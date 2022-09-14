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    Dubai 5 milyar dolara Ay'ı dünyaya getirecek

    Ütopik projeleriyle sık sık haberlere konu olan Dubai, 5 milyar dolar harcayarak Ay'ın kopyası olan devasa bir turistik yapı inşa edecek.                        
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    Dubai 5 milyar dolara Ay'ı dünyaya getirecek
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    Yakında, "Ay'da yürümek" mümkün olacak. Kanadalı mimarlık firması Moon World Resorts, Dünya'nın doğal uydusunun kopyası olan 5 milyar dolarlık benzersiz bir yapı inşa etme planlarını açıkladı.

    Proje, insanların Dünya'dan ayrılmadan uzay turisti olmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. İçinde Ay'ın yüzeyinde (veya en azından ona çok yakın) olma hissine neden olan koşulların yaratılacağı 224 metre yüksekliğinde bir küre dikilmesi planlanıyor

    Yılda 2.5 milyon turiste hizmet verecek

    Ayrıca ziyaretçiler, ana binanın (ay modeli) altında disk şeklinde bir yapıya ev sahipliği yapacak olan ve "Sky Villas" adı verilen 300 özel konuttan birini rezerve edebilecekler. Uzmanlara göre, inşaat sadece dört yıl sürecek.

    Yeni cazibe merkezinin yılda yaklaşık 2.5 milyon turiste hizmet etmesi bekleniyor. Gerçek uzayda seyahat etmek artık zengin dünyalılara 50 bin dolara mal oluyor. Dubai'de inşa edilecek olan bu turizm merkezinin ise sıradan turistler için uygun olması muhtemel.

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