Sony duyurdu: İşte "Dünyanın en çok satan oyun konsolu"

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında devrim yaratan ve milyonlarca oyuncunun kalbinde özel bir yer edinen Sony PlayStation 2'nin (PS2) güncel satış rakamları paylaşıldı. Sony’ye göre Ekim 2000’de piyasaya sürülen PS2, dünya çapında 160 milyon adet satarak en büyük rakibini geride bıraktı.

Dünyanın en çok satan oyun konsolu belli oldu

Hatırlamak gerekirse PS2, kendi döneminde oyun grafikleri açısından gerçekten önemli bir yenilik sunuyordu. Arcade makineleri ile yarışacak düzeyde grafikler sunan PS2, aynı zamanda geniş oyun kütüphanesiyle oyuncular için en ikonik konsollardan biri olmayı başardı.

Sony, PS2 satış rakamlarını en son 2011 yılında paylaşmış ve 2000 yılındaki çıkışından bu yana 150 milyon adet sattığını açıklamıştı. Günümüzde ise kesin rakamlara sahip değildik. Şimdi Sony, yayınladığı yeni blog yazısında PS2'nin 160 milyon adetten fazla sattığını doğruladı. Bu da PS2'yi tüm zamanların en çok satan konsolu yapıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan 2017'de piyasaya sürülen Nintendo Switch'in hala PS2'nin rekorunu kırma şansı var ancak satışlar son zamanlarda yavaşladığından, bu olasılık giderek azalıyor. Eylül 2024 sonu itibarıyla Nintendo, 146 milyonun biraz üzerinde Switch konsolu sattı. Dolayısıyla Switch 2'nin Nisan 2025'te duyurulmasıyla PS2'yi geride bırakması zaman alacak.

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Ayrıca Switch dışında, rekora yaklaşan başka bir konsol yok. Sony günümüze kadar yalnızca 65,6 milyon PlayStation 5 konsolu sattı ve Microsoft ise 28,3 milyon Xbox Series X-S satışıyla rakibini takip ediyor. Geçmiş nesillere baktığımızda ise Nintendo DS 154 milyon, Nintendo Switch 146 milyon, PlayStation 4 ise 117 milyon, PS3 ise 87 milyon adet adet satış rakamına ulaşmıştı.

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