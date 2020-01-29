Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk 5G tableti tanıtıldı

    Samsung Galaxy Tab S6 5G dünyanın ilk 5G tablet modeli olarak piyasaya çıkıyor. Orijinal modelden farkı olmayan 5G versiyonu haliyle biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacak.
    3 sa.
    424
    10
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünyanın ilk 5G tableti tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un geçen yılın amiral gemisi Galaxy Tab S6 tablet modelini 5G uyumlu hale getirerek dünyanın ilk 5G tablet modeli sıfatıyla piyasaya süreceği bir süredir dile getiriliyor. Firma bugün resmi tanıtımı yaptı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Daha uygun fiyatlı Galaxy Book Flex Alpha tanıtıldı

    Galaxy Tab S6 5G özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Tab S6 normalde LTE ve WiFi olarak iki versiyon şeklinde piyasaya çıkmıştı. Samsung tablete 5G modem entegre ederek aslında üçüncü versiyonu ortaya çıkarmış oldu. Henüz tablet pazarında Samsung haricinde 5G ürün piyasaya süren yok.

    Ayrıca Bkz. "Katlanabilir Galaxy Z Flip basın görselleri karşınızda"

    Galaxy Tab S6 5G orijinal modelden farklı değil. 10.5 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran, AKG destekli dörtlü stereo ses sistemi, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, S-Pen desteği şeklinde özellikler mevcut.

    Galaxy Tab S6 5G modeli ilk olarak Güney Kore'de yarın piyasaya sürülecek ve fiyatı 850$ olacak. Henüz 5G teknolojileri yaygınlaşmadığı için cihaz bir süre Güney Kore'de kalacak. Galaxy Tab S6 LTE versiyonu ise 730$ olarak satılmaktaydı.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-tab-s6-5g-world-first-5g-tablet-official-launch-price-specs_id121853 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece dizi oluyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın ilk 5G tableti tanıtıldı Sonraki James Webb Uzay Teleskobu, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya 4 sa. Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir 5 sa. NZXT Kraken X-3 ve Z-3 serisi AIO soğutucularını duyurdu 5 sa. Half-Life Remake’i Black Mesa 1.0 sürümü yakında indirmeye sunulacak 6 sa. Dubai Emirliği'nde Kripto Vadisi kuruluyor 6 sa. The Division 2 için şubat ayında yayınlanacak DLC ile Coney Island’a gidiyoruz 7 sa. PS Plus Şubat 2020 oyunları açıklandı 7 sa. Google'dan Microsoft Teams platformuna rakip geliyor 7 sa. Foxconn: Virüs salgınına rağmen tüm üretim yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz 8 sa. RDNA 2 mimarili kartlar bu yıl geliyor 8 sa. Intel Lakefield işlemcisi ortaya çıktı: Yeni adlandırmaya gidilebilir 8 sa. SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya gönderdi "Uzaydan internete doğru" 9 sa. ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!" 9 sa. Rockstar'da yüzler gülüyor: GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı 10 sa. Fren sistemleri üreticisi WABCO, Sakarya'da fabrika kuruyor 10 sa. CacheOut: Intel işlemcilerdeki yeni açık 10 sa. Sevgililer günü hediyesi olarak alınabilecek iPhone modelleri 11 sa. Mobil oyunlar Nintendo'ya bir milyar dolar kazandırdı 11 sa. Lenovo dizüstülerine sessiz mod geliyor 12 sa. Almanya'da ilk coronavirüs vakası kaydedildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    2020 Seat Leon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Bütçe dostu iPhone 9 beklenenden daha pahalı olacak
    DonanımHaber
    Yeni Renault Clio hibrit, ÖTV teşviği için onay bekliyor
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyunlara Eklenen Türkçe Altyazı Destekleri Hakkında Bilgilendirme
    DH Forum
    Bekcilere Zor ve Silah Kullanma Yetkisi Verildi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim