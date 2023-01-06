Dünyanın en hızlı ve güvenli şarj standardı duyuruldu: Birkaç dakikada tam dolum

Gerçek zamanlı sensörlerle takip
Realme’nin 240W şarj mimarisi, 20V/12A gücü -üç bağımsız şarj pompası aracılığıyla- 10V/24A’ya dönüştürüyor. Bu da tahmin edeceğiniz üzere 2023 telefonlarında artık üç pil hücresi göreceğimiz anlamına geliyor. 12A kablo, dört adet standart 21 AWG kablodan oluşuyor. Şarj süreci, herhangi bir tehlike olması durumunda gücü sınırlayacak 13 gerçek zamanlı çalışan sensörle takip ediliyor. Şirket, şarj korumasının yanmaz materyaller ve sertifikalar içerdiğini söylüyor.
Pil sağlığını koruyor
Realme, 1600 şarj döngüsünden sonra telefonun pil sağlığının en az %80’inin korunacağını garanti ediyor. Şirket, yakında tanıtacağı GT telefonuyla şuanki standardı (800 döngü) ikiye katlayan ilk marka olacak. Yeri gelmişken, yeni Realme GT telefon büyük bir soğutma alanına (toplam alan 6580 mm² ve birden fazla grafen levha bulunuyor) sahip olacak. Grafen levhalar, yoğun kullanımda performansı koruma görevini üstlenecek, aynı zamanda süper hızlı şarjdan kaynaklanan aşırı yükü azaltmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..