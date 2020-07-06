DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı

Tam Boyutta Gör

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının dünya genelindeki etkisinin artarak devam ettiğini gösteren yeni bir veri paylaştı. En son 28 Haziran tarihinde günlük 189,077 olan vaka sayısı, 4 Temmuz tarihi itibariyle 212,326 olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki paylaşımlarda da olduğu gibi ABD, Brezilya ve Hindistan, vaka sayılarının artmasında başı çeken ülkeler olarak dikkat çekiyor. DSÖ’ye göre hastalık sonucu hayatını kaybeden insan sayısı ise ortalama 5,000 ölümle standart bir seyir izliyor. Bazı kaynaklar, küresel ölçekte 11 milyondan fazla insanın virüsten etkilendiğini ve geride bıraktığımız yedi ay içinde yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtmiş.

İlginizi Çekebilir

Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi

Ayrıca Bkz. "Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor"

DSÖ, yapmış olduğu bir diğer açıklamada ise sıtma ilacı hidroksiklorokin ile HIV’ye karşı kullanılan lopinavir ve ritonavir ilaçlarının denemelerini durdurduğunu açıkladı. Kurum, almış olduğu karara gerekçe olarak söz konusu ilaçların Kovid-19 nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısını azaltmada etkili olmamasını gösterdi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar neticesinde hidroksiklorokin ile lopinavir/ritonavir adlı ilaçların Kovid-19’un neden olduğu ölümleri azaltmada etkisiz olduğunu ya da çok az etkili olduğunu tespit ettik. İlaçların gösterdiği olumlu etki zaten bakım standardı ile de elde edilebiliyor. Dayanışma denemesi araştırmacıları, ilaç denemelerine ivedilikle son verecektir.”

https://www.smh.com.au/world/north-america/who-reports-record-daily-increase-in-global-coronavirus-cases-up-more-than-212000-20200705-p5592m.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.