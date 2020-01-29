Dünyanın ilk 5G tableti tanıtıldı

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Samsung'un geçen yılın amiral gemisi Galaxy Tab S6 tablet modelini 5G uyumlu hale getirerek dünyanın ilk 5G tablet modeli sıfatıyla piyasaya süreceği bir süredir dile getiriliyor. Firma bugün resmi tanıtımı yaptı.

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Galaxy Tab S6 5G özellikleri ve fiyatı

Galaxy Tab S6 normalde LTE ve WiFi olarak iki versiyon şeklinde piyasaya çıkmıştı. Samsung tablete 5G modem entegre ederek aslında üçüncü versiyonu ortaya çıkarmış oldu. Henüz tablet pazarında Samsung haricinde 5G ürün piyasaya süren yok.

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Galaxy Tab S6 5G orijinal modelden farklı değil. 10.5 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, AKG destekli dörtlü stereo ses sistemi, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, S-Pen desteği şeklinde özellikler mevcut.

Galaxy Tab S6 5G modeli ilk olarak Güney Kore'de yarın piyasaya sürülecek ve fiyatı 850$ olacak. Henüz 5G teknolojileri yaygınlaşmadığı için cihaz bir süre Güney Kore'de kalacak. Galaxy Tab S6 LTE versiyonu ise 730$ olarak satılmaktaydı.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-tab-s6-5g-world-first-5g-tablet-official-launch-price-specs_id121853

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