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    Dünyanın ilk ev tipi hidrojen pili tanıtıldı: İki günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor

    Avustralya merkezli Lavo şirketi, ev kullanımı için geliştirilen dünyanın ilk hidrojen pilini tanıttı. Devasa enerji deposu iki günlük elektrik ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Dünyanın ilk ev tipi hidrojen pili tanıtıldı: İki günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor
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    Avustralyalı Lavo şirketi, 40 kW'a kadar enerji depolayabilen dünyanın ilk ev tipi hidrojen pil sisteminin ticari bir versiyonunu tanıttı. Karşılaştırma açısından, Tesla'nın en gelişmiş Powerwall 2 pil sistemi sadece 14 kW kapasiteye sahip.

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    Devasa Lavo enerji depolama dolabı, hidrojen teknolojisine dayanıyor ve 1680 x 1240 x 400 mm ölçülerine sahip. 324 kg ağırlığında olan bu devasa enerji kaynağı, mevcut lityum iyon pillerin dezavantajlarını da ortadan kaldırıyor. Üreticiye göre, hidrojen pil evde iki gün boyunca kesintisiz güç kaynağı olarak kullanılabilmekte.

    Cihazı satın aldıktan ve kurulumdan sonra 30 yıl boyunca elektrik sorunlarını unutabileceğiniz iddia ediliyor ki bu lityum iyon pillerin iki katı demek. Cihazın, hibrit bir güneş invertörüne ve su şebekesine bağlanarak çalıştığını da belirtelim.

    Dünyanın ilk ev tipi hidrojen pili tanıtıldı: İki günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor
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    Tehlike yaratabileceği de konuşuluyor

    Görünür avantajlarına rağmen, teknolojinin hala bazı dezavantajları mevcut. Teknolojinin zayıf noktası, cihazın çalışmasında rol oynayan çıkış gücü 5 kWh olan bir tampon lityum iyon pil gösteriliyor. Buna ek olarak, kabinin fiyatı 26.900 dolar olacak ve bu da Powerwall 2'den önemli ölçüde daha pahalı demek.

    Lavo, maliyetin uluslararası bir genişlemeyle 2022'ye kadar 22.800 dolara düşmesini bekliyor. Ancak cihaz bazı soruları da beraberinde getiriyor. Üretici teknolojinin tamamen zararsız olduğunu iddia etse de, bu tür cihazlar hidrojen patlayıcı olarak kabul edilmekte.



    https://newatlas.com/energy/lavo-home-hydrogen-battery-storage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CooL_ROMEO

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    11 saat önce
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