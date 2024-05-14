GPS'e veda mı? Kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi

Infleqtion adlı bir İngiliz şirket tarafından geliştirilen kuantum tabanlı Konumlandırma, Seyrüsefer ve Zamanlama (PNT) sistemi, ultra soğuk atomlar ve kompakt Tiqker optik atomik saat gibi iki yeni teknolojiyi kullanıyor. Bu sebeple GPS'ten çok daha hassas ve güvenilir bir navigasyon deneyimi sunma potansiyeline sahip.
Testler çok başarılı geçti
Havacılık ve uzay şirketleri BAE Systems ve QinetiQ ile yapılan denemelerde QinetiQ'in modifiye edilmiş RJ100 Airborne Technology Demonstrator uçağı kullanıldı. Testler sırasında ilk kuantum uçak navigasyon sistemi büyük bir başarı elde etti. Uçuşta test edilen teknolojiler, Q-INS (Kuantum Inertial Navigasyon Sistemi) adlı yeni navigasyon sisteminin bir parçasını oluşturacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.