Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Küresel elektriğin yüzde 40’ı temiz enerjiden elde edildi

    İklim ve enerji düşünce kuruluşu Ember'ın hazırladığı raporda, 2024 yılında dünya genelinde üretilen elektriğin yüzde 40,9'unun temiz enerji kaynaklarından elde edildiği belirtildi.
    Küresel elektriğin yüzde 40’ı temiz enerjiden elde edildi Tam Boyutta Gör
    Enerji düşünce kuruluşu Ember’in yayımladığı son rapora göre, 2024 yılında küresel elektrik üretiminin yüzde 40’ından fazlası fosil yakıtlar kullanılmadan, temiz kaynaklarla gerçekleştirildi. Bu, modern enerji tarihinde 1940’lardan bu yana ulaşılan en yüksek oran olarak kayda geçti. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen, küresel karbon emisyonları rekor kırarak 14,6 milyar tona ulaştı.

    Talep artıyor, emisyonlar yükseliyor

    2024 yılı, aşırı sıcaklarla birlikte enerji talebinin de hızla arttığı bir yıl oldu. Özellikle artan klima kullanımı, elektrik talebinde yüzde 4’lük bir artışa neden oldu. Bu artış, temiz enerjideki büyümeye rağmen fosil yakıt kullanımını da tetikledi. Rapora göre kömür bazlı üretim yüzde 34, doğalgaz ise yüzde 22 oranında küresel elektrik üretimine katkı sağladı. Sonuç olarak, karbon salımı bir kez daha yükselişe geçti.

    Küresel elektriğin yüzde 40’ı temiz enerjiden elde edildi Tam Boyutta Gör
    Raporun dikkat çeken noktalarından biri, güneş enerjisindeki yüzde 29’luk yükseliş oldu. 2024 yılında, güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimi son üç yılda ikiye katlandı. Çin, güneş enerjisindeki büyümenin yarısından fazlasını tek başına karşılarken, Hindistan’ın güneş enerjisi kapasitesi yalnızca bir yıl içinde iki katına çıktı. Güneş şu anda küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor. Bu, neredeyse tüm Hindistan’ın enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir seviyeye denk geliyor. Güneş enerjisi üretimi 2024'te 474 TWh artarak toplamda 2.131 TWh'ye ulaştı.

    Güneşin ardından en hızlı büyüyen enerji kaynağı rüzgar olurken, rüzgar enerjisi küresel üretimin yüzde 8’ini oluşturdu. Küresel rüzgar üretimi 182 TWh artarak 2024'te 2.494 TWh'lik yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD ve AB bölgesinde rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez kömürden daha fazla elektrik üretti. Hidroelektrik santraller yüzde 14 ile halen en büyük temiz enerji kaynağı konumunda. Nükleer enerji ise yüzde 9’luk payıyla daha yavaş büyüyen kategoride yer aldı. Öte yandan ilk kez rüzgar ve güneş enerjisinin toplamı hidroelektriği geçmiş oldu.

    Temiz enerji, 2024’te ilk kez küresel elektrik üretiminin yüzde 40,9’unu oluşturdu. Bu oran, 1940’larda da görülmüştü. Ancak o dönemdeki düşük enerji talebiyle bugünkü tablo kıyaslandığında, şimdi çok daha büyük bir üretim altyapısı söz konusu. Fakat bu gelişmelere rağmen, enerji talebindeki hızlı artış nedeniyle fosil yakıt kullanımı da devam ediyor ve bu da emisyonları aşağı çekmeyi zorlaştırıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    konya antalya yolu hesap makinesi nasıl çalışır rayban cam filmi yorumları opengl mi directx mi freedos laptop alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IDEAPAD 1
    LENOVO IDEAPAD 1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum