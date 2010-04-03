Dünyanın en küçük Bluetooth kulaklığı; SmallTalk Mini

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SmallTalk Mini

Bluetooth kulaklıkların büyük olması ve kulağa zamanla rahatsızlık vermesi bu kulaklıkları uzun süresli kullananların yakındığı bir durumdur. SmallTalk firması da bu eksikliği farkederek dünyanın en küçük Bluetooth kulaklığını ürettiğini duyurdu. Sadece 6,5 gram ağırlığında ve 26,2 x 15,6 mm boyutlara sahip olan SmallTalk Mini, 3 saatlik şarj olma süresiyle 3 saate kadar kullanım, 100 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Üst kımında ise kulakta duruşu rahatlatacak, istenildiğinde çıkarılabilen, kulak askısı bulunuyor. Bluetooth 2.1 uyumlu ürün, kutu içeriği olarak USB şarj kablosu, araç içinde şarj edilebilmesini sağlamak amacıyla araç şarj adaptörü ile beraber geliyor. Cebe atıldığında da rahatsız etmeyecek kadar küçük boyutlarıyla büyük avantaja sahip olan SmallTalk Mini'nin fiyatı ise yaklaşık olarak 22 Dolar.