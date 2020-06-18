Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf

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NASA'nın ünlü gözlem aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün çok güzel bir fotoğrafını yakaladı. Yaklaşık 135 milyon kilometre uzaklıktan çekilen büyüleyici karede, 7 milyar insana ev sahipliği yapan 'dev' gezegenimiz sadece bir nokta büyüklüğünde görülüyor.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre fotoğraf 5 Haziran 2020 tarihinde çekilmiş. Curiosity'nin bu tarihte yaklaşık 75 dakika boyunca gökyüzü gözlemi yaptığı belirtiliyor. Gözlemler için Curiosity'nin üzerindeki gelişmiş kameralardan olan Mastcam kullanılmış.

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Uzay ajansının yayınladığı yazıda,"İki görselden oluşan alaca karanlık panoramasında, Dünya bir karede, Venüs ise diğer karede bulunuyor. Havadaki toz yoğunluğu ve uzaklık nedeniyle her iki gezegen de küçük birer ışık noktası gibi bir görüntüye sahip. Normalde ise Dünya ve Venüs, Mars gökyüzünde oldukça parlak yıldızlar gibi görünür." ifadeleri kullanılmış.

Mastcam ekipmanın yöneticilerinden olan Mark Lemmon ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda,"Mars'ta yılın bu dönemlerinde havada normalden daha fazla toz olur. Dolayısıyla gökyüzünde normalde parlak görüntülere sahip olan yıldızlar bile bu fotoğrafın çekildiği sırada görülebilir değildi." şeklinde konuştu.

Fotoğrafın orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

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6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız sekiz yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi.

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