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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en küçük Nintendo 64 konsolu ile tanışın

    Gunnar Turnquist orijinal Nintendo 64 konsolunun bileşenlerini büyük emeklerle kompakt bir devre kartına aktarmayı başarmış. Yeni konsol sıkıntısız bir şekilde çalışıyor.
    13 Mart 2021, 09:00 (2 gün)
    1,9b
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın en küçük Nintendo 64 konsolu ile tanışın
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    Son dönemde retro konsollara olan ilgi giderek artıyor. Elektronik ile ilgilenen pek çok amatörün emülatör şeklinde veya orijinal bileşenleri kullanarak retro konsolları canlandırdığını görüyoruz. Şimdi dünyanın en küçük Nintendo 64 konsolu var.

    Rekor küçüklükte Nintendo 64

    Gunnar Turnquist adındaki oyun sever çocukluğunun ilk oyun konsolu olan Nintendo 64’ü ilginç bir şekle sokmaya karar vermiş ve bu kararı ile de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmış.

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    Gunnar normal hali büyük olan konsolun orijinal bileşenlerini büyük emekler ile 8cmx11cmx4.5cm boyutlarında bir devre kartına entegre etmiş. Küçük devreleri yine dikkatli bir şekilde kablolayan Gunnar üzerine de 3.5 inçlik bir LCD ekran yerleştirmiş.

    Kontrolcü tuşlarını da transfer eden Gunnar böylece dünyanın en küçük Nintendo 64 konsolunu elde etmiş. Kartuş arka kısımdaki özel yuvaya takılıyor ve 1.5 saat boyunca oyun oynatabiliyor. Etkileyici bir proje ortaya koyan Gunnar kanalında da yapım aşamalarını anlatmış.



    https://www.slashgear.com/gamer-builds-the-worlds-smallest-nintendo-64-console-12663418/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    boyutu değil işlevi önemli
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    hellmare (Akif Emre) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar emek veren insanları görünce saygı ve hayranlık duyuyorum. Valla helal olsun kardeşimize ne diyelim :)
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    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Joycon analogu kullanmis. Drift yapmasin hocam :)
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