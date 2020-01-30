Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs rehberini yayımladı

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Dünya Sağlık Örgütü, coronavirüs ile ilgili rehberleri internet sitesi üzerinden yayımladı.

Kullanıcılar sitede yer alan rehberlere 7/24 ücretsiz olarak erişebiliyor ve rehber kullanıcılar tarafından PDF formatında indirilebiliyor. Ayrıca sitede seyahat edecek yolcular için de virüse karşı korunmayı ve önlemleri anlatan rehberler bulunuyor.

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Rehberlerde çeşitli konular yer alıyor

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Sitede yer alan rehberlerde maske kullanımı, virüsün sürveyansı, coronavirüs enfeksiyonundan şüpheli kişilerin ev bakım hizmetlerinin nasıl yapılacağı, 2019-nCoV etkenine ait laboratuvar test sonuçları, 2019-nCoV etkeni şüphesi barındıran ağır akut respiratuvar sendromu olan hastaların klinik olarak nasıl yönetileceği gibi geniş çaplı konular yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

Dünya Sağlık Örgütünün rehberine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

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