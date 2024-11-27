PS Plus abonelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Aralık 2024 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Kasım ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve Death Note Killer Within olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.
Aralık ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem olacak. Bu üç oyunun toplam değeri 4.300 TL (PS Store) ve 2 Aralık Salı gününden Ocak ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 2 Aralık'a kadar kadar Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve Death Note Killer Within' oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
- It Takes Two | PS4, PS5
- Aliens: Dark Descent | PS4, PS5
- Temtem | PS5
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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