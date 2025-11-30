Dünya tarihinde ilk: Bayraktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefini vurdu

Türkiye'nin insansız savaş uçağı adımları kritik bir eşiğe daha ulaştı. Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında yapılan testte görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hedefi vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı oldu.
İnsansız bir platformun jet motorlu bir hedefi hava-hava füzesiyle imha etmesi alanında şimdiye dek hiçbir örnek bulunmuyordu. Dünya genelindeki insansız savaş uçağı projeleri ağırlıklı olarak hava-yer odaklı ilerlerken KIZILELMA’nın hava-hava muharebesi gerçekleştirebilmesi onu kendi sınıfında ayrı bir yere koyuyor.
KIZILELMA’dan tarihi başarı
Tarihi test öncesi Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nden havalanan beş adet F-16 savaş uçağı, KIZILELMA ile Sinop semalarında müşterek uçuş gerçekleştirerek insanlı-insansız koordinasyonunun pratik örneğini de sundu. Bu formasyon sırasında bir Bayraktar AKINCI da uçuşa eşlik ederek tüm süreci havadan kayıt altına aldı.
Böylece, yerli insansız savaş uçağı, yerli radar tarafından güdümlenen yerli bir hava-hava füzesini kullanarak hava hedefini başarıyla imha etmiş, tüm kritik süreçler neredeyse yerli teknolojilerle işletilmiş oldu.
KIZILELMA, esasında Baykar için kritik bir ürün. Şirket, şimdiye kadar SİHA’ları ile ağırlıklı olarak hava-yer görevlerine odaklanıyordu. KIZILELMA ile hava-hava görevleri de icra edilerek ürün gamını genişletmiş oldu.
KIZILELMA’nın sahip olduğu sensör ve görev sistemleri de platformun kabiliyetlerini güçlendiriyor. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ve düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN, KIZILELMA için hayati unsurlardan. KIZILELMA’nın mühimmat çeşitliliği ise geniş bir perspektife sahip. Daha önce yapılan denemelerde TOLUN ve TEBER-82 gibi yerli mühimmatlarla başarı elde edilmişti. Son GÖKDOĞAN atışıyla birlikte platformun yalnızca hava-yer değil, aynı zamanda hava-hava görevlerinde de operasyonel seviyeye ulaştığı resmen ortaya kondu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
