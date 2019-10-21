Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı

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21 Ekim'de yayınlanan bir haber bülteninde Bitmain, projenin Rockdale Belediye Gelişim Bölgesi ve Kanadalı teknoloji şirketi DMG Blockchain Solutions ile birlikte tamamlandığını açıkladı.

Hali hazırda 33000 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş, 25MW kapasiteye kadar genişletilmiş bir tesis bulunmakta. Gelecekte ise, 300 MW'ın üzerinde bir kapasiteye kadar geliştirilmeye müsait.

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Site daha önce bir Amerikan alüminyum şirketi olan Alcoa'ya aitti. Teksas tesisi için barındırma ve yönetim hizmetleri sağlayacak olan DMG, tesisin kapasitesini arttırmak ve sitenin madencilik faaliyetlerinin verimliliğini sağlamak için Bitmain ile iş birliği yapacak.

Her iki firma da tesisin saha ekibini yerel iş gücü komisyonu Rockdale MDD ile birlikte kurmak için yakın bir şekilde çalışacak. Ayrıca Bitmain, devam etmekte olan inşaat çalışmalarını desteklemek için yerel Rockdale tedarikçilerini aramaya kararlı olduğunu ve ayrıca Rockdale’in elektrik şebekesi operatörü Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi’nden de enerji satın alacağını söyledi.

Yerel ekonomiyi desteklemenin yanı sıra, Bitmain ayrıca Rockdale okul bölgesi ile birlikte eğitim programları ve blockchain teknolojisi, madencilik veri merkezi işlemleri konusunda eğitim vermeyi planlıyor.

Rockdale'in Bitmain Proje Müdürü Clinton Brown, tesisin lansmanının ''Bitmain'in küresel genişleme planları için önemli'' olduğunu, devletin istikrarlı ve verimli enerji kaynaklarının da madencilik endüstrisinin büyümesindeki temel destek olacağını vurguladı.

https://cointelegraph.com/news/bitmain-launches-worlds-largest-crypto-mining-facility-in-texas