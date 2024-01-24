Dünyanın en hızlı uçağı için ilk adım atıldı: Hedef SR-71'in rekorunu geçmek

Tam Boyutta Gör Ünlü Lockheed SR-71 Blackbird casus uçağının dünya hız rekorunu geçmek isteyen havacılık ve uzay teknolojileri şirketi Hermeus, Quarterhorse Mark 0 adını verdiği ilk tam entegre prototip aracının yer testlerini tamamladığını duyurdu.

1976 yılında, en hızlı hava soluyan insanlı uçak dünya rekoru, daha çok uzay gemisine benzeyen bir casus uçak tarafından kırılmıştı. Lockheed'in SR-71 Blackbird’ü 1964'te hizmete girdiğinde tepeden tırnağa bir teknoloji harikasıydı. Günümüzde bile bu uçağın hayranlarını dünyanın her tarafında bulmak mümkün.

Quarterhorse İHA adım adım hız rekoruna koşuyor

Tam Boyutta Gör Quarterhorse ile Heremeus sadece 48 yıllık Mach 3.3'lük rekoru egale etmeyi değil, onu geçmeyi de hedefliyor. Ancak bunun için 1960'ların teknolojisini yeniden inşa etmekten daha fazlası gerekecek. Öncelikle 1960’lardaki gibi ABD askeri anlamda sınırsız kaynaklar ayırmıyor ve havacılık da o tarihteki gerekliliklerden çok farklı. Dolayısıyla Hermeus'a göre, SR-71 rekorunu kırmaya çalışmadan önce bir değil dört prototip inşa etmek gerekecek.

Tam Boyutta Gör Quarterhorse Mark 0 veya Quarterhorse Mk 0 bunlardan ilki. Bu versiyon uçmak için değil, ABD Hava Kuvvetleri'nin Arnold Mühendislik Geliştirme Kompleksi'nde (AEDC) taksi testleri yapmak üzere tasarlanmış durumda. Amaçları uzaktan kumanda sistemlerini ve taksi kabiliyetini, yer kullanımını, radyo frekansı gecikmesini ve radyo bağlantısı kesildiğinde aracın kendi kendini idare etme kabiliyetini test etmekti, ki bunlarda başarıya ulaşıldı.

Tam Boyutta Gör GE J85 tabanlı Chimera I ile çalışan Quarterhorse'un (sağda) uçuş testleri ve onu takip edecek Darkhorse için daha büyük P&W F100-129'un (solda) yer testlerinin bu yıl yapılması planlanıyor.

Bundan sonraki üç prototip uzaktan kalkış ve iniş sistemini geliştirmeye, ses bariyerini aşmaya ve son olarak da Mach 3.3'ü geçmeye odaklanacak. Şirket, dört ayrı uçak gövdesi üzerinde çalışmanın arıza riskini dağıttığını, mühendislerin tek bir hedefe odaklanmasını sağladığını ve genel gelişimi hızlandırdığını söylüyor. Bir sonraki prototip olan Mark 1'in bu yılın sonlarına doğru üretilmesi planlanıyor.

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ABD Hava Kuvvetleri finansmanı altında bulunan Atalanta merkezli Hermeus, testlerini gerçekleştirdiği devrimsel Chimera hibrit motorunu bu uçaklarda kullanmak istiyor. Yukarıdaki cümlelerimizden de anlaşılacağı üzere bu motor insansız Quarterhorse uçağının kalbi olacak. Hermeus, geliştirdiği Chimera hibrit motorunda geleneksel turbojet motoru ile hipersonik ramjet motorunu birleştirmeyi amaçlıyor. Bu motor ile şirket Mach 4’e erişeceğini söylüyor. Çok daha fazla detay için “Dünyanın en hızlı uçağı geliyor” adlı haberimizi ziyaret edebilirsiniz.

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