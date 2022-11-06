Yumurta akının denizlerdeki tuzu ve plastikleri temizlediği keşfedildi

Araştırmacılar oksijensiz bir ortamda yumurta akını dondurup 900 santigrat dereceye kadar ısıttıklarında, saf protein sistemlerinden oluşan karbon fiber şeritler ve grafen levhaların bir karışımını üretti. Elde edilen bu malzeme sayesinde sudaki minik plastiklerin yüzde 99'u kolaylıkla temizleniyor.
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence