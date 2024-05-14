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    Anlık Bildirim

    GPS'e veda mı? Kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi

    Kuantum navigasyon teknolojisinin ilk ticari testleri gerçekleştirildi. GPS gibi geleneksel uydu konumlama sistemlerinden bağımsız olarak çalışan sistem daha hassas ve güvenilir navigasyon sağlıyor.
    GPS'e veda mı? Kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve GPS'e olan bağımlılığı sona erdirebilecek bir teknoloji nihayet gerçeğe dönüşüyor. Kuantum navigasyon sisteminin ilk ticari testleri başarıyla tamamlandı. Yeni teknolojinin gelecekte navigasyon dünyasında çığır açması bekleniyor.

    Infleqtion adlı bir İngiliz şirket tarafından geliştirilen kuantum tabanlı Konumlandırma, Seyrüsefer ve Zamanlama (PNT) sistemi, ultra soğuk atomlar ve kompakt Tiqker optik atomik saat gibi iki yeni teknolojiyi kullanıyor. Bu sebeple GPS'ten çok daha hassas ve güvenilir bir navigasyon deneyimi sunma potansiyeline sahip.

    GPS'e veda mı? Kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi Tam Boyutta Gör
    Yeni teknoloji, mevcut uydu sistemlerini tamamlayarak son derece hassas ve istikrarlı navigasyon sağlamayı vaat ediyor. GPS'ten bağımsız şekilde çalışan kuantum navigasyon sistemi uçakların konumunu, yönünü ve hızını daha doğru bir şekilde belirlemelerini sağlayacak. Aynı zamanda GPS sinyallerinin kesilmesi (jamming) veya sahte sinyaller gönderilmesi gibi durumlardan etkilenmeyecek ve daha güvenli uçuşlara kapı aralayacak.

    Testler çok başarılı geçti

    Havacılık ve uzay şirketleri BAE Systems ve QinetiQ ile yapılan denemelerde QinetiQ'in modifiye edilmiş RJ100 Airborne Technology Demonstrator uçağı kullanıldı. Testler sırasında ilk kuantum uçak navigasyon sistemi büyük bir başarı elde etti. Uçuşta test edilen teknolojiler, Q-INS (Kuantum Inertial Navigasyon Sistemi) adlı yeni navigasyon sisteminin bir parçasını oluşturacak.

    GPS'e veda mı? Kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi Tam Boyutta Gör
    GNSS/GPS sinyalleri ekonomik, askeri ve stratejik faaliyetler için kritik öneme sahip. Dolayısı ile bu sinyallerin bozulması veya yanıltılması operasyonları ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Kuantum navigasyonun küresel konumlandırma sistemlerine olan bağımlılığı azaltması ile birlikte tüm bu riskler ortadan kalkmış olacak.
    GPS'e veda mı? Kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi Tam Boyutta Gör
    Infleqtion liderliğindeki proje, 2.5 milyar sterlin değerindeki ulusal kuantum teknolojileri stratejisi kapsamında hükümet tarafından yaklaşık 8 milyon sterlin ile destekleniyor. Projenin amacı, İngiltere'yi "lider bir kuantum teknolojileri ekonomisi" haline getirmek ve 2030 yılına kadar uçaklara kuantum navigasyon sistemleri kurarak, uydu sinyallerine bağımlı olmadan daha yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sağlamak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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