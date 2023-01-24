Havacılık tarihinde devrim: Dünyanın en hızlı uçağı geliyor

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri finansmanı altında bulunan Atalanta merkezli Hermeus, testlerini gerçekleştirdiği devrimsel Chimera hibrit motoru ile rekorları kırmak için geliyor. Hermeus’un bu motoru geliştirilen Quarterhorse İHA’da bulunacak ve onu dünyanın en hızlı uçağı yapacak.

Hermeus Chimera fark yaratacak

Hermeus, geliştirdiği Chimera hibrit motorunda geleneksel turbojet motoru ile hipersonik ramjet motorunu birleştiriyor. Ortaya konan mühendislik ve tasarım ile geleneksel turbojet motor, aracın hızını ramjet motorunun devreye girebileceği hıza çıkartacak. Ramjet motor devreye girdiğinde ise SR-71 Blackbird’ün ulaşmış olduğu Mach 3.3 hızı tozlu raflara kalkacak zira şirkete göre hedef Mach 4.

Tam Boyutta Gör Biraz daha detaylandıracak olursak bazı terimleri tekrardan hatırlamamız gerekiyor. Turbojet motorlar halihazırda askerî uçaklarda ve süpersonik yani "ses üstü" hızlarda uçuş yapan hava taşıtlarında kendisine yer buluyor. Bu jet motoru türü gazları sıkılaştırıp püskürterek güçlü bir itki meydana getiriyor. Ramjet motor türü ise yüksek hızlarda kullanılabilen basit bir motor türüdür. Genellikle bunları füze sistemlerinde görürüz. Zira bu motorlar düşük hızlarda bir itki oluşturmazlar. Çalışabilmeleri için ses hızının en az üç katına ulaşmaları ve gerekli basıncı ve sıcaklığı elde etmeleri gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Hermeus’un Chimera hibrit motoru bu iki jet motor türünü tek bir ünitede birleştiriyor. Chimera’nın turbojeti Mach 3’e kadar bir hızlanma verecek. Ardından süpersonik hava girişi turbojetin etrafından ramjet'e yönlendirilecek, bu da onu sıkıştıracak, ateşleyecek ve uçağı en yüksek hızına çıkaracak.

Motor testleri tamamlandı

Hermeus, geçtiğimiz yıl Chimera motorunu test etmeye başladı ve ekip kasım ayında turbojet ve ramjet aşamaları arasında tam ve istikrarlı bir geçişe ulaşıldığını duyurdu. Hermeus'un kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu Glenn Case bir basın açıklamasında, "Notre Dame tesisi, uçuşta göreceğimize benzer koşullar yaratmamıza izin verdi. Yerde bu testi tamamlamak, bu yılın sonlarında başlayacak olan Quarterhorse uçuş testlerinin riskini önemli ölçüde azaltıyor."

Tam Boyutta Gör Hermeus ekibinin bu dönüm noktasına ulaştığı maliyet ve hız dikkat çekici. Hermeus, Chimera'yı sadece 21 ayda 18 milyon dolara tasarladı, inşa etti ve test etti. Bu, 2018 yılında kurulan bir şirket için güçlü bir adım niteliğinde. Hermeus’un hedefi sadece Quarterhorse İHA’sı değil. Mach 5’i hedefleyen ve sürekli hipersonik uçuş sağlaması planlanan Darkhorse ve hipersonik ticari Halcyon uçağı da şirketin projeleri arasında.

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