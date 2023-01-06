Dünyanın ilk 240 watt şarj desteğine sahip akıllı telefonu ortaya çıktı

Teknik özellikler konusunda şu an çok fazla bilgi yok. TENAA veritabanında Realme GT Neo 5'in RMX3706 model numaralı başka bir versiyonu daha ortaya çıktı (aşağıda). Ancak bu cihazın 150 watt hızlı şarj desteğiyle geleceği söyleniyor. Yonga seti farklı olacak.
13 sıcaklık sensörüne sahip olacak
Çinli marka 240 watt hızlı şarj teknolojisine sahip dünyanın ilk akıllı telefonunu Şubat ayında piyasaya sürecek. Batarya kapasitesi henüz açıklanmadı ancak Realme GT Neo 5'in şarj sürecini izleyen ve ısı beklenen seviyelerin üzerine çıkarsa kapatma sistemini devreye sokan 13 sıcaklık izleme sensörü ile donatılacağı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..