Dünyanın en küçük Nintendo 64 konsolu ile tanışın

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Son dönemde retro konsollara olan ilgi giderek artıyor. Elektronik ile ilgilenen pek çok amatörün emülatör şeklinde veya orijinal bileşenleri kullanarak retro konsolları canlandırdığını görüyoruz. Şimdi dünyanın en küçük Nintendo 64 konsolu var.

Rekor küçüklükte Nintendo 64

Gunnar Turnquist adındaki oyun sever çocukluğunun ilk oyun konsolu olan Nintendo 64’ü ilginç bir şekle sokmaya karar vermiş ve bu kararı ile de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmış.

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Gunnar normal hali büyük olan konsolun orijinal bileşenlerini büyük emekler ile 8cmx11cmx4.5cm boyutlarında bir devre kartına entegre etmiş. Küçük devreleri yine dikkatli bir şekilde kablolayan Gunnar üzerine de 3.5 inçlik bir LCD ekran yerleştirmiş.

Kontrolcü tuşlarını da transfer eden Gunnar böylece dünyanın en küçük Nintendo 64 konsolunu elde etmiş. Kartuş arka kısımdaki özel yuvaya takılıyor ve 1.5 saat boyunca oyun oynatabiliyor. Etkileyici bir proje ortaya koyan Gunnar kanalında da yapım aşamalarını anlatmış.

https://www.slashgear.com/gamer-builds-the-worlds-smallest-nintendo-64-console-12663418/

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