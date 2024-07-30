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    Dünya'da en az ve en çok sevilen sosyal medya uygulamaları belli oldu

    Her ülkede hangi sosyal medya sitelerinin en düşük sıralamalara sahip olduğunu bulmak için 1.500 popüler uygulamanın Google Play Store incelemeleri karşılaştırıldı.
    Dünya'da en az sevilen sosyal medya uygulamaları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yeni bir araştırma, dünyada en az ve en çok sevilen sosyal medyauygulamalarını ortaya koydu. Araştırma için e-posta izleme hizmeti Mailsuite, 1.500 uygulamanın Google Play Store yorumlarını karşılaştırdı. Facebook, 39 ülkede en çok nefret edilen sosyal medya uygulaması olarak en düşük puana sahip platform oldu.

    Dünyada en çok sevilen uygulama TikTok oldu

    Facebook'un hemen arkasından mikroblog platformu Reddit geldi ve 30 ülkede en kötü puan alan uygulama olarak derecelendirildi. Yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok sevilen uygulama TikTok oldu ve genel olarak 30 ülkede ilk sırada yer aldı.

    Türkiye özelinde baktığımızda ise en nefret edilen sosyal medya platformunun X olduğu görülüyor. Türk kullanıcıların en çok sevdiği uygulama ise TikTok olarak belirlenmiş durumda. Genel olarak en az sevilen platform Facebook olduğu için bu liste, Meta CEO'su Mark Zuckerberg için hayal kırıklığı olabilir.

    Sosyal medya devinin sahibi olduğu Facebook, Instagram ve Threads ise en çok nefret edilen ilk beş site arasına girdi. Facebook'un özellikle Güney Amerika'da nefretle karşılandığı görülüyor. Sadece dört ülke, Facebook dışındaki herhangi bir platformu en az sevdikleri platform olarak sıraladı.

    Dünya'da en az sevilen sosyal medya uygulamaları belli oldu Tam Boyutta Gör

    X, dünya genelinde 10 ülkede en az popüler uygulama oldu ve en çok nefret edilenler listesinde üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'nın çoğu ise Reddit'i en nefret edilen sosyal medya sitesi olarak seçti. Almanya, Fransa, İspanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 30 ülke, Reddit'e tüm sosyal medya siteleri arasında en düşük puanı verdi.

    Kısa video paylaşım platformu TikTok, dünya genelinde 30 ülkede ilk sırada yer alarak en çok sevilen platform olarak öne çıkıyor. TikTok, 2018 - 2022 yılları arasında her yıl dünya çapında en popüler uygulama oldu ancak 2023 yılında Instagram tarafından geride bırakıldı. O yıl TikTok 733 milyon kez indirilirken Instagram'ın indirilme sayısı 767 milyondu.

    Bu ani dönüşün en büyük nedeni, TikTok'un kısa video formatını taklit eden Instagram Reels özelliğinin tanıtılmasıydı. Ancak bu bile Instagram'ı sıralamalarda yukarılara taşımaya yetmedi; Mailsuite'in yaptığı araştırmada, Meta'ya ait fotoğraf paylaşım uygulamasının sadece dokuz ülkede zirveye yerleştiği görüldü.

    Dünya'da en az sevilen sosyal medya uygulamaları belli oldu Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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