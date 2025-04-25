Türkiye'nin en büyük sulama tünelinde kazılar dev köstebekle başladı

Silvan Sulama Tüneli, 11,2 metre kazı çapı ve 10 metre iç çapı ile dikkat çekiyor. Bu boyut, yaklaşık dört katlı bir binanın yüksekliğine eşit. Tünelin toplam uzunluğu ise 13 bin236 metre olacak. Türkiye’nin sulama amaçlı en büyük tüneli olan bu yapı, Çoruh Nehri'nden bile daha fazla su taşıyacak kapasiteye sahip. Tünelin debisi 212 m³/s olarak hesaplanırken, bu rakam Çoruh Nehri’nin ortalama debisinin üzerinde.
Ülkemizin ve dünyanın en büyük kalkınma projeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli etaplarından biri olan Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 bileşenden oluşuyor.
2500 tonluk dev köstebek
Silvan Barajı: GAP’ın ikinci en büyük barajı
Toplam 255 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilen Silvan Projesi tamamlandığında, 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak. Bu dev yatırımla bölgede 305 bin kişilik yeni istihdam alanı yaratılması bekleniyor. Ekonomiye katkısı ise yıllık 30 milyar TL olarak öngörülüyor.