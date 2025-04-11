Küresel elektriğin yüzde 40’ı temiz enerjiden elde edildi

Talep artıyor, emisyonlar yükseliyor
2024 yılı, aşırı sıcaklarla birlikte enerji talebinin de hızla arttığı bir yıl oldu. Özellikle artan klima kullanımı, elektrik talebinde yüzde 4’lük bir artışa neden oldu. Bu artış, temiz enerjideki büyümeye rağmen fosil yakıt kullanımını da tetikledi. Rapora göre kömür bazlı üretim yüzde 34, doğalgaz ise yüzde 22 oranında küresel elektrik üretimine katkı sağladı. Sonuç olarak, karbon salımı bir kez daha yükselişe geçti.
Güneşin ardından en hızlı büyüyen enerji kaynağı rüzgar olurken, rüzgar enerjisi küresel üretimin yüzde 8’ini oluşturdu. Küresel rüzgar üretimi 182 TWh artarak 2024'te 2.494 TWh'lik yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD ve AB bölgesinde rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez kömürden daha fazla elektrik üretti. Hidroelektrik santraller yüzde 14 ile halen en büyük temiz enerji kaynağı konumunda. Nükleer enerji ise yüzde 9’luk payıyla daha yavaş büyüyen kategoride yer aldı. Öte yandan ilk kez rüzgar ve güneş enerjisinin toplamı hidroelektriği geçmiş oldu.
Temiz enerji, 2024’te ilk kez küresel elektrik üretiminin yüzde 40,9’unu oluşturdu. Bu oran, 1940’larda da görülmüştü. Ancak o dönemdeki düşük enerji talebiyle bugünkü tablo kıyaslandığında, şimdi çok daha büyük bir üretim altyapısı söz konusu. Fakat bu gelişmelere rağmen, enerji talebindeki hızlı artış nedeniyle fosil yakıt kullanımı da devam ediyor ve bu da emisyonları aşağı çekmeyi zorlaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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