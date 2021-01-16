GTA 6'nın ana karakterlerinden biri kadın olabilir

Tam Boyutta Gör

Grand Theft Auto oyun serisinin en yeni versiyonu hakkında henüz pek bir bilgi mevcut değil ancak yeni söylentiler ve varsayımlar gittikçe çoğalmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir"

GTA 6, 2023 yılında çıkabilir

Özellikle oyun sektöründeki en güvenilir haber kaynaklarından biri olan Tom Henderson, Twitter hesabından paylaştığı gönderide GTA 6'da bir kadın ana karakterin olacağını söyledi. Serinin bundan önceki oyunlarında ana karakterlerin sadece erkeklerden oluştuğunu da hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör

Tom Henderson'a göre aynı anda üç ana karakterle oynamanıza izin veren GTA 5 oyununun mekaniği, GTA 6'da da aynı şekilde olacak ve bir kadın ana karakterle oynanabilecek. Ayrıca GTA serisinin en yeni oyununun bölümlerinin muhtemelen Vice City'de geçeceği ve oyunun piyasaya sürülmesinin ise 2023 yılını bulacağı da sızan bilgiler arasında.

https://gamerant.com/grand-theft-auto-6-female-protagonist-rumors-good/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: