edebilen biosensör Türkiye'deki atık sularda test edilecek"

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    Ülkenin başkenti Pekin’e ulaşan ve bir epidemiyolog ile hayvan sağlığı uzmanından oluşan ekip, virüsün nasıl ortaya çıktığı ve yayıldığı konularında kapsamlı araştırma yapacak. DSÖ sözcüsü Dr. Margaret Harris’e göre ekibin odaklanacağı ana konulardan biri de virüsün hayvandan insana bulaşıp bulaşmadığı ve bulaştıysa da hangi hayvanın bu konuda sorumlu olduğunun anlaşılma gayreti olacak. Konuyu takip edenlerin hatırlayacağı üzere salgınla ilgili yayınlanan ilk raporlar, virüsün Wuhan’daki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı ve yarasalar aracılığıyla diğer memelilere oradan da insanlara bulaştığı yönündeydi.

    ABD, DSÖ'den çekildiğini duyurmuştu

    Virüsün yolculuğu kapsamında Çin’de yürütülen son araştırma Şubat ayında gerçekleştirilmiş ve söz konusu görevin başındaki bilim insanı Bruce Aylward, ülkenin virüsü kontrol altına almak için gösterdiği çabayı övmüştü. Ancak Şubat ayından bu yana geçen süre zarfında ülkede uluslararası bir ekipçe başka herhangi bir araştırmanın yapılmaması tepkilere neden olmuş, hatta ABD DSÖ’yü Çin’in maşası olmakla suçlamıştı. Hatırlanacağı üzere Perşembe günü ise ABD, DSÖ’den resmi olarak çekildiği duyurmuştu.

    DSÖ, Kovid-19’un çıkışıyla ilgili araştırma için Çin’e ekip gönderdi
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    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ve DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un yaptığı “salgın halen daha hızını kaybetmiş değil” uyarısının ardından gelen araştırma haberi, bakalım virüsün gidişatı ile ilgili insanlığa güzel haberler verebilecek mi?

    Eleştirilerin merkezinde olan ve şeffaflık konusunda çekimser davrandığı için tepkilerin yöneltildiği Çin, DSÖ’yü araştırma için davet etmek konusunda inisiyatifi eline aldığı ve araştırma konusunda örgüte tam destek sağlayacağını ifade etti. Ancak ülkenin vaka sayıları ve yaşanan gelişmeler konusunda ağır davranması, DSÖ dahil birçok ülke ve kuruma zaman kaybettirmiş gibi duruyor.



    https://www.foxnews.com/world/who-team-china-covid-19-origins Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    MehmetNY (Mehmet ) 1 sa. (düzenlendi)
    Hiç gitmeseydiniz yaauvv ne gerek vardı.



    Dsö'nün ilaç şirketleriyle olan illegal bağını, Çin'in örgütün içine nasıl nüfuz ettiğini pandemiden çok önce bile konuşuluyordu.



    Yine gidip Çin'i aklamak için saçma raporlarla gelecekler.

    Bu kadar zaman geçtikten sonra ne bulmayı umuyorlar? Bu saatten sonra eldeki deliller ne kadar sağlıklıdır?

    Hele de baskıcı komünist Çin rejimi varken!!!
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    UML 2 sa.
    Kendilerine olan güveni çoktan kaybettiler gibi geliyo bana. Çakma sağlık örgütü.
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    coolhearts (Süleyman Şimşek) 4 sa.
    Biraz geç kalmadılar mı ?
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