Küresel elektriğin yüzde 40’ı temiz enerjiden elde edildi

Tam Boyutta Gör Enerji düşünce kuruluşu Ember’in yayımladığı son rapora göre, 2024 yılında küresel elektrik üretiminin yüzde 40’ından fazlası fosil yakıtlar kullanılmadan, temiz kaynaklarla gerçekleştirildi. Bu, modern enerji tarihinde 1940’lardan bu yana ulaşılan en yüksek oran olarak kayda geçti. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen, küresel karbon emisyonları rekor kırarak 14,6 milyar tona ulaştı.

Talep artıyor, emisyonlar yükseliyor

2024 yılı, aşırı sıcaklarla birlikte enerji talebinin de hızla arttığı bir yıl oldu. Özellikle artan klima kullanımı, elektrik talebinde yüzde 4’lük bir artışa neden oldu. Bu artış, temiz enerjideki büyümeye rağmen fosil yakıt kullanımını da tetikledi. Rapora göre kömür bazlı üretim yüzde 34, doğalgaz ise yüzde 22 oranında küresel elektrik üretimine katkı sağladı. Sonuç olarak, karbon salımı bir kez daha yükselişe geçti.

Tam Boyutta Gör Raporun dikkat çeken noktalarından biri, güneş enerjisindeki yüzde 29’luk yükseliş oldu. 2024 yılında, güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimi son üç yılda ikiye katlandı. Çin, güneş enerjisindeki büyümenin yarısından fazlasını tek başına karşılarken, Hindistan’ın güneş enerjisi kapasitesi yalnızca bir yıl içinde iki katına çıktı. Güneş şu anda küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor. Bu, neredeyse tüm Hindistan’ın enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir seviyeye denk geliyor. Güneş enerjisi üretimi 2024'te 474 TWh artarak toplamda 2.131 TWh'ye ulaştı.

Trump'tan yeni kararname: Kömür üretimi arttırılacak 1 gün önce eklendi

Güneşin ardından en hızlı büyüyen enerji kaynağı rüzgar olurken, rüzgar enerjisi küresel üretimin yüzde 8’ini oluşturdu. Küresel rüzgar üretimi 182 TWh artarak 2024'te 2.494 TWh'lik yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD ve AB bölgesinde rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez kömürden daha fazla elektrik üretti. Hidroelektrik santraller yüzde 14 ile halen en büyük temiz enerji kaynağı konumunda. Nükleer enerji ise yüzde 9’luk payıyla daha yavaş büyüyen kategoride yer aldı. Öte yandan ilk kez rüzgar ve güneş enerjisinin toplamı hidroelektriği geçmiş oldu.

Temiz enerji, 2024’te ilk kez küresel elektrik üretiminin yüzde 40,9’unu oluşturdu. Bu oran, 1940’larda da görülmüştü. Ancak o dönemdeki düşük enerji talebiyle bugünkü tablo kıyaslandığında, şimdi çok daha büyük bir üretim altyapısı söz konusu. Fakat bu gelişmelere rağmen, enerji talebindeki hızlı artış nedeniyle fosil yakıt kullanımı da devam ediyor ve bu da emisyonları aşağı çekmeyi zorlaştırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Küresel elektriğin yüzde 40’ı temiz enerjiden elde edildi