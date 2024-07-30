Dünya'da en az ve en çok sevilen sosyal medya uygulamaları belli oldu

Tam Boyutta Gör Yeni bir araştırma, dünyada en az ve en çok sevilen sosyal medyauygulamalarını ortaya koydu. Araştırma için e-posta izleme hizmeti Mailsuite, 1.500 uygulamanın Google Play Store yorumlarını karşılaştırdı. Facebook, 39 ülkede en çok nefret edilen sosyal medya uygulaması olarak en düşük puana sahip platform oldu.

Dünyada en çok sevilen uygulama TikTok oldu

Facebook'un hemen arkasından mikroblog platformu Reddit geldi ve 30 ülkede en kötü puan alan uygulama olarak derecelendirildi. Yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok sevilen uygulama TikTok oldu ve genel olarak 30 ülkede ilk sırada yer aldı.

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Türkiye özelinde baktığımızda ise en nefret edilen sosyal medya platformunun X olduğu görülüyor. Türk kullanıcıların en çok sevdiği uygulama ise TikTok olarak belirlenmiş durumda. Genel olarak en az sevilen platform Facebook olduğu için bu liste, Meta CEO'su Mark Zuckerberg için hayal kırıklığı olabilir.

Sosyal medya devinin sahibi olduğu Facebook, Instagram ve Threads ise en çok nefret edilen ilk beş site arasına girdi. Facebook'un özellikle Güney Amerika'da nefretle karşılandığı görülüyor. Sadece dört ülke, Facebook dışındaki herhangi bir platformu en az sevdikleri platform olarak sıraladı.

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X, dünya genelinde 10 ülkede en az popüler uygulama oldu ve en çok nefret edilenler listesinde üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'nın çoğu ise Reddit'i en nefret edilen sosyal medya sitesi olarak seçti. Almanya, Fransa, İspanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 30 ülke, Reddit'e tüm sosyal medya siteleri arasında en düşük puanı verdi.

Kısa video paylaşım platformu TikTok, dünya genelinde 30 ülkede ilk sırada yer alarak en çok sevilen platform olarak öne çıkıyor. TikTok, 2018 - 2022 yılları arasında her yıl dünya çapında en popüler uygulama oldu ancak 2023 yılında Instagram tarafından geride bırakıldı. O yıl TikTok 733 milyon kez indirilirken Instagram'ın indirilme sayısı 767 milyondu.

Bu ani dönüşün en büyük nedeni, TikTok'un kısa video formatını taklit eden Instagram Reels özelliğinin tanıtılmasıydı. Ancak bu bile Instagram'ı sıralamalarda yukarılara taşımaya yetmedi; Mailsuite'in yaptığı araştırmada, Meta'ya ait fotoğraf paylaşım uygulamasının sadece dokuz ülkede zirveye yerleştiği görüldü.

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Dünya'da en az sevilen sosyal medya uygulamaları belli oldu