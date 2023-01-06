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    Yenilenmiş telefonlara taksit düzenlemesi hakkında Easycep'ten açıklama

    Easycep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, BDDK tarafından kredi taksitlerindeki tutar sınırının kaldırılması hakkında açıklama yaptı. Tüm yenilenmiş telefonlarda 12 taksit yapılabileceğini söyledi.
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    Yenilenmiş telefonlara taksit düzenlemesi hakkında açıklama Tam Boyutta Gör

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yenilenmiş telefonların taksit sayısı hakkında yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Önceki düzenlemeye göre 5 bin TL'ye kadarki yenilenmiş telefonlarda 12 taksit yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle fiyat sınırını kaldırıldı. Tutar sınırı olmaksızın tüm yenilenmiş telefonlarda 12 taksit yapılabilecek.

    Ekim 2021’de yapılan düzenleme ile yenilenmiş telefonlarda KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Yeni düzenleme ile tüm telefonlara 12 taksit imkanı tanındı. Bu iki düzenleme sayesinde tüketicilerin yenilenmiş telefonlara daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor.

    Yenilenmiş telefon sektörünün öncülerinden Easycep, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yeni düzenlemenin tüketiciler açısından son derece olumlu bir gelişme olduğuna değinen EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlenmesinin ardından pazarda ciddi hareketlenme bekliyoruz. EasyCep olarak sunduğumuz peşin fiyatına 6 taksit kampanyamıza da devam ediyoruz” dedi.

    2021 yılında dünya çapında 251 milyon adet yenilenmiş akıllı cep telefonu satıldı. 2027 yılında ise 460 milyon satış gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’de yenilenmiş cep pazarı hızlı büyürken, sektörün gelecek yıl 3 milyon adedi yakalayacağı tahmin ediliyor.

    BDKK, yenilenmiş telefonlardaki taksit düzenlemesinin yanı sıra sıfır telefonlar için kredi düzenlemesi yaptı. Daha önce 5 bin TL’ye kadarki telefon kredilerinde 12 ay vade, 5 bin TL üzerinde ise 3 ay vade uygulanıyordu. Vade sınırı yükseltildi. Artık 12 bin TL altındaki telefonlarda 12 ay vade, 12 bin TL üzerindeki telefonlarda ise 3 ay vade uygulanacak.

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    abstergo78GHOST 6 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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