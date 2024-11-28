Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony duyurdu: İşte "Dünyanın en çok satan oyun konsolu"

    Sony, bir dönemin en ikonik oyun konsollarından PlayStation 2 ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. PlayStation 2'nin "Dünyanın en çok satan oyun konsolu" olduğu resmi olarak doğrulandı.
    Dünyanın en çok satan oyun konsolu belli oldu! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında devrim yaratan ve milyonlarca oyuncunun kalbinde özel bir yer edinen Sony PlayStation 2'nin (PS2) güncel satış rakamları paylaşıldı. Sony’ye göre Ekim 2000’de piyasaya sürülen PS2, dünya çapında 160 milyon adet satarak en büyük rakibini geride bıraktı. 

    Dünyanın en çok satan oyun konsolu belli oldu

    Hatırlamak gerekirse PS2, kendi döneminde oyun grafikleri açısından gerçekten önemli bir yenilik sunuyordu. Arcade makineleri ile yarışacak düzeyde grafikler sunan PS2, aynı zamanda geniş oyun kütüphanesiyle oyuncular için en ikonik konsollardan biri olmayı başardı.

    Sony, PS2 satış rakamlarını en son 2011 yılında paylaşmış ve 2000 yılındaki çıkışından bu yana 150 milyon adet sattığını açıklamıştı. Günümüzde ise kesin rakamlara sahip değildik. Şimdi Sony, yayınladığı yeni blog yazısında PS2'nin 160 milyon adetten fazla sattığını doğruladı. Bu da PS2'yi tüm zamanların en çok satan konsolu yapıyor.

    Dünyanın en çok satan oyun konsolu belli oldu! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Öte yandan 2017'de piyasaya sürülen Nintendo Switch'in hala PS2'nin rekorunu kırma şansı var ancak satışlar son zamanlarda yavaşladığından, bu olasılık giderek azalıyor. Eylül 2024 sonu itibarıyla Nintendo, 146 milyonun biraz üzerinde Switch konsolu sattı. Dolayısıyla Switch 2'nin Nisan 2025'te duyurulmasıyla PS2'yi geride bırakması zaman alacak.

    Ayrıca Switch dışında, rekora yaklaşan başka bir konsol yok. Sony günümüze kadar yalnızca 65,6 milyon PlayStation 5 konsolu sattı ve Microsoft ise 28,3 milyon Xbox Series X-S satışıyla rakibini takip ediyor. Geçmiş nesillere baktığımızda ise Nintendo DS 154 milyon, Nintendo Switch 146 milyon, PlayStation 4 ise 117 milyon, PS3 ise 87 milyon adet adet satış rakamına ulaşmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabada anahtar işareti iskambil kağıdı nerede satılır ilk yardım çantası hafif kusur mu akvaryumun dibinde hareketsiz duran balık turkcell pasaj güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B1
    Asus ExpertBook B1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız