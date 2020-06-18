Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf

    Curiosity gözlem aracı, Dünya ve Venüs'ün fotoğrafını Mars yüzeyinden görüntüledi. 135 milyon kilometre uzaklıktan çekilen fotoğraf büyüleyici bir görüntü sunuyor.
    1 sa.
    1,1b
    32
    10
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    NASA'nın ünlü gözlem aracı Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ün çok güzel bir fotoğrafını yakaladı. Yaklaşık 135 milyon kilometre uzaklıktan çekilen büyüleyici karede, 7 milyar insana ev sahipliği yapan 'dev' gezegenimiz sadece bir nokta büyüklüğünde görülüyor.

    NASA tarafından yapılan açıklamalara göre fotoğraf 5 Haziran 2020 tarihinde çekilmiş. Curiosity'nin bu tarihte yaklaşık 75 dakika boyunca gökyüzü gözlemi yaptığı belirtiliyor. Gözlemler için Curiosity'nin üzerindeki gelişmiş kameralardan olan Mastcam kullanılmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA, Mars'taki gözlem araçlarını uzaydan görüntüledi

    Uzay ajansının yayınladığı yazıda,"İki görselden oluşan alaca karanlık panoramasında, Dünya bir karede, Venüs ise diğer karede bulunuyor. Havadaki toz yoğunluğu ve uzaklık nedeniyle her iki gezegen de küçük birer ışık noktası gibi bir görüntüye sahip. Normalde ise Dünya ve Venüs, Mars gökyüzünde oldukça parlak yıldızlar gibi görünür." ifadeleri kullanılmış.

    Mastcam ekipmanın yöneticilerinden olan Mark Lemmon ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda,"Mars'ta yılın bu dönemlerinde havada normalden daha fazla toz olur. Dolayısıyla gökyüzünde normalde parlak görüntülere sahip olan yıldızlar bile bu fotoğrafın çekildiği sırada görülebilir değildi." şeklinde konuştu.

    Fotoğrafın orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

    Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf
    Tam Boyutta Gör

    6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız sekiz yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

    Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. 



    Kaynakça https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2020-110 https://www.space.com/mars-rover-curiosity-earth-venus-photo.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Sony'den PS5'in 'devasa boyutlarıyla' ilgili açıklama
    9 sa.
    PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Blasterreal 1 sa. en beğenilen
    O kadar büyülendim ki bi b.....k göremedim
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 45 dk.
    Yani büyülendim desem yalan olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hugzho (Umut Yavuz) 45 dk.
    Daha küçük çekseydiniz keşke
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Super Meat Boy 59 dk.
    Mars'tan bir nokta tanesi gibi gözüküyor evrenimiz. Olmayacak şeyleri kafamıza takıyoruz, 3 kuruş için millet adam vuruyor.. Hepsi öyle saçma geliyor ki, anlatamam. Keşke hiç doğmasaydım..
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    msavul4434 (Mustafa Savul) 41 dk. Super Meat Boy
    Evet hepimiz bu saçmalığın bir parçasıyız. Ama dünya'yı mahvettimiz bu günlere denk geldik belki savaşlar azaldı, hastalıklardan ölümler azaldı. Fakat dünyayı gün ve gün yok ettiğimiz bir devre geldik. Hastalıklı zihinlerle dolu. Sonunda "izm" olan akımlar için birbirimizi yok ediyoruz.
    Dinleri bahane ederek birbirimizi öldürüyoruz. Fikirleri yok sayıyoruz. Çoçukların hayal güçlerini öldürüyoruz. Bir çoğumuz sosyal medya bağımlısıyız. Mutlu olmak için keyif verici içeçeklere ve maddelere düşüyoruz. Aslında bunlara ihtiyacımız olmamalı. Aslında bunda hepimizin suçu var. Toplumlar koyun psikolojisinde yetişiyorlar. Hiç bir şeye ses çıkarmıyoruz araştırmıyoruz dinlemiyoruz. Fanatiğiz istediğimiz siyasi parti başa gelince abi ne yapsa haklıdır diyoruz. Ağzımıza sıçıyorlar. Sonrada diğer siyasi parti senin sıçılma durumunu kullanarak başa geliyor oda ağzına sıçıyor niye sebep tamamen biziz. Her şeye tamamız çünkü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 59 dk.
    Tost makinesi ile mi çekmişler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eylül kabus (eylül ) 1 sa.
    Tüyler ürpertici...
    Birçok soru sormama sebep oluyor.
    Ben nasıl var oldum (bilinç/benlik olarak) diye bile soruyorum ki bunu arada sorarım kendime.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Ben mavi çıkmasını beklerdim Mars atmosferi nedeniyle öyle çıkmış sanırım.



    Tam en büyük resime buradan ulaşabilirsiniz.





    https://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA23899_fig1.jpg
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Yok artık ben böyle bişey görmedim.İnanılmaz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    msavul4434 (Mustafa Savul) 37 dk. Galatas4ray
    Aslında olay evrende bir atom kadar küçük oluşumuz. Evrenin merkezine kendimizi koymamız bir göktaşlık işimiz olduğunu unutuyoruz.

    Yeryüzünde böbürlenerek yürüyoruz ama bir gün toprak olup gideceğimizi unutuyoruz. Koskoca yıldızlar birer cüce'ye dönüşüp patlarken biz hep yaşayacağız sanıyoruz. Nasılki kanser girdiği vücütta yaşamak için yayılır ama o vücudu öldürünce kendiside ölür gider aynısını şuan yapmaya başladık. Umarım güzel bir şekilde yaşar iyi bir şekilde ölürüz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Blasterreal 1 sa. en beğenilen
    O kadar büyülendim ki bi b.....k göremedim
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Türkiye’de korona bağışıklığı %1,5’in altında 53 dk. Tweetlere ses kaydı ekleme özelliği iOS için kullanıma sunuldu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf Sonraki Lexar resmen DRAM pazarında 2 sa. MSI ve SEAGATE ortaklığında Dota 2 turnuvası düzenleniyor 3 sa. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün tasarımı Çin'de ortaya çıktı 3 sa. OnePlus Nord 5G dört arka kamerayla gelecek 4 sa. Seat, yeni elektrikli motosiklet ve scooter modellerini tanıttı 4 sa. Corsair ONE a100 kompakt oyuncu kasası satışa çıkıyor 5 sa. Huawei Mate 40 serisi gecikiyor 5 sa. Türkiye Varlık Fonu, Turkcell hisselerini satın alıyor 5 sa. Yeni vaka sayısında düşüş sürüyor (17 Haziran) 6 sa. Hakan: Muhafız final sezonundan ilk fragman geldi 6 sa. 240Hz ekran ve i7 10750H ile güncellendi "Excalibur G900 incelemesi" 6 sa. Yeni Surface cihazında Ryzen 7 4800U görebiliriz 7 sa. AMD, Ryzen 4000’i erteleyebilir 7 sa. Mi Band 5 Pro ve Mi Band 5 Lite yolda 8 sa. Sony: “PS5’e özel yapımlar, konsolun yeteneklerini sergilemek için artık daha da önemli olacak” 8 sa. Canlılığın ilk basamağına ait olduğu düşünülen veziküller üretildi 9 sa. Samsung Galaxy Watch 3 sızdırıldı: İşte Galaxy Watch 3 tasarımı 9 sa. Türkiye’de satılacak Elephone marka telefonların fiyatları açıklandı 9 sa. Sony'den PS5'in 'devasa boyutlarıyla' ilgili açıklama 10 sa. Eskizlerden fotoğraf üretebilen yapay zeka geliştirildi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi