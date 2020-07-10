Koronavirüsü tespit edebilen biosensör Türkiye'deki atık sularda test edilecek

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Türkiye’de atık sularda koronavirüsün (Covid-19) varlığının araştırılması için çalışmalar sürüyor. 81 ilden numuneler alındı ve bazı şehirlerin atık suyunda koronavirüs tespit edildi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, yapılan çalışmalara bakıldığında bugüne kadar atık suda koronavirüsün en yoğun olduğu şehrin Konya olduğu gözlemlendi. Konya’yı İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Antalya takip ediyor.

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Atık sularda koronavirüs ve diğer virüs türlerinin tespiti için biosensörler geliştiriliyor. Henüz dünyada Covid-19’u tespit edebilen bir biosensör bulunmuyor. Türkiye, biosensör projelerini desteklemek için 2 hamle planladı.

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Slovakya’nın yürütücülüğündeki bir AB projesine başvuru yapıldı. Eğer kabul edilirse Covid-19’u tespit edebilen prototip biosensörler Türkiye’deki atık sularda denenecek.

İkinci hamle olarak İskoçya’da bir üniversiteyle iletişime geçildi. Covid-19’a spesifik olarak bioleseptör geliştirilirse prototip biosensör geliştirilecek. Bu sensör ilk olarak Türkiye’de atık su tesislerinde kullanılarak test edilecek.

Atık sulara biosensör koyulursa koronavirüs ve virüsler için erken uyarı sistemi hazırlanabilecek. Doç. Dr. Kocamemi, “Tabii bu hemen olacak bir şey değil ama uzun vadede, yıllar bazında tesislere bu biosensörlerin yerleştirilmesi, SARS-CoV2 ve benzeri virüslerin erken uyarı sistemi ile takibi için önemli bir adım.” dedi.

https://www.mynet.com/koronavirusun-atik-sulardaki-varliginin-arastirilmasi-calismasi-birinci-konya-ikinci-istanbul-110106549169

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