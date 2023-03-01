Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Füzyon enerjisi için devrimsel adım: Hidrojen ve bor kullanıldı!

    Füzyon enerjisi için birçok ülke ve şirket çeşitli çalışmalar yürüyor. Bu çalışmaların maliyeti çok yüksek fakat TAE Technologies, bor ve hidrojen (HB) füzyonu ile devrimsel bir adım atıyor.
    2
    Füzyon enerjisi için devrimsel bor ve hidrojen adımı Tam Boyutta Gör
    Mevcut füzyon enerjisi projelerinin çoğu, inanılmaz derecede kıt ve aynı zamanda dengesiz olan trityum gerektiriyor. TAE Technologies ise hem daha ucuz hem de daha güvenli bir yol bulduğunu açıklıyor. TAE, hidrojen-bor (HB) füzyonunu duyurarak manyetik olarak sınırlandırılmış plazmada testler gerçekleştirerek dünyada bir ilki başardı.

    İlk defa hidrojen-bor kulanıldı

    Füzyon enerjisi için devrimsel bor ve hidrojen adımı Tam Boyutta Gör
    Arkasında 1,2 milyar dolardan fazla yatırım bulunan TAE, 30 milyon °C'de plazmayı sürdürmek üzere tasarlanan ancak 75 milyon °C'yi çoktan aşan Norman adlı beşinci nesil füzyon reaktöründen elde ettiği sonuçları paylaştı. TAE, 2030'ların başında trityum reaktörlerinin ihtiyaç duyacağından kat kat daha sıcak olan milyar dereceden fazla plazma hapsini hedefliyor. Bu hedefte şirket, diğer reaktörlerden farklı olarak tasarladığı prototip kapaklı silindir füzyon reaktörlerinin kilit rol oynayacağına inanıyor.

    Kısa süre önce TAE, saygın Nature Communications dergisinde, manyetik olarak sınırlandırılmış plazmada hidrojen-bor füzyonunun dünyadaki ilk ölçümünü belgeleyen hakemli bir makaleyi yayınlayarak hedeflerine doğru büyük bir adım attı. Yapılan testler, dünyanın en büyük süper iletken plazma hapsetme cihazına ve dünyanın ikinci en büyük yıldızlayıcısına sahip olan Japonya Ulusal Füzyon Bilimi Enstitüsü’nün LHD reaktörüyle yapıldı.

    Sonuçlar umut verici

    Füzyon enerjisi için devrimsel bor ve hidrojen adımı Tam Boyutta Gör
    Testler sonucunda HB füzyonunun ölçülebilir yoğunluğa çıkabileceği saptandı. TAE Technologies CEO'su Michl Binderbauer, "Bu deney bize üzerinde çalışabileceğimiz zengin bir veri sunuyor ve hidrojen-borun şebeke ölçeğinde füzyon gücü için bir yeri olduğunu gösteriyor" açıklamalarında bulundu. Binderbauer, ellerindeki fizik sorununu çözebileceklerine ve radyoaktif olmayan, bol miktarda bulunan bu yakıt ile sınırsız enerjinin kilidini açacaklarına inanıyor.

    TAE, H-B temelli füzyonun işe yaradığını gördü ve şimdi sıra ölçeği artırmaya gelmiş durumda. On yılın ortasına kadar şirket harcadığından daha çok enerji üreten "Copernicus" adında bir reaktörü inşa etmeyi planlıyor. Şirket, 2030'ların başında, şebekeye bağlı dünyanın ilk prototip H-B füzyon enerji santrali olacağını söylediği "Da Vinci" tesisinin hazır ve çalışır durumda olmasını bekliyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/energy/tae-first-hydrogen-boron-fusion/ https://www.nature.com/articles/s41467-023-36655-1
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.6 fsi passat alınır mı laptop cd okumuyor formanın orjinal olup olmadığını nasıl anlarız opera yer imleri dışa aktarma vdsl modem tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız