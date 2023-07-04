Dünyanın ilk açık deniz hidrojen üretim tesisi faaliyete geçti

Dünya fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çalıştıkça, hidrojen gelecekteki büyük projelere yakıt sağlamak için en iyi seçenek haline geliyor. Bununla birlikte, gezegenin enerji taleplerini sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilecek büyük miktarlarda yeşil hidrojenin nasıl üretileceğini ise henüz bulamadık.
2017 yılında kurulan Lhyfe, emisyonları bir milyar tona kadar azaltmayı hedefliyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hidrojen üretmeye çalışıyor. Lhyfe, 2021 yılında doğrudan bir rüzgar çiftliğinden güç alan dünyanın ilk hidrojen üretim tesisinin açılışını yaparken iki yıl sonra, bu başarısını Fransa kıyılarının 19 kilometreden fazla açığında devreye aldığı tesisinde tekrarladı.
Denizlerde hidrojen üretmek
Açık denizdeki test sahasına çekilen tesis şebekeye bağlanarak 48 saat içinde çalıştırıldı ve çok cüzi miktarda da olsa ilk hidrojenini üretti. Şirket, platformun performansını karşılaştırmak için Saint-Nazaire Limanı'ndaki rıhtımda yapılan testleri tekrarlayacak ve ardından açık deniz uygulamaları için bazı ek testler gerçekleştirecek. Lhyfe aynı zamanda 10 MW'lık bir elektrolizörün günde dört tona kadar hidrojen üreteceği ve bir boru hattıyla karaya ihraç edileceği ticari HOPE projesini de duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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