Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı

    Çin kripto para donanım üreticisi Bitmain, Teksas Rockdale'da Bitcoin (BTC) madenciliği için dünyanın en büyüğü olduğunu iddia ettiği tesisi hayata geçirdi.
    1 sa.
    687
    16
    1
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı
    Tam Boyutta Gör

    21 Ekim'de yayınlanan bir haber bülteninde Bitmain, projenin Rockdale Belediye Gelişim Bölgesi ve Kanadalı teknoloji şirketi DMG Blockchain Solutions ile birlikte tamamlandığını açıkladı.

    Hali hazırda 33000 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş, 25MW kapasiteye kadar genişletilmiş bir tesis bulunmakta. Gelecekte ise, 300 MW'ın üzerinde bir kapasiteye kadar geliştirilmeye müsait.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin fiyatı 2000 dolara düşebilir"

    Site daha önce bir Amerikan alüminyum şirketi olan Alcoa'ya aitti. Teksas tesisi için barındırma ve yönetim hizmetleri sağlayacak olan DMG, tesisin kapasitesini arttırmak ve sitenin madencilik faaliyetlerinin verimliliğini sağlamak için Bitmain ile iş birliği yapacak.

    Her iki firma da tesisin saha ekibini yerel iş gücü komisyonu Rockdale MDD ile birlikte kurmak için yakın bir şekilde çalışacak. Ayrıca Bitmain, devam etmekte olan inşaat çalışmalarını desteklemek için yerel Rockdale tedarikçilerini aramaya kararlı olduğunu ve ayrıca Rockdale’in elektrik şebekesi operatörü Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi’nden de enerji satın alacağını söyledi.

    Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı

    Yerel ekonomiyi desteklemenin yanı sıra, Bitmain ayrıca Rockdale okul bölgesi ile birlikte eğitim programları ve blockchain teknolojisi, madencilik veri merkezi işlemleri konusunda eğitim vermeyi planlıyor.

    Rockdale'in Bitmain Proje Müdürü Clinton Brown, tesisin lansmanının ''Bitmain'in küresel genişleme planları için önemli'' olduğunu, devletin istikrarlı ve verimli enerji kaynaklarının da madencilik endüstrisinin büyümesindeki temel destek olacağını vurguladı.



    https://cointelegraph.com/news/bitmain-launches-worlds-largest-crypto-mining-facility-in-texas Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    addidas_85 46 dk.
    Yeni bir sömürü düzeni kuruluyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı Sonraki Amazon satıcıları son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini satıyor 2 sa. ESA ve NASA ortak projesi Solar Orbiter, Güneş’i keşfetmeyi bekliyor 3 sa. AMD Ryzen 9 3950X ile Intel Core i9-10980XE karşı karşıya 3 sa. Boeing faaliyet karı yüzde 40 düştü 4 sa. 2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı 4 sa. Tamamen e-mürekkep ekranlı Hisense A5 geliyor 5 sa. Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı 5 sa. Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak 6 sa. Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor 6 sa. Google Stadia hizmetini kullanmak için Wi-Fi bağlantısı gerekecek 7 sa. iPhone fotoğraflarını ücretsiz olarak tam kalitede yedekleyen Google Fotoğraflar hatası düzeltiliyor 7 sa. Fortnite yeni macerasına hatalarla başladı 8 sa. Bitcoin fiyatı 2000 dolara düşebilir 9 sa. Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor 9 sa. Huawei, ABD'li şirketlere 5G teknolojisini lisanslamak istiyor 10 sa. WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle birlikte gelecek yeni özellikler belli oldu 19 sa. NASA’nın başkanına göre Mars'taki ilk insan bir kadın olabilir 20 sa. Çinli uzay şirketi iSpace, tekrar kullanılabilir roketiyle SpaceX'e rakip olacak 20 sa. Avrupa’nın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali, Fransa’da hizmete girdi 21 sa. Antibiyotik içeren ağ yapıları geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle birlikte gelecek yeni ...
    DonanımHaber
    Microsoft: Android en iyi seçimimizdi
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dandik Skoda bile 200.000 TL yi geçmiş.
    DH Forum
    Ryzen 5 3600'ü Daha Stabil Voltaj ve Performansta Çalıştırma R...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim