DuckDuckGo ilk kez günlük 100 milyon arama sorgusunu aştı

Tam Boyutta Gör

Gizlilik ve anonimliğe odaklanan bir arama motoru olan DuckDuckGo, 12 yıllık geçmişinde en yüksek arama sorgusu rekorunu kırdı. DuckDuckGo ilk kez günde 100 milyondan fazla istek kaydetti.

Ayrıca Bkz. "GTA 6'nın ana karakterlerinden biri kadın olabilir"

Popülerliği artmaya devam ediyor

Bu gelişme DuckDuckGo arama motorunun son iki yıl içindeki istikrarlı büyümesini gösteriyor. Ağustos 2020'den bu yana yoğunlaşan kullanım oranının ardından arama motoru, düzenli olarak ayda 2 milyardan fazla sorgu kaydetmeye başladı. DuckDuckGo'nun popülerliğin artmasındaki en önemli etkenlerin, Android ve iOS mobil uygulamalarının yanı sıra Chrome uzantıları olduğu belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör

DuckDuckGo'yu rakiplerinden farklı kılan ise diğer arama motorlarının yaptığı gibi, en uygun arama sonuçlarını oluşturmak için kullanıcı verilerini toplamaması. Bu şekilde DuckDuckGo, kullanıcılara herkes için aynı olan tarafsız arama sonuçları sağlıyor. Diğer arama motorlarında ise, arama sonuçlarının, kullanıcının web geçmişine göre değişkenlik gösterdiğini de ekleyelim.

https://www.zdnet.com/article/duckduckgo-surpasses-100-million-daily-search-queries-for-the-first-time/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: