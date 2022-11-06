Yumurta akının denizlerdeki tuzu ve plastikleri temizlediği keşfedildi

Tam Boyutta Gör Princeton Üniversitesi'ndeki birtakım bilim insanı; yumurta akından su filtreleme, enerji depolama, ses ve ısı yalıtımı gibi birçok uygulamada kullanılan hafif ve gözenekli bir malzeme olan aerojel oluşturmayı başardıklarını duyurdu.

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Araştırmacılar oksijensiz bir ortamda yumurta akını dondurup 900 santigrat dereceye kadar ısıttıklarında, saf protein sistemlerinden oluşan karbon fiber şeritler ve grafen levhaların bir karışımını üretti. Elde edilen bu malzeme sayesinde sudaki minik plastiklerin yüzde 99'u kolaylıkla temizleniyor.

Gelecekte su arıtımında kullanılabilir

Tam Boyutta Gör Yumurta akının kahvaltı için kızartılsa dahi sudaki mikroplastik ve tuzları temizlediğini belirten Princeton Üniversitesi araştırmacıları, diğer benzer proteinlerin de aynı sonuçları verdiğine dikkat çekiyor. Bu sebeple üretim sürecini iyileştirmek için çalışan bilim insanları, söz konusu yöntemin daha büyük ölçekte su arıtmada kullanılabileceğini ve özellikle tatlı su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde deniz suyunun çok daha ucuz ve çevreci bir şekilde tuzdan arındırılarak içme suyuna dönüştürülebileceğini belirtiyor.

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