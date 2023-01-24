Havacılık tarihinde devrim: Dünyanın en hızlı uçağı geliyor

Hermeus, geliştirdiği Chimera hibrit motorunda geleneksel turbojet motoru ile hipersonik ramjet motorunu birleştiriyor. Ortaya konan mühendislik ve tasarım ile geleneksel turbojet motor, aracın hızını ramjet motorunun devreye girebileceği hıza çıkartacak. Ramjet motor devreye girdiğinde ise SR-71 Blackbird’ün ulaşmış olduğu Mach 3.3 hızı tozlu raflara kalkacak zira şirkete göre hedef Mach 4.
Motor testleri tamamlandı
Hermeus, geçtiğimiz yıl Chimera motorunu test etmeye başladı ve ekip kasım ayında turbojet ve ramjet aşamaları arasında tam ve istikrarlı bir geçişe ulaşıldığını duyurdu. Hermeus'un kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu Glenn Case bir basın açıklamasında, "Notre Dame tesisi, uçuşta göreceğimize benzer koşullar yaratmamıza izin verdi. Yerde bu testi tamamlamak, bu yılın sonlarında başlayacak olan Quarterhorse uçuş testlerinin riskini önemli ölçüde azaltıyor."
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....