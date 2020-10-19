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    Dünyanın en küçük 200W şarj adaptörü rekor bağış topladı

    Omega şarj adaptörü GaN materyali sayesinde dünyanın en küçük 200W adaptörü olmayı başarıyor. Aynı anda 4 cihazı hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Omega rekor bağış topladı.
    3 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın en küçük 200W şarj adaptörü rekor bağış topladı
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    Son dönemde şarj teknolojileri sektörü yeni bir yarı iletken ile tanışmaya başladı. GaN (Galyum Nitrit) olarak bilinen yarı iletken çözümü yavaş yavaş pek çok cihazda kendisine yer buluyor.

    Omega özellikleri ve fiyatı

    Indiegogo üzerinde bağış toplayan Omega adındaki yenilikçi şarj adaptörü; dünyanın en küçük 65W, 100W ve 200W şarj adaptörü olduğu iddiasında. Omega bu ünvanını ise GaN (Galyum Nitrit) materyaline borçlu.

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    Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen GaN (Galyum Nitrit) yarı iletken materyali daha küçük boyutlara imkan tanıyor, daha fazla sıcaklığa dayanıyor ve daha fazla güç sunabiliyor. Omega da GaN yarı iletkeni sayesinde 200W seviyesine kadar güç verebiliyor.

    Bir kredi kartı büyüklüğünde olan Omega; iç kısmında grafen zar kullanarak daha verimli bir ısı dağıtımı sağlamış. Çıkış olarak ise 2 x USB-C Power Delivery 3.0 ve 2 x USB-A (QC3.0, AFC, VOOC, SCP & FCP destekli) portları yer alıyor.

    Dünyanın en küçük 200W şarj adaptörü rekor bağış topladı
    Tam Boyutta Gör

    Tüm portlar aynı anda hızlı şarj sunabiliyor. Böylece örneğin 16 inç MacBook Pro, iPad Pro, iPhone ve Apple Watch aynı anda hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Ya da iki adet 16 inç MacBook Pro tam hızda şarj olabiliyor.

    Tüm dünyadaki prizler için adaptör desteği de sunan Omega şarj adaptörü 65W versiyonu için 35$, 100W versiyonu için 60$ ve 200W versiyonu için 90$ bağış istendi. 1.3 milyon dolar bağış toplayan Omega; Kickstarter üzerinde de benzer bir bağış toplamıştı. Sevkiyatlar ise Ocak ayında başlıyor.



    https://www.indiegogo.com/projects/omega-world-s-smallest-100w-200w-usb-c-charger Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Temjin O.) 3 gün en beğenilen mehmet_clk
    var zaten.

    https://arikovani.com/
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 3 gün
    Bu kickstarter projeleri aslında Türkiye'de başlatmak lazım, vardı idiyse bilgim yok. Böylece seçimlik eşya-alet-edevat vb akla gelebilecek şeyleri elde etme imkanımız olurdu, hem mühendislik-tasarım becerili insanlara iş kolu açılırdı hemde içerideki talebi yine iç kaynaklarla çözerdik. yukarıdaki gibi güzel projelerin keşke bu ülkede de görebilsek.
    Bu kickstarter projeleri aslında Türkiye'de başlatmak lazım, vardı idiyse bilgim yok. Böylece seçimlik eşya-alet-edevat vb akla gelebilecek şeyleri elde etme im...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mehmet_clk (mehmet çelik) 3 gün
    Bu kickstarter projeleri aslında Türkiye'de başlatmak lazım, vardı idiyse bilgim yok. Böylece seçimlik eşya-alet-edevat vb akla gelebilecek şeyleri elde etme imkanımız olurdu, hem mühendislik-tasarım becerili insanlara iş kolu açılırdı hemde içerideki talebi yine iç kaynaklarla çözerdik. yukarıdaki gibi güzel projelerin keşke bu ülkede de görebilsek.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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