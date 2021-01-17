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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DuckDuckGo ilk kez günlük 100 milyon arama sorgusunu aştı

    Kullanıcı gizliliğine verdiği önemle adından söz ettiren arama motoru DuckDuckGo, bir rekora imza atarak bir günde 100 milyon arama sorgusuna ulaştı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    DuckDuckGo ilk kez günlük 100 milyon arama sorgusunu aştı
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    Gizlilik ve anonimliğe odaklanan bir arama motoru olan DuckDuckGo, 12 yıllık geçmişinde en yüksek arama sorgusu rekorunu kırdı. DuckDuckGo ilk kez günde 100 milyondan fazla istek kaydetti.

    Ayrıca Bkz. "GTA 6'nın ana karakterlerinden biri kadın olabilir"

    Popülerliği artmaya devam ediyor

    Bu gelişme DuckDuckGo arama motorunun son iki yıl içindeki istikrarlı büyümesini gösteriyor. Ağustos 2020'den bu yana yoğunlaşan kullanım oranının ardından arama motoru, düzenli olarak ayda 2 milyardan fazla sorgu kaydetmeye başladı. DuckDuckGo'nun popülerliğin artmasındaki en önemli etkenlerin, Android ve iOS mobil uygulamalarının yanı sıra Chrome uzantıları olduğu belirtilmiş.

    DuckDuckGo ilk kez günlük 100 milyon arama sorgusunu aştı
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    DuckDuckGo'yu rakiplerinden farklı kılan ise diğer arama motorlarının yaptığı gibi, en uygun arama sonuçlarını oluşturmak için kullanıcı verilerini toplamaması. Bu şekilde DuckDuckGo, kullanıcılara herkes için aynı olan tarafsız arama sonuçları sağlıyor. Diğer arama motorlarında ise, arama sonuçlarının, kullanıcının web geçmişine göre değişkenlik gösterdiğini de ekleyelim.



    https://www.zdnet.com/article/duckduckgo-surpasses-100-million-daily-search-queries-for-the-first-time/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    4 saat önce
    trustrank

    wqe

    18 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    .PanxeR. (tayfun ilme) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Google evet verilerimizi her türlü işliyor ama bu sayede gerçekten de bize uygun içeriği gösteriyor , görsel aramada ise sadece yandex kullanıyorum yüksek çözünürlüklü gerçek görselleri gösterdiği için.
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    WB 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ilk kez duydum deniycem
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    Morgewen (Morgewen ) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Geleceğin starı ister itibar etmeyiniz tercih sizin
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