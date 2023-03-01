Füzyon enerjisi için devrimsel adım: Hidrojen ve bor kullanıldı!

Kısa süre önce TAE, saygın Nature Communications dergisinde, manyetik olarak sınırlandırılmış plazmada hidrojen-bor füzyonunun dünyadaki ilk ölçümünü belgeleyen hakemli bir makaleyi yayınlayarak hedeflerine doğru büyük bir adım attı. Yapılan testler, dünyanın en büyük süper iletken plazma hapsetme cihazına ve dünyanın ikinci en büyük yıldızlayıcısına sahip olan Japonya Ulusal Füzyon Bilimi Enstitüsü’nün LHD reaktörüyle yapıldı.
Sonuçlar umut verici
TAE, H-B temelli füzyonun işe yaradığını gördü ve şimdi sıra ölçeği artırmaya gelmiş durumda. On yılın ortasına kadar şirket harcadığından daha çok enerji üreten "Copernicus" adında bir reaktörü inşa etmeyi planlıyor. Şirket, 2030'ların başında, şebekeye bağlı dünyanın ilk prototip H-B füzyon enerji santrali olacağını söylediği "Da Vinci" tesisinin hazır ve çalışır durumda olmasını bekliyor.
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.