Dünyanın en hızlı ve güvenli şarj standardı duyuruldu: Birkaç dakikada tam dolum

Tam Boyutta Gör Realme, 240w şarj standardı hakkında yeni bilgiler paylaştı. Şirketin yeni USB-C adaptörü, üç şarj pompasıyla sağlanan 20V/12A çıkış için özelleştirilmiş 12A şarj kablosu ile geliyor. Çift GaN bileşenine sahip ve son derece küçük. Kıyaslama olması açısından, 160W SuperDart adaptörüyle hemen hemen aynı boyutta.

Realme GT Neo 5 şarj hızı ile sınırları zorlayacak: Tam 240W! 1 hf. önce eklendi

Gerçek zamanlı sensörlerle takip

Realme’nin 240W şarj mimarisi, 20V/12A gücü -üç bağımsız şarj pompası aracılığıyla- 10V/24A’ya dönüştürüyor. Bu da tahmin edeceğiniz üzere 2023 telefonlarında artık üç pil hücresi göreceğimiz anlamına geliyor. 12A kablo, dört adet standart 21 AWG kablodan oluşuyor. Şarj süreci, herhangi bir tehlike olması durumunda gücü sınırlayacak 13 gerçek zamanlı çalışan sensörle takip ediliyor. Şirket, şarj korumasının yanmaz materyaller ve sertifikalar içerdiğini söylüyor.

Pil sağlığını koruyor

Realme, 1600 şarj döngüsünden sonra telefonun pil sağlığının en az %80’inin korunacağını garanti ediyor. Şirket, yakında tanıtacağı GT telefonuyla şuanki standardı (800 döngü) ikiye katlayan ilk marka olacak. Yeri gelmişken, yeni Realme GT telefon büyük bir soğutma alanına (toplam alan 6580 mm² ve birden fazla grafen levha bulunuyor) sahip olacak. Grafen levhalar, yoğun kullanımda performansı koruma görevini üstlenecek, aynı zamanda süper hızlı şarjdan kaynaklanan aşırı yükü azaltmış olacak.

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