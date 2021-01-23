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    Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kalem desteği sunan akıllı telefon serisi Note 20'yi sonlandırmayı planlıyor. Bu kararın arkasında S21'in satışlarını artırmak var.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    4,1b
    243
    29
    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıyor
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    Teknoloji üretici Samsung, S Pen stylus destekli Galaxy S21 Ultra'nın duyurusunun ardından, diğer akıllı telefonlara kalem desteği eklemeyi planladığını doğrulamıştı. Şirketin bu kararı ile birlikte Galaxy Note serisi için de yolun sonu göründü.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı"

    Ice Universe takma adıyla tanınan ve Samsung konusunda verdiği güvenilir bilgilerle adından söz ettiren sızıntı hesabı, Galaxy Note serisinin artık gömüldüğünü ve en son Galaxy Note akıllı telefonunun geçen yıl piyasaya sürüldüğünü söyledi. Bir başka güvenilir kaynak olan, Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch araştırma şirketlerinin kurucusu Ross Young ise şirketin Galaxy Note21'i piyasaya sürmeyi planlamadığını belirtiyor.

    Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıyor
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    Bu karar S21 Ultra'nın satışlarını yükseltebilir

    İçeriden alınan bilgilere göre Samsung bu yıl, Galaxy Note20 FE (Fan Sürümü) olarak adlandırılacak olan Galaxy Note20'nin değiştirilmiş bir sürümünü yayınlayabilir. Galaxy Note döneminin de bu modelle birlikte kapatılması planlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefonlar Galaxy Note20 ve Galaxy S20'nin geçen yılki satışları hayal kırıklığı yaratmıştı.

    Kaynaklar, Note serisinin üretimini durdurma kararının tamamen stratejik olduğuna inanıyorlar. Galaxy Note'u öldürme kararının Galaxy S21 yararına verildiği belirtiliyor. Zira, piyasada Galaxy Note21 yoksa, kalem destekli Samsung amiral gemisi almak isteyen kullanıcılar Galaxy S21 Ultra satın almak zorunda kalacaklar. Bu da Galaxy S21 serisinin genel satışlarında bir artışa yol açacak. Bu önemli gelişme ile ilgili olarak Samsung'un resmi bir açıklama yapması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/23/two-well-known-insiders-say-samsung-has-discontinued-the-galaxy-note-series/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kraaz

    Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.

    1 saat önce
    A
    akyuznakliyat

    internette şikayetler peş peşe uçuyor

    2 saat önce
    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    6 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    JourneyToTheWest 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ayağına sıkar. Akıllı telefon piyasasında dahili kalem ile muadili olmayan bir telefon. Note kullanıp başka telefon kullanamayan insanlar var. Ultra saçmalığını sonlandırması daha isabet olur. Kalemi şarj cihazını ayrıca satıp şark kurnazlığı yapmanın alemi yok.
    Ayağına sıkar. Akıllı telefon piyasasında dahili kalem ile muadili olmayan bir telefon. Note kullanıp başka telefon kullanamayan insanlar var. Ultra saçmalığını...
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    S sadrag 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Note 20 üretimi durmadan bir tane almak gerekecek herhalde. Kalemi telefona yerleştirmeden ayrı bir şekilde satılan hiçbir telefonu alacağımı sanmıyorum. Diğer markalarında beynine tükürsünler. Bunca yıl boyunca bir tane alternatif sunmadılar piyasaya..
    Note 20 üretimi durmadan bir tane almak gerekecek herhalde. Kalemi telefona yerleştirmeden ayrı bir şekilde satılan hiçbir telefonu alacağımı sanmıyorum. Diğer ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    NIGRA (Melih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Spen devam etsin de adı note olmuş, s bilmem ne olmuş farketmez, ama note serisi gibi kalem içinde olmalı. Yoksa anlamı kalmaz. Kalem bir süre sonra kullanılmıyor diye genelleme de yapılmaz. Benim kalem elimden düşmez mesela 👍
    Spen devam etsin de adı note olmuş, s bilmem ne olmuş farketmez, ama note serisi gibi kalem içinde olmalı. Yoksa anlamı kalmaz. Kalem bir süre sonra kullanılmıy...
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    ___Lawyer___ (Lawyer ) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayatında Samsung kullanmayanların hatta doğru düzgün telefondan anlamayanların bile sokakta bir algısı vardır. Note serisi bir telefon görünce ilgi gösterirler. Android'te iPhone algısına en yakın marka sokakta Note serisidir.



    Bu tüm dünyada böyle iken bunu bilmemeleri ve buna rağmen böyle bir şey yapmaları akıl alır gibi değil.



    Arkadaşlar Samsung'ta ciddi sorunlar var bu çok belli. Şirketin son dönem kararları gerçekten anlaşılır değil. İşlemci konusundaki hatalar inavasyon ve sunulan seçeneklerdeki hatalar gerçekten şaşırtıcı.



    2021 de plastik kasalı telefon ile geliyorlar buna da uygun fiyatlı telefon diyorlar. Halbuki rakibi aynı fiyatlara cam ve alüminyum kasadan oluşan bir paket sunuyor.



    Sözün özü potansiyelini hiç eden bir şirket varsa o da Samsung'tur gerçekten üzücü.
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    F Flaperon 15 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Malumun ilanı.. Zaten uzun zamandır söyleniyordu ve bekleniyordu da.



    Note her zaman en prestijli ürünüydü Samsung'un. Ne zamanki satışların düşmesi nedeniyle ucuz yollu note yapmaya kalktı işte orada karizmayı çizdirdi ve işin büyüsü bozuldu. Örnek olarak şu anda kullandığım Note 10 Lite. Açık söyleyeyim bu model kesinlikle note falan değil. Kalemli A71 gibi bir şey. Yıllar önceki note 8 çok çok daha prestijli bir üründü. Eline aldığında note olduğunu hissettiriyordu.



    Kalemin ne kadar gerekli olduğu da tartışmalı bir konu. Diğer üreticiler hiç gitmediler bile bu topa. Belli ki öyle aman aman bir pazarı da yok. LG bir iki stylus model çıkardı ama tutmadı.



    Varını yoğunu koyup en üst düzey S serisi model çıkarmak ve onun da Spen ile uyumlu olması gayet mantıklı geldi. İsteyen parayla Spen alıp telefonu note gibi kullanabilir. Bakınca mantıklı.



    Şimdilik spenli kılıflar biraz kötü duruyor ama zamanla ona da bir şekilde alışırız.



    Bugüne kadarki her şey için çok teşekkürler sevgili note serisi.. Benden yana tüm haklarım helal olsun..



    The end..
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    P palamutix 17 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    s21 satmayacak samsung yoneticileri kendinde degil
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    zero fear 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    S Serisinin içerisinde N takıslı - S22 N gibi- kalem destekli ve ayrı uyumlu bir yazılıma sahip model çıkarılırsa daha isabetli olur.
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    TITAN (S K) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    samsungun yapması gereken şey işlemci tarafında bütün ülkelerde snapdragonlu satması ve note serisini bitirip s serisinin fiyatını daha uygun hale getirmesi. anca iphone ile öyle mücadele eder
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    mokinto (umut AYDIN) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Note serisini gömeceklerse ve fiyat ultra da olduğu gibi 16bin civarı olacaksa o zaman fold 3 ile yola devam edilebilir. Gerçek bir note deneyimini fold tarzı bir cihaz verebilir. Tabi 18000 TL telefona vermek ayrı bir çelişki.
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    P powertr06 (ahmet aybar) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Böyle bişey yaparlarsa ciddi manada kan kaybederler diye düşünüyorum.Bence 3,4 tane S modeli çıkarmaktansa 2 tane S 2 tane Note modeli çıkarmak çok daha akıllıca olur.
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    obsesoz (Özkan Gülek) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış karar ama spen dahili olarak devam eder tahmininimce.Hatırı sayılır kitlesi var.Spen teknolojisini(bu kadar kaliteli kalementegrasyonu) kullanan tek telefon markası bunu iptal etmez isim değişikliğidir.
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    D dennyy (mustafa doğan) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Samsung pişmanlıktan başka birşey değildir..
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    B Blueorcid (face ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Note serisi candır yanlış bir karar bence her seri kendi seviyesinde ürünler çıkartsın s21 için note serisini heba edilmesi saçma olur
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    4073 kez okundu.
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    samsung, Galaxy Note 20 ve
    5 etiket daha galaxy note 21 Galaxy S21 Ultra kalem s pen Mobil Teknolojiler
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