Dünyanın en küçük 200W şarj adaptörü rekor bağış topladı

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Son dönemde şarj teknolojileri sektörü yeni bir yarı iletken ile tanışmaya başladı. GaN (Galyum Nitrit) olarak bilinen yarı iletken çözümü yavaş yavaş pek çok cihazda kendisine yer buluyor.

Omega özellikleri ve fiyatı

Indiegogo üzerinde bağış toplayan Omega adındaki yenilikçi şarj adaptörü; dünyanın en küçük 65W, 100W ve 200W şarj adaptörü olduğu iddiasında. Omega bu ünvanını ise GaN (Galyum Nitrit) materyaline borçlu.

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Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen GaN (Galyum Nitrit) yarı iletken materyali daha küçük boyutlara imkan tanıyor, daha fazla sıcaklığa dayanıyor ve daha fazla güç sunabiliyor. Omega da GaN yarı iletkeni sayesinde 200W seviyesine kadar güç verebiliyor.

Bir kredi kartı büyüklüğünde olan Omega; iç kısmında grafen zar kullanarak daha verimli bir ısı dağıtımı sağlamış. Çıkış olarak ise 2 x USB-C Power Delivery 3.0 ve 2 x USB-A (QC3.0, AFC, VOOC, SCP & FCP destekli) portları yer alıyor.

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Tüm portlar aynı anda hızlı şarj sunabiliyor. Böylece örneğin 16 inç MacBook Pro, iPad Pro, iPhone ve Apple Watch aynı anda hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Ya da iki adet 16 inç MacBook Pro tam hızda şarj olabiliyor.

Tüm dünyadaki prizler için adaptör desteği de sunan Omega şarj adaptörü 65W versiyonu için 35$, 100W versiyonu için 60$ ve 200W versiyonu için 90$ bağış istendi. 1.3 milyon dolar bağış toplayan Omega; Kickstarter üzerinde de benzer bir bağış toplamıştı. Sevkiyatlar ise Ocak ayında başlıyor.

https://www.indiegogo.com/projects/omega-world-s-smallest-100w-200w-usb-c-charger

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