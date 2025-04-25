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    Türkiye'nin en büyük sulama tünelinde kazılar dev köstebekle başladı

    GAP kapsamındaki Silvan Projesi’nin kilit tesislerinden biri olan ve tamamlandığında 10 metrelik iç çapı ile ülkemizin en büyük sulama tüneli olacak Silvan Sulama Tünelinde kazı çalışmaları başladı.

    Türkiye'nin en büyük sulama tünelinde kazılar başladı Tam Boyutta Gör
    Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en kritik halkalarından biri olan Silvan Projesi, devasa boyutlardaki tünel delme makinesi (TDM) ile yeni bir evreye geçti. Diyarbakır’da inşa edilen ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük sulama tüneli unvanını alacak Silvan Sulama Tüneli için kazı çalışmaları resmen başladı.

    11 metrelik dev tünel, 13 kilometrelik yolculuk

    Silvan Sulama Tüneli, 11,2 metre kazı çapı ve 10 metre iç çapı ile dikkat çekiyor. Bu boyut, yaklaşık dört katlı bir binanın yüksekliğine eşit. Tünelin toplam uzunluğu ise 13 bin 236 metre olacak. Türkiye’nin sulama amaçlı en büyük tüneli olan bu yapı, Çoruh Nehri'nden bile daha fazla su taşıyacak kapasiteye sahip. Tünelin debisi 212 m³/s olarak hesaplanırken, bu rakam Çoruh Nehri’nin ortalama debisinin üzerinde.

    Ülkemizin ve dünyanın en büyük kalkınma projeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli etaplarından biri olan Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 bileşenden oluşuyor.

    2500 tonluk dev köstebek

    Türkiye'nin en büyük sulama tünelinde kazılar başladı Tam Boyutta Gör
    Silvan Tüneli’ni kazacak olan tünel delme makinesi adeta bir teknoloji harikası. 11,2 metre çapında, 2500 ton ağırlığında ve 120 metre uzunluğundaki bu dev "köstebek", ön kısmındaki döner başlıkla toprağı delerek ilerliyor. Aynı anda betonarme kaplamaların montajını da gerçekleştiren TDM, kazıdan çıkan malzemeyi konveyör bant sistemiyle dışarı taşıyor. Bu sayede tünel, kesintisiz ve verimli bir şekilde inşa ediliyor.

    Silvan Barajı: GAP’ın ikinci en büyük barajı

    Türkiye'nin en büyük sulama tünelinde kazılar başladı Tam Boyutta Gör
    Silvan Projesi’nin kalbinde yer alan Silvan Barajı, 7 milyar metreküp su depolama kapasitesiyle Atatürk Barajı’ndan sonra GAP kapsamındaki en büyük ikinci baraj olacak. Barajdan temin edilecek su, Silvan ve Babakaya Sulama Tünelleri aracılığıyla bölgedeki tarım arazilerine ulaştırılacak. Bu kapasite, Diyarbakır’ın yaklaşık 50 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacına eşdeğer.

    Toplam 255 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilen Silvan Projesi tamamlandığında, 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak. Bu dev yatırımla bölgede 305 bin kişilik yeni istihdam alanı yaratılması bekleniyor. Ekonomiye katkısı ise yıllık 30 milyar TL olarak öngörülüyor.

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