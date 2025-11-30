Giriş
    Dünya tarihinde ilk: Bayraktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefini vurdu

    İnsansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop’taki testte GÖKDOĞAN füzesiyle jet motorlu hedefi vurarak dünyada hava-hava füzesi kullanan ilk insansız savaş uçağı oldu.

    Türkiye'nin insansız savaş uçağı adımları kritik bir eşiğe daha ulaştı. Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında yapılan testte görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hedefi vuran dünyanın ilk insansız savaş uçağı oldu.

    İnsansız bir platformun jet motorlu bir hedefi hava-hava füzesiyle imha etmesi alanında şimdiye dek hiçbir örnek bulunmuyordu. Dünya genelindeki insansız savaş uçağı projeleri ağırlıklı olarak hava-yer odaklı ilerlerken KIZILELMA’nın hava-hava muharebesi gerçekleştirebilmesi onu kendi sınıfında ayrı bir yere koyuyor.

    KIZILELMA’dan tarihi başarı

    Tarihi test öncesi Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nden havalanan beş adet F-16 savaş uçağı, KIZILELMA ile Sinop semalarında müşterek uçuş gerçekleştirerek insanlı-insansız koordinasyonunun pratik örneğini de sundu. Bu formasyon sırasında bir Bayraktar AKINCI da uçuşa eşlik ederek tüm süreci havadan kayıt altına aldı.

    Dünya tarihinde ilk: Bayraktar KIZILELMA füzeyle hedefini vurdu Tam Boyutta Gör
    Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test senaryosu kapsamında fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçak, KIZILELMA üzerinde bulunan ASELSAN üretimi MURAD AESA radarı tarafından tespit edilerek kilit altına alındı. Radarın hassas işaretlemesinin ardından uçak, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesini ateşledi. Hedef ise başarıyla imha edildi.

    Böylece, yerli insansız savaş uçağı, yerli radar tarafından güdümlenen yerli bir hava-hava füzesini kullanarak hava hedefini başarıyla imha etmiş, tüm kritik süreçler neredeyse yerli teknolojilerle işletilmiş oldu.

    Dünya tarihinde ilk: Bayraktar KIZILELMA füzeyle hedefini vurdu Tam Boyutta Gör
    Atış testi aynı zamanda üst düzey bir heyet tarafından havadan takip edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, F-16 kokpitlerinde bulunarak kritik anlara doğrudan şahitlik etti. TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Kemal Topalömer ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de test sürecini sahada takip eden diğer isimler oldu.

    KIZILELMA, esasında Baykar için kritik bir ürün. Şirket, şimdiye kadar SİHA’ları ile ağırlıklı olarak hava-yer görevlerine odaklanıyordu. KIZILELMA ile hava-hava görevleri de icra edilerek ürün gamını genişletmiş oldu.

    KIZILELMA’nın sahip olduğu sensör ve görev sistemleri de platformun kabiliyetlerini güçlendiriyor. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ve düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN, KIZILELMA için hayati unsurlardan. KIZILELMA’nın mühimmat çeşitliliği ise geniş bir perspektife sahip. Daha önce yapılan denemelerde TOLUN ve TEBER-82 gibi yerli mühimmatlarla başarı elde edilmişti. Son GÖKDOĞAN atışıyla birlikte platformun yalnızca hava-yer değil, aynı zamanda hava-hava görevlerinde de operasyonel seviyeye ulaştığı resmen ortaya kondu.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

