Dünya Sağlık Örgütü Remdesivir adlı ilacı askıya aldı

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1 Mayıs'ta ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından hem erken evre Covid-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanların tedavisi için önerilen Remdesivir hakkında Dünya Sağlık Örgütü açıklamada bulundu. Açıklamada, Remdesivir isimli ilacın koronavirüs hastalarına, ilacın anlamlı bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden ( WHO ) Remdesivir ilacın Covid-19 ile hastaneye yatırılan hastalar için tavsiye edilmediği, ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

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Türkiye'de de kullanılıyor

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Remdesivir adlı ilaç Türkiye'de de kullanılmakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'in hastanede yatan Covid-19 hastalarında kullanımına karşı yeterlilik listesinden askıya alınanlar bölümüne alındığını açıkladı. Dünya Sağlık örgütü sözcüsü Tarik Jasarevic, “ Askıya alma işlemi, DSÖ'nün ilacı tedavi için tavsiye etmediği anlamına gelir ” ifadelerini kullandı.

Daha önce Remdesivir'in virüsün çoğalması yeteneğini engellediği, hem erken evre Covid-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanlara yardımcı olduğuna dair bir araştırma yayınlanmıştı. Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Covid-19 tedavisinde "acil durumda kullanımına" onay verilmişti.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

Remdesivir, halihazırda Covid-19 hastalarını tedavi etme yetkisine sahip iki ilaçtan biri durumunda. Ancak DSÖ önderliğindeki büyük bir çalışma, ilacın Covid-19 hastaları için hastanede kalış süresini azaltmadığı ve solunumuna yardımcı olmadığını iddia ediyor. Yapılan çalışma, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 tanısı konmuş 7 bin hastaya dayandırarak dört farklı araştırması sonucu ortaya çıktı. Geçen ay da ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), British Medical Journal dergisinde yayımlanan araştırmasında daha önce tedavi için onaylanan Remdesivir ilacının hiçbir etkisi olmadığı belirtmişti.

https://www.nytimes.com/2020/11/19/health/remdesivir-covid-19.html

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