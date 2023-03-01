Füzyon enerjisi için devrimsel adım: Hidrojen ve bor kullanıldı!

Tam Boyutta Gör Mevcut füzyon enerjisi projelerinin çoğu, inanılmaz derecede kıt ve aynı zamanda dengesiz olan trityum gerektiriyor. TAE Technologies ise hem daha ucuz hem de daha güvenli bir yol bulduğunu açıklıyor. TAE, hidrojen-bor (HB) füzyonunu duyurarak manyetik olarak sınırlandırılmış plazmada testler gerçekleştirerek dünyada bir ilki başardı.

İlk defa hidrojen-bor kulanıldı

Tam Boyutta Gör Arkasında 1,2 milyar dolardan fazla yatırım bulunan TAE, 30 milyon °C'de plazmayı sürdürmek üzere tasarlanan ancak 75 milyon °C'yi çoktan aşan Norman adlı beşinci nesil füzyon reaktöründen elde ettiği sonuçları paylaştı. TAE, 2030'ların başında trityum reaktörlerinin ihtiyaç duyacağından kat kat daha sıcak olan milyar dereceden fazla plazma hapsini hedefliyor. Bu hedefte şirket, diğer reaktörlerden farklı olarak tasarladığı prototip kapaklı silindir füzyon reaktörlerinin kilit rol oynayacağına inanıyor.

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Kısa süre önce TAE, saygın Nature Communications dergisinde, manyetik olarak sınırlandırılmış plazmada hidrojen-bor füzyonunun dünyadaki ilk ölçümünü belgeleyen hakemli bir makaleyi yayınlayarak hedeflerine doğru büyük bir adım attı. Yapılan testler, dünyanın en büyük süper iletken plazma hapsetme cihazına ve dünyanın ikinci en büyük yıldızlayıcısına sahip olan Japonya Ulusal Füzyon Bilimi Enstitüsü’nün LHD reaktörüyle yapıldı.

Sonuçlar umut verici

Tam Boyutta Gör Testler sonucunda HB füzyonunun ölçülebilir yoğunluğa çıkabileceği saptandı. TAE Technologies CEO'su Michl Binderbauer, "Bu deney bize üzerinde çalışabileceğimiz zengin bir veri sunuyor ve hidrojen-borun şebeke ölçeğinde füzyon gücü için bir yeri olduğunu gösteriyor" açıklamalarında bulundu. Binderbauer, ellerindeki fizik sorununu çözebileceklerine ve radyoaktif olmayan, bol miktarda bulunan bu yakıt ile sınırsız enerjinin kilidini açacaklarına inanıyor.

TAE, H-B temelli füzyonun işe yaradığını gördü ve şimdi sıra ölçeği artırmaya gelmiş durumda. On yılın ortasına kadar şirket harcadığından daha çok enerji üreten "Copernicus" adında bir reaktörü inşa etmeyi planlıyor. Şirket, 2030'ların başında, şebekeye bağlı dünyanın ilk prototip H-B füzyon enerji santrali olacağını söylediği "Da Vinci" tesisinin hazır ve çalışır durumda olmasını bekliyor.

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