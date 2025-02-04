Türkiye'de inşa edilen dünyanın en uzun yelkenli kargo gemisi suya indirildi

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Tam Boyutta Gör Dünyanın rüzgar gücüyle çalışan en uzun kargo gemisi Tuzla tersanesinde suya indirildi. Neoliner Origin isimli gemi, deniz taşımacılığında karbon emisyonlarını düşürerek daha yeşil bir çağı başlatmayı hedefliyor.

Fransız Neoline tarafından tasarlanan ve Koç grubuna ait RMK Marine tarafından inşa edilen Ro-Ro gemisi, önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamlandıktan sonra Türkiye'den Fransa'nın Saint-Nazaire limanına gidecek.

Yakıt tüketimi %80 az olacak

Tam Boyutta Gör 136 metre uzunluğunda olan Neoliner Origin, 5300 ton kargo taşıma kapasitesine sahip. Ana güç kaynağı olarak rüzgarı kullanacak olan devrimsel gemi, iki büyük yelkenle donatılacak. Yelkenler 76 metre yüksekliğinde katlanabilir Solidsail karbon direklere monte edilecek. Toplam 3000 m² yelken alanıyla geminin fosil yakıt tüketimi %80'den fazla azaltılacak.

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Gemi ayrıca, daha iyi verimlilik ve navigasyon için geri çekilebilir anti-drift palaları ve bir hava rota sistemine sahip olacak.

6 metrelik 265 konteyner ya da 321 otomobil taşıma kapasitesine sahip olan Neoliner, 13 kişilik bir mürettebatla birlikte 6 çift kişilik kabinde 12 yolcu taşıma kapasitesi de sunuyor. Geminin normal seyir hızı ise verimlilik için 11 deniz miline düşürülmüş. Rüzgar gücüyle beraber geminin yakıt tüketimi ve emisyonları fosil yakıtlı benzer bir gemiden 5 kat daha düşük olacak.

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Dünyanın en uzun yelkenli kargo gemisi suya indirildi