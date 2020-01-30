Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs rehberini yayımladı

    Dünya Sağlık Örgütü'nün coronavirüs hakkında yayımladığı rehbere kullanıcılar 7/24 ücretsiz olarak erişebiliyor ve rehber kullanıcılar tarafından PDF formatında indirilebiliyor.
    21 dk.
    188
    112
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs rehberini yayımladı
    Tam Boyutta Gör

    Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüs ile ilgili rehberleri internet sitesi üzerinden yayımladı.

    Kullanıcılar sitede yer alan rehberlere 7/24 ücretsiz olarak erişebiliyor ve rehber kullanıcılar tarafından PDF formatında indirilebiliyor. Ayrıca sitede seyahat edecek yolcular için de virüse karşı korunmayı ve önlemleri anlatan rehberler bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu

    Rehberlerde çeşitli konular yer alıyor

    Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs rehberini yayımladı
    Tam Boyutta Gör

     Sitede yer alan rehberlerde maske kullanımı, virüsün sürveyansı, coronavirüs enfeksiyonundan şüpheli kişilerin ev bakım hizmetlerinin nasıl yapılacağı, 2019-nCoV etkenine ait laboratuvar test sonuçları, 2019-nCoV etkeni şüphesi barındıran ağır akut respiratuvar sendromu olan hastaların klinik olarak nasıl yönetileceği gibi geniş çaplı konular yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

    Dünya Sağlık Örgütünün rehberine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance



    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Blackrz 2 dk.
    Sonunda who ciddiye aldı ve bişeyler yaptı. Rehber de yayınlamış olsa demek ki olayın ciddiyetinin farkındalar. Güzel bilgilendirme emeğinize sağlık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs rehberini yayımladı Sonraki Boeing CEO'su, THY'nin 2009'daki Amsterdam kazasıyla ilgili ifade vermeyi reddetti 1 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in ilk görüntüleri sızdırıldı 1 sa. ASELSAN, denizaltılarımızı görünmez yapacak 1 sa. DH, Android ve iOS uygulamalarının yeni sürümlerinde neler var? 2 sa. Araç alım satımında yeni dönem: Taşıt Takas Sistemi 2 sa. Apple, iPhone 9'un test aşamasına geçti 3 sa. Wuhan’daki Türkler Türkiye’ye getiriliyor 3 sa. Logitech Pro X İnceleme 3 sa. Apple AirTags bahar etkinliğinde tanıtılacak 4 sa. Scroll, reklamsız internet sağlamayı amaçlıyor 4 sa. RGB aydınlatma olmayan Asus ROG Strix Riser kablosu satışa çıktı 5 sa. Microsoft’tan Sağlık için Yapay Zekâ isimli programa 40 milyon dolarlık yatırım 14 sa. Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece dizi oluyor 16 sa. Dünyanın ilk 5G tableti tanıtıldı 17 sa. James Webb Uzay Teleskobu, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya 17 sa. Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir 18 sa. NZXT Kraken X-3 ve Z-3 serisi AIO soğutucularını duyurdu 19 sa. Half-Life Remake’i Black Mesa 1.0 sürümü yakında indirmeye sunulacak 19 sa. Dubai Emirliği'nde Kripto Vadisi kuruluyor 20 sa. The Division 2 için şubat ayında yayınlanacak DLC ile Coney Island’a gidiyoruz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    LG 70UM7100PLA ULTRA HD 4K TV İNCELEMESİ
    DH Forum
    550W PSU ile GTX 1660S
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim