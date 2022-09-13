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    Dünya'yı felakete sürükleyecek dört tehlike açıklandı

    Avrupalı bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle meydana gelebilecek 16 iklim felaketinden beşinin gerçekleştiğini ve dördünün de gerçekleşmek üzere olduğunu açıkladı.
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    Dünya'yı felakete sürükleyecek dört tehlike açıklandı
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    Araştırmacılara göre Dünya, ortalama hava sıcaklığındaki 1,1 santigrat derecelik bir artış nedeniyle zaten beş "felaket" noktasını geçmiş durumda. Araştırma ekibinden Profesör Johan Rockström, küresel ortalama sıcaklıktaki 2-3 derecelik bir artışın, dünyanın her köşesindeki insanları etkileyecek büyük bir küresel felakete yol açabileceğine inanıyor.

    Araştırmacılara göre Dünya, ortalama hava sıcaklığındaki 1,1 santigrat derecelik bir artış nedeniyle zaten beş "felaket" noktayı geçti. Bunlar arasında: Grönland buzulunun çökmesi, Dünya Okyanusu'ndaki su seviyesindeki buna bağlı artış, Kuzey Atlantik Akıntısı'nın zayıflaması, yağmur rejiminin bozulması ve permafrost'un keskin bir şekilde erimesi yer alıyor. Yapılan araştırmaya göre yakın gelecekte insanlığı bekleyen dört tehlike ise şu şekilde:

    • Grönland buz tabakasının erimesi;
    • Tropikal mercan resiflerinin yok olması;
    • Kuzey Yarımküre'deki donmuş toprakların (permafrost) erimesi ve donmuş topraklardan sera gazlarının salınması;
    • Batı Antarktika'daki buz tabakalarının çöküşü.

    Dünya'yı felakete sürükleyecek dört tehlike açıklandı
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    Oyunun bittiği devrilme noktalarına ulaşacağız

    Bilim insanlarına göre bu olaylar, Dünya'nın iklim sisteminin ortalama sıcaklığının 1,5 dereceden fazla artması durumunda gerçekleşebilir. Öte yandan klimatologların bazı tahminlerine göre mevcut çevresel durum, sanayi öncesi döneme göre 2,7 dereceye kadar ısınmaya yol açabilir.

    Dünya'yı felakete sürükleyecek dört tehlike açıklandı
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    Çalışmanın başyazarı Exeter Üniversitesi'nden (Birleşik Krallık) Dr. David Armstrong konuyla ilgili olarak şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Muhtemelen her şeyin kaybedildiği ve oyunun bittiği bazı devrilme noktalarına ulaşacağız." İklim devrilme noktaları teorisinin on yıldan fazla bir süredir var olmasına rağmen, dünya şimdiye kadar bilim insanlarının sunduğu gibi küresel meta-analizler yapmadı.

    Kaynakça https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7950 https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/13/world-heading-into-uncharted-territory-of-destruction-says-climate-report
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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 6 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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