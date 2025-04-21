Çin, ısı pompası kullanımında ulusal atılım yapıyor

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Tam Boyutta Gör Çin, enerji verimliliğini artırmak ve karbon salımını azaltmak amacıyla ısı pompası teknolojisinin yaygınlaştırılması için yeni bir yol haritası açıkladı. 2 Nisan’da kamuoyuna sunulan eylem planı, ısı pompalarının özellikle kamu binaları, sanayi, tarım ve ulaşım gibi çeşitli sektörlerde kullanımını teşvik edecek kapsamlı adımlar içeriyor.

Isı pompaları, dış ortamdan aldığı ısıyı iç mekana taşıyarak ısıtma ya da soğutma sağlayan, elektrikle çalışan yüksek verimli sistemler olarak biliniyor. Geleneksel ısıtma sistemlerinin aksine, bir birim elektrik enerjisiyle üç ila dört birim ısı transfer edebilen bu sistemler, enerji verimliliği açısından önemli bir avantaj sunuyor.

Radikal emisyon düşüşü sağlanacak

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2024 enerji teknolojileri raporunda ısı pompaları; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar, elektrolizörler ve bataryalarla birlikte küresel enerji dönüşümünün anahtar teknolojileri arasında gösterilmişti. IEA ve Tsinghua Üniversitesi’nin ortak çalışmasına göre Çin, ilan ettiği iklim hedeflerini gerçekleştirebilirse, bina ısıtmasından kaynaklanan doğrudan karbon emisyonları 2022’deki 290 milyon tondan 2050’ye kadar 70 milyon tona kadar düşebilir. Bu da yüzde 76’lık bir azalma anlamına geliyor.

Kısa vadede ise, kömür ve geleneksel biyokütlenin yerini ısı pompalarının almasıyla birlikte hava kalitesinde de belirgin bir iyileşme bekleniyor. Evsel ısıtmadan kaynaklı ince partikül madde (PM2.5) salımının 2030 itibarıyla yüzde 80’e kadar düşebileceği öngörülüyor.

Teşviklerle kapsamlı geçiş sağlanacak

Çin’in kuzey bölgeleri, halihazırda ısı pompalarını temiz ısıtma politikalarının bir parçası haline getiriyor. Pekin Belediyesi, geçtiğimiz ısıtma sezonunda kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara düşük sıcaklıkta çalışan hava kaynaklı ısı pompası sistemlerine geçmeleri için yüzde 40 oranında, 6.000 yuan (yaklaşık 816 dolar) ile sınırlı olmak üzere teşvik sağladı.

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Bununla birlikte Çin’de ısı pompası teknolojisi son yıllarda dikkate değer bir gelişim gösterdi. Hükümetin yayımladığı analizde, ekipman maliyetlerinin neredeyse yarıya indiği, sistemlerin artık -35°C’ye kadar kararlı bir şekilde çalışabildiği belirtildi.

Ayrıca ısı transfer mesafeleri de dikkate değer şekilde arttı. Önceki 10-20 kilometrelik menzillerin yerini, artık 60-100 kilometreye ulaşan iletim ağları alıyor. Bu da sanayi bölgeleri ya da nükleer santraller gibi merkezi ısı kaynaklarından şehir merkezlerine atık ısının taşınarak kullanılmasını mümkün kılıyor.

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