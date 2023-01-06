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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk 240 watt şarj desteğine sahip akıllı telefonu ortaya çıktı

    Realme markası dünyanın ilk 240 watt şarj desteğine sahip akıllı telefonunu Şubat ayında piyasaya sürecek. Çıkışına sayılı günler kalan Realme GT Neo 5'in ilk canlı görüntüleri yayınlandı.
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    Dünyanın ilk 240 watt şarj desteğine sahip telefonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme markası kısa bir süre önce 240 watt hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Şirket temsilcilerine göre bu rekor hızı destekleyen ilk akıllı telefon Realme GT Neo 5 olacak. Çinli TENAA sertifikasyon kurumu RMX3708 model numarasına sahip cihazın görüntülerini yayınladı.

    Teknik özellikler konusunda şu an çok fazla bilgi yok. TENAA veritabanında Realme GT Neo 5'in RMX3706 model numaralı başka bir versiyonu daha ortaya çıktı (aşağıda). Ancak bu cihazın 150 watt hızlı şarj desteğiyle geleceği söyleniyor. Yonga seti farklı olacak.

    Dünyanın ilk 240 watt şarj desteğine sahip telefonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    13 sıcaklık sensörüne sahip olacak

    Çinli marka 240 watt hızlı şarj teknolojisine sahip dünyanın ilk akıllı telefonunu Şubat ayında piyasaya sürecek. Batarya kapasitesi henüz açıklanmadı ancak Realme GT Neo 5'in şarj sürecini izleyen ve ısı beklenen seviyelerin üzerine çıkarsa kapatma sistemini devreye sokan 13 sıcaklık izleme sensörü ile donatılacağı biliniyor.

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    abstergo78GHOST 11 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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