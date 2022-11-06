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    Yumurta akının denizlerdeki tuzu ve plastikleri temizlediği keşfedildi

    Bilim insanları, yumurta akının denizlerdeki mikroplatikleri ve tuzu %99 verimlilikle temizlediğini keşfetti. Araştırmacılar yumurta akının  büyük ölçekte su arıtmada kullanılabilmesi için çalışıyor.
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    Yumurta akının denizleri temizlediği keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Princeton Üniversitesi'ndeki birtakım bilim insanı; yumurta akından su filtreleme, enerji depolama, ses ve ısı yalıtımı gibi birçok uygulamada kullanılan hafif ve gözenekli bir malzeme olan aerojel oluşturmayı başardıklarını duyurdu. 

    Araştırmacılar oksijensiz bir ortamda yumurta akını dondurup 900 santigrat dereceye kadar ısıttıklarında, saf protein sistemlerinden oluşan karbon fiber şeritler ve grafen levhaların bir karışımını üretti. Elde edilen bu malzeme sayesinde sudaki minik plastiklerin yüzde 99'u kolaylıkla temizleniyor.

    Gelecekte su arıtımında kullanılabilir

    Yumurta akının denizleri temizlediği keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Yumurta akının kahvaltı için kızartılsa dahi sudaki mikroplastik ve tuzları temizlediğini belirten Princeton Üniversitesi araştırmacıları, diğer benzer proteinlerin de aynı sonuçları verdiğine dikkat çekiyor. Bu sebeple üretim sürecini iyileştirmek için çalışan bilim insanları, söz konusu yöntemin daha büyük ölçekte su arıtmada kullanılabileceğini ve özellikle tatlı su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde deniz suyunun çok daha ucuz ve çevreci bir şekilde tuzdan arındırılarak içme suyuna dönüştürülebileceğini belirtiyor. 
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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