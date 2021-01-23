Samsung, Galaxy Note serisini sonlandırıyor

Teknoloji üretici Samsung, S Pen stylus destekli Galaxy S21 Ultra'nın duyurusunun ardından, diğer akıllı telefonlara kalem desteği eklemeyi planladığını doğrulamıştı. Şirketin bu kararı ile birlikte Galaxy Note serisi için de yolun sonu göründü.İlginizi Çekebilir Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı
Ayrıca Bkz. "Galaxy S21 Ultra'nın 100x yakınlaştırma özelliğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı"
Ice Universe takma adıyla tanınan ve Samsung konusunda verdiği güvenilir bilgilerle adından söz ettiren sızıntı hesabı, Galaxy Note serisinin artık gömüldüğünü ve en son Galaxy Note akıllı telefonunun geçen yıl piyasaya sürüldüğünü söyledi. Bir başka güvenilir kaynak olan, Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch araştırma şirketlerinin kurucusu Ross Young ise şirketin Galaxy Note21'i piyasaya sürmeyi planlamadığını belirtiyor.
Bu karar S21 Ultra'nın satışlarını yükseltebilir
İçeriden alınan bilgilere göre Samsung bu yıl, Galaxy Note20 FE (Fan Sürümü) olarak adlandırılacak olan Galaxy Note20'nin değiştirilmiş bir sürümünü yayınlayabilir. Galaxy Note döneminin de bu modelle birlikte kapatılması planlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefonlar Galaxy Note20 ve Galaxy S20'nin geçen yılki satışları hayal kırıklığı yaratmıştı.
Kaynaklar, Note serisinin üretimini durdurma kararının tamamen stratejik olduğuna inanıyorlar. Galaxy Note'u öldürme kararının Galaxy S21 yararına verildiği belirtiliyor. Zira, piyasada Galaxy Note21 yoksa, kalem destekli Samsung amiral gemisi almak isteyen kullanıcılar Galaxy S21 Ultra satın almak zorunda kalacaklar. Bu da Galaxy S21 serisinin genel satışlarında bir artışa yol açacak. Bu önemli gelişme ile ilgili olarak Samsung'un resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
https://www.gizmochina.com/2021/01/23/two-well-known-insiders-say-samsung-has-discontinued-the-galaxy-note-series/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.
internette şikayetler peş peşe uçuyor
Biraz daha ucuz olsa alınabilir
Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar
Bu tüm dünyada böyle iken bunu bilmemeleri ve buna rağmen böyle bir şey yapmaları akıl alır gibi değil.
Arkadaşlar Samsung'ta ciddi sorunlar var bu çok belli. Şirketin son dönem kararları gerçekten anlaşılır değil. İşlemci konusundaki hatalar inavasyon ve sunulan seçeneklerdeki hatalar gerçekten şaşırtıcı.
2021 de plastik kasalı telefon ile geliyorlar buna da uygun fiyatlı telefon diyorlar. Halbuki rakibi aynı fiyatlara cam ve alüminyum kasadan oluşan bir paket sunuyor.
Sözün özü potansiyelini hiç eden bir şirket varsa o da Samsung'tur gerçekten üzücü.
Note her zaman en prestijli ürünüydü Samsung'un. Ne zamanki satışların düşmesi nedeniyle ucuz yollu note yapmaya kalktı işte orada karizmayı çizdirdi ve işin büyüsü bozuldu. Örnek olarak şu anda kullandığım Note 10 Lite. Açık söyleyeyim bu model kesinlikle note falan değil. Kalemli A71 gibi bir şey. Yıllar önceki note 8 çok çok daha prestijli bir üründü. Eline aldığında note olduğunu hissettiriyordu.
Kalemin ne kadar gerekli olduğu da tartışmalı bir konu. Diğer üreticiler hiç gitmediler bile bu topa. Belli ki öyle aman aman bir pazarı da yok. LG bir iki stylus model çıkardı ama tutmadı.
Varını yoğunu koyup en üst düzey S serisi model çıkarmak ve onun da Spen ile uyumlu olması gayet mantıklı geldi. İsteyen parayla Spen alıp telefonu note gibi kullanabilir. Bakınca mantıklı.
Şimdilik spenli kılıflar biraz kötü duruyor ama zamanla ona da bir şekilde alışırız.
Bugüne kadarki her şey için çok teşekkürler sevgili note serisi.. Benden yana tüm haklarım helal olsun..
The end..
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