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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTA 6'nın ana karakterlerinden biri kadın olabilir

    Satış rekorlarıyla adından söz ettiren GTA serisinin en yeni oyunu ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de oyunun ana karakterleri ile bilgiler paylaşıldı.
    53 dk.
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    Oyunlar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    GTA 6'nın ana karakterlerinden biri kadın olabilir
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    Grand Theft Auto oyun serisinin en yeni versiyonu hakkında henüz pek bir bilgi mevcut değil ancak yeni söylentiler ve varsayımlar gittikçe çoğalmaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir"

    GTA 6, 2023 yılında çıkabilir

    Özellikle oyun sektöründeki en güvenilir haber kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Twitter hesabından paylaştığı gönderide GTA 6'da bir kadın ana karakterin olacağını söyledi. Serinin bundan önceki oyunlarında ana karakterlerin sadece erkeklerden oluştuğunu da hatırlatalım.

    GTA 6'nın ana karakterlerinden biri kadın olabilir
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    Tom Henderson'a göre aynı anda üç ana karakterle oynamanıza izin veren GTA 5 oyununun mekaniği, GTA 6'da da aynı şekilde olacak ve bir kadın ana karakterle oynanabilecek. Ayrıca GTA serisinin en yeni oyununun bölümlerinin muhtemelen Vice City'de geçeceği ve oyunun piyasaya sürülmesinin ise 2023 yılını bulacağı da sızan bilgiler arasında.



    https://gamerant.com/grand-theft-auto-6-female-protagonist-rumors-good/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    8 dakika önce
    Xandive

    damn

    16 dakika önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    8 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    8 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gowlet 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haritası uzayda geçecekmiş...
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    Omega Speedmaster 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Modaya uyup trans bile yapabilirler!
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    2023 baya yakın bu arada.
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    shadymarsh (Halim Samet) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım Vice City'de değil de içerisinde daha önceden gördüğümüz birkaç adet şehiri içeren bir haritada geçer oyun. Vice City oldukça küçük bir şehir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) shadymarsh
    Bi ara onunda söylentisi çıkmıştı. Gta 5 deki yeni heist görevinde adaya gidiliyo, bi gösterdiler mekaniği oyunculara ucundan 😃
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    Yürüyen Hoparlör 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Olabilir tabi ki
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