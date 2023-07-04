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    Dünyanın ilk açık deniz hidrojen üretim tesisi faaliyete geçti

    Dünyanın ilk açık deniz yeşil hidrojen pilot üretim tesisi kısa bir süre önce devreye alındı. Bir sonraki proje ise günde dört tona kadar yeşil hidrojen üretmek olacak.
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    Dünyanın ilk açık deniz hidrojen üretim tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk açık deniz hidrojen üretim tesisi, Fransa'nın Le Croisic kenti açıklarında, Atlantik Okyanusu'nda faaliyete geçti. Platform, açık deniz sahasına çekilmeden önce Mayıs 2023'e kadar kıyıda kapsamlı bir şekilde test edildi ve açığa çekildikten sadece 48 saat içinde yeniden çalıştırılarak şebekeye bağlandı.

    Dünya fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çalıştıkça, hidrojen gelecekteki büyük projelere yakıt sağlamak için en iyi seçenek haline geliyor. Bununla birlikte, gezegenin enerji taleplerini sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilecek büyük miktarlarda yeşil hidrojenin nasıl üretileceğini ise henüz bulamadık.

    2017 yılında kurulan Lhyfe, emisyonları bir milyar tona kadar azaltmayı hedefliyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hidrojen üretmeye çalışıyor. Lhyfe, 2021 yılında doğrudan bir rüzgar çiftliğinden güç alan dünyanın ilk hidrojen üretim tesisinin açılışını yaparken iki yıl sonra, bu başarısını Fransa kıyılarının 19 kilometreden fazla açığında devreye aldığı tesisinde tekrarladı.

    Denizlerde hidrojen üretmek

    Dünyanın ilk açık deniz hidrojen üretim tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Sealhyfe olarak adlandırılan açık deniz yeşil hidrojen pilot üretim tesisi birkaç yıldır üzerinde çalışılan bir projeydi. Lhyfe, bir megavatlık (1 MW) elektrolizörü sadece 16 ayda üretmek için Capital Energy ile iş birliği yaptı ve ardından Eylül 2022 ile Mayıs 2023 arasında Saint-Nazaire Limanı'nda kapsamlı bir şekilde test etti. Ayrıca şirket, platformun uzaktan yönetilirken otonom olarak çalışmasını sağlayacak yazılım ve algoritmayı da geliştirdi. Kaydettiği ilerlemeden memnun olan şirket daha sonra platformu gönüllü olarak çalışması beklenen en zorlu koşullarda test etmeye karar verdi ve ardından platformu Atlantik Okyanusu'ndaki sahasına çekti.

    Açık denizdeki test sahasına çekilen tesis şebekeye bağlanarak 48 saat içinde çalıştırıldı ve çok cüzi miktarda da olsa ilk hidrojenini üretti. Şirket, platformun performansını karşılaştırmak için Saint-Nazaire Limanı'ndaki rıhtımda yapılan testleri tekrarlayacak ve ardından açık deniz uygulamaları için bazı ek testler gerçekleştirecek. Lhyfe aynı zamanda 10 MW'lık bir elektrolizörün günde dört tona kadar hidrojen üreteceği ve bir boru hattıyla karaya ihraç edileceği ticari HOPE projesini de duyurdu.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 9 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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