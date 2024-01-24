Dünyanın en hızlı uçağı için ilk adım atıldı: Hedef SR-71'in rekorunu geçmek

1976 yılında, en hızlı hava soluyan insanlı uçak dünya rekoru, daha çok uzay gemisine benzeyen bir casus uçak tarafından kırılmıştı. Lockheed'in SR-71 Blackbird’ü 1964'te hizmete girdiğinde tepeden tırnağa bir teknoloji harikasıydı. Günümüzde bile bu uçağın hayranlarını dünyanın her tarafında bulmak mümkün.
Quarterhorse İHA adım adım hız rekoruna koşuyor
Bundan sonraki üç prototip uzaktan kalkış ve iniş sistemini geliştirmeye, ses bariyerini aşmaya ve son olarak da Mach 3.3'ü geçmeye odaklanacak. Şirket, dört ayrı uçak gövdesi üzerinde çalışmanın arıza riskini dağıttığını, mühendislerin tek bir hedefe odaklanmasını sağladığını ve genel gelişimi hızlandırdığını söylüyor. Bir sonraki prototip olan Mark 1'in bu yılın sonlarına doğru üretilmesi planlanıyor.
ABD Hava Kuvvetleri finansmanı altında bulunan Atalanta merkezli Hermeus, testlerini gerçekleştirdiği devrimsel Chimera hibrit motorunu bu uçaklarda kullanmak istiyor. Yukarıdaki cümlelerimizden de anlaşılacağı üzere bu motor insansız Quarterhorse uçağının kalbi olacak. Hermeus, geliştirdiği Chimera hibrit motorunda geleneksel turbojet motoru ile hipersonik ramjet motorunu birleştirmeyi amaçlıyor. Bu motor ile şirket Mach 4’e erişeceğini söylüyor. Çok daha fazla detay için “Dünyanın en hızlı uçağı geliyor” adlı haberimizi ziyaret edebilirsiniz.Kaynakça https://www.hermeus.com/blog-quarterhorse-mk-ready-for-test https://newatlas.com/aircraft/quarterhorse-mk-0-challenge-sr-71-speed-record/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.