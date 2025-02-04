Türkiye'de inşa edilen dünyanın en uzun yelkenli kargo gemisi suya indirildi

Fransız Neoline tarafından tasarlanan ve Koç grubuna ait RMK Marine tarafından inşa edilen Ro-Ro gemisi, önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamlandıktan sonra Türkiye'den Fransa'nın Saint-Nazaire limanına gidecek.
Yakıt tüketimi %80 az olacak
Gemi ayrıca, daha iyi verimlilik ve navigasyon için geri çekilebilir anti-drift palaları ve bir hava rota sistemine sahip olacak.
6 metrelik 265 konteyner ya da 321 otomobil taşıma kapasitesine sahip olan Neoliner, 13 kişilik bir mürettebatla birlikte 6 çift kişilik kabinde 12 yolcu taşıma kapasitesi de sunuyor. Geminin normal seyir hızı ise verimlilik için 11 deniz miline düşürülmüş. Rüzgar gücüyle beraber geminin yakıt tüketimi ve emisyonları fosil yakıtlı benzer bir gemiden 5 kat daha düşük olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P