PS Plus abonelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Aralık ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Aralık 2024 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Kasım ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve Death Note Killer Within olmak üzere 3 yeni yapım eklenmişti.

Aralık ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem olacak. Bu üç oyunun toplam değeri 4.300 TL (PS Store) ve 2 Aralık Salı gününden Ocak ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 2 Aralık'a kadar kadar Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve Death Note Killer Within' oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

It Takes Two | PS4, PS5

Aliens: Dark Descent | PS4, PS5

Temtem | PS5

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

