Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı

    Hızını bir türlü kaybetmeyen koronavirüs salgını, dünya genelinde yaşanan vaka sayısı artışıyla yine bir rekor kırdı. 4 Temmuz tarihi itibariyle 212,326 yeni vaka tespit edildi.
    3 gün
    2,1b
    2
    16
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı
    Tam Boyutta Gör

    Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının dünya genelindeki etkisinin artarak devam ettiğini gösteren yeni bir veri paylaştı. En son 28 Haziran tarihinde günlük 189,077 olan vaka sayısı, 4 Temmuz tarihi itibariyle 212,326 olarak kayıtlara geçti.

    Daha önceki paylaşımlarda da olduğu gibi ABD, Brezilya ve Hindistan, vaka sayılarının artmasında başı çeken ülkeler olarak dikkat çekiyor. DSÖ’ye göre hastalık sonucu hayatını kaybeden insan sayısı ise ortalama 5,000 ölümle standart bir seyir izliyor. Bazı kaynaklar, küresel ölçekte 11 milyondan fazla insanın virüsten etkilendiğini ve geride bıraktığımız yedi ay içinde yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi

    Ayrıca Bkz. "Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor"

    DSÖ, yapmış olduğu bir diğer açıklamada ise sıtma ilacı hidroksiklorokin ile HIV’ye karşı kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının denemelerini durdurduğunu açıkladı. Kurum, almış olduğu karara gerekçe olarak söz konusu ilaçların Kovid-19 nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısını azaltmada etkili olmamasını gösterdi.

    DSÖ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar neticesinde hidroksiklorokin ile lopinavir/ritonavir adlı ilaçların Kovid-19’un neden olduğu ölümleri azaltmada etkisiz olduğunu ya da çok az etkili olduğunu tespit ettik. İlaçların gösterdiği olumlu etki zaten bakım standardı ile de elde edilebiliyor. Dayanışma denemesi araştırmacıları, ilaç denemelerine ivedilikle son verecektir.”



    https://www.smh.com.au/world/north-america/who-reports-record-daily-increase-in-global-coronavirus-cases-up-more-than-212000-20200705-p5592m.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zero fear 3 gün en beğenilen
    DSÖ ve onun başındaki zat hiç güven vermiyor. Maske işe yarıyor mu yaramıyor mu virüs ortaya çıktıktan 4 ay sonra bile bunu aydınlatamadı bu kurum ve tartışılmasına izin verdi tutarsız açıklamaları nedeniyle. Virüs muhabbeti bittikten sonra sorgulanmaya başlanacaktır diye tahmin ve ümit ediyorum.
    DSÖ ve onun başındaki zat hiç güven vermiyor. Maske işe yarıyor mu yaramıyor mu virüs ortaya çıktıktan 4 ay sonra bile bunu aydınlatamadı bu kurum ve tartışılma...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cheers darlin 3 gün
    Günlük artış sayısı rekor üstüne rekor kırıyor fakat ölüm sayısı aynı, üstelik bunda kullanılan ilaçların da etkisi yok.



    DSÖ insanları korkutmaktan başka bir işe yaramayan Çin kuklasıdır. İlerleyen yıllarda her şey ortaya çıkacak fakat çok geç olacak.
    Günlük artış sayısı rekor üstüne rekor kırıyor fakat ölüm sayısı aynı, üstelik bunda kullanılan ilaçların da etkisi yok. DSÖ insanları kork...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    balomer (Ömer Faruk Bal) 3 gün cheers darlin
    kime anlatıyorsun ki adamların teröristten farkı yok sağlık teröristleri
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nat Alianovna 3 gün cheers darlin
    Virüsler ölümcülükten bulaşıcılığa kayan adaptif bir evrim geçirme eğiliminde oluyorlar ondan günlük ortalama ölü sayısı vaka artış sayısına nispetle azalıyordur. Bir de her yerin teşhis koyma / vaka tespit etme hızı aynı değil, bazısı çok başarılıyken bazısı o kadar başarılı değil ve pek çok ülkenin toplumsal ölçekte tespit etme kabiliyeti zamanla artıyor. Bilinmeyen yani asemptomik ya da kontrol edilmemiş hafif seyirli vaka sayısı böylece azalıyor ve bilinen vaka sayısı artıyor, ancak bilenen + bilinmeyenden meydana gelen reel vaka sayısına göre tabii ki hastalıktan ölüm oranı fazla oynamıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    artık var her yerde bizim ülke de bir şey olmasın da. Tabi diğer ülkelerde de olmasın ama önce biz :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    detanaoq (Heraktus forgionus) 3 gün
    birde covid-19 gerçek değil diye video çeken tipler var...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tcvctm76 3 gün
    Pandemi ilk duyurulduğunda demiştim ki bu virüs bütün dünyaya yayılacak. Neden mi? çünkü grip kadar bulaşıcılığı yüksek bir etkeni asla durduramassınız. Aslında aklımızı kullanıp madalyonun diğer yüzünü incelemeliyiz. Asıl önemli olan o. İnsanlar sürekli üreyip çoğalıyor, ama doğacak çocukların habil mi kabil mi, yararlı mı zararlı mı olacağını zerre kadar önemsemiyor. Diğer tarafta materyalizm hastalığına yakalanmış, maddeyi kendisine ilah yapmış varlıklı, güç sahibi modern putperestler dünyayı yönetmeye adanmış, bunları ya köleleştirmeye ya toplum gücünü ve nüfusu kontrol altında tutmaya ya da ortadan kaldırmaya çalışıyor. O yüzden bu durum geçmişte de vardı, hep var. Covid19 biyolojik silahtır. TV ler güney amerika ülkelerinde, hindistanda iran-ırakta, ülkemizde, vs insanları köleleştirmek, çocukların ve özellikle kız çocuklarının beynini zehirleyip o toplumda aile kurulmasını imkansız hale getirmeye yarıyordu. Okullar da diğer bir silah. Son dönemde ÜNİVERSİTELER önemli bir silah. Buna rağmen köleleşmekte ve nüfusun kontrol altında alınmasında "sorun çıkaran" ülkelerde ilave silahlar kullanılıyordu. AŞI gibi. 80 lerden beri aşı ile erkekler kısırlaştırıldı veya soylar güya ıslah edildi. Buna rağmen o ülke ıslah olmuyorsa, bunlar işe yaramadıysa (özellikle müslüman toplumlarda) ambargo gibi, enflasyon gibi, pahalılık gibi ekonomik silahlar kullanıldı. Genetik silahın ise etkilerini henüz bilmiyoruz.
    Özellikle okullar çok masum görünüyor. Ana sınıflarından başlar üniversitelere kadar. Özellikle de müslüman ülkelerde üniversitelerin rolü büyük. Ülkelerin eğitim sistemleri de sağlık sistemleri tarım-hayvancılık sistemleri de covid19 kadar tehlikeli savaş silahları halini almıştır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sinangndzx 3 gün
    bu kurum çine çalıştı ikiside bedelini ağır ödicekler virüs bitince
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün
    İlk başta yaygara yaptılar virüs yasın bitecek sıcak havada ölüyor diye şimdide bu açıklamaların sonuçlarını net olarak görüyoruz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Puantum (. .) 3 gün
    Umarım türkiyede vaka sayısı 1000in altına düşer de okullar açılır. Tek ümidim o. Deliricem vallahi
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart0201 3 gün Puantum
    okuya okuya kör koydunuz ya
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 3 gün en beğenilen
    DSÖ ve onun başındaki zat hiç güven vermiyor. Maske işe yarıyor mu yaramıyor mu virüs ortaya çıktıktan 4 ay sonra bile bunu aydınlatamadı bu kurum ve tartışılmasına izin verdi tutarsız açıklamaları nedeniyle. Virüs muhabbeti bittikten sonra sorgulanmaya başlanacaktır diye tahmin ve ümit ediyorum.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cheers darlin 3 gün
    Günlük artış sayısı rekor üstüne rekor kırıyor fakat ölüm sayısı aynı, üstelik bunda kullanılan ilaçların da etkisi yok.



    DSÖ insanları korkutmaktan başka bir işe yaramayan Çin kuklasıdır. İlerleyen yıllarda her şey ortaya çıkacak fakat çok geç olacak.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    balomer (Ömer Faruk Bal) 3 gün cheers darlin
    kime anlatıyorsun ki adamların teröristten farkı yok sağlık teröristleri
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nat Alianovna 3 gün cheers darlin
    Virüsler ölümcülükten bulaşıcılığa kayan adaptif bir evrim geçirme eğiliminde oluyorlar ondan günlük ortalama ölü sayısı vaka artış sayısına nispetle azalıyordur. Bir de her yerin teşhis koyma / vaka tespit etme hızı aynı değil, bazısı çok başarılıyken bazısı o kadar başarılı değil ve pek çok ülkenin toplumsal ölçekte tespit etme kabiliyeti zamanla artıyor. Bilinmeyen yani asemptomik ya da kontrol edilmemiş hafif seyirli vaka sayısı böylece azalıyor ve bilinen vaka sayısı artıyor, ancak bilenen + bilinmeyenden meydana gelen reel vaka sayısına göre tabii ki hastalıktan ölüm oranı fazla oynamıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Quard (Ahmet G) 3 gün
    Yaz aylarına girmişken böylesi vaka sayısının artması endişe verici,birde güney yarım kürede kış mevsimi yaşnıyor.Böyle giderse daha da kötüleşecek gibi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi 2 gün HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 2 gün Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor 2 gün Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi 2 gün Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor 2 gün Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı 2 gün AMD Ryzen'a orta sınıfa büyük destek "MSI MAG B550 Tomahawk inceleme" 2 gün Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu 2 gün DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor 3 gün Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi 3 gün Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi 3 gün MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu 3 gün Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi 3 gün Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu 3 gün Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı 3 gün Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor 3 gün Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı 3 gün Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi) 3 gün Game Garaj hakkında merak edilenleri sorduk 3 gün GÖRÜNTÜLENEN DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı Sonraki Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor 3 gün iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor 3 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Temmuz 2020 3 gün Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında 3 gün Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor 3 gün OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu 3 gün Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor 3 gün Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı 3 gün Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor 4 gün TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek 4 gün Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam 4 gün Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı 4 gün Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak 4 gün Boeing, 747 serisini sonlandırıyor mu? 4 gün MIUI 12'ye AI Shutter adında yeni bir özellik eklenecek 4 gün PUBG Mobile toplam 3 milyar dolar hasılat elde etti 4 gün MediaTek sektörün ilk WiFi 6 8K televizyon yongasını duyurdu 4 gün Ultraviyole ışınlı maske bağış rekoruna koşuyor 4 gün Samsung Galaxy M01s geliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi