Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıyor

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Teknoloji üretici Samsung, S Pen stylus destekli Galaxy S21 Ultra'nın duyurusunun ardından, diğer akıllı telefonlara kalem desteği eklemeyi planladığını doğrulamıştı. Şirketin bu kararı ile birlikte Galaxy Note serisi için de yolun sonu göründü.

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Ice Universe takma adıyla tanınan ve Samsung konusunda verdiği güvenilir bilgilerle adından söz ettiren sızıntı hesabı, Galaxy Note serisinin artık gömüldüğünü ve en son Galaxy Note akıllı telefonunun geçen yıl piyasaya sürüldüğünü söyledi. Bir başka güvenilir kaynak olan, Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch araştırma şirketlerinin kurucusu Ross Young ise şirketin Galaxy Note21'i piyasaya sürmeyi planlamadığını belirtiyor.

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Bu karar S21 Ultra'nın satışlarını yükseltebilir

İçeriden alınan bilgilere göre Samsung bu yıl, Galaxy Note20 FE (Fan Sürümü) olarak adlandırılacak olan Galaxy Note20'nin değiştirilmiş bir sürümünü yayınlayabilir. Galaxy Note döneminin de bu modelle birlikte kapatılması planlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefonlar Galaxy Note20 ve Galaxy S20'nin geçen yılki satışları hayal kırıklığı yaratmıştı.

Kaynaklar, Note serisinin üretimini durdurma kararının tamamen stratejik olduğuna inanıyorlar. Galaxy Note'u öldürme kararının Galaxy S21 yararına verildiği belirtiliyor. Zira, piyasada Galaxy Note21 yoksa, kalem destekli Samsung amiral gemisi almak isteyen kullanıcılar Galaxy S21 Ultra satın almak zorunda kalacaklar. Bu da Galaxy S21 serisinin genel satışlarında bir artışa yol açacak. Bu önemli gelişme ile ilgili olarak Samsung'un resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2021/01/23/two-well-known-insiders-say-samsung-has-discontinued-the-galaxy-note-series/

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