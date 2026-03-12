Giriş
    Nvidia ve Uber destekli Nuro, Tokyo'da otonom araçları test ediyor

    Nvidia, Toyota ve Uber destekli Nuro, otonom araçlarını Tokyo’nun dar ve yoğun trafiğe sahip sokaklarında test etmeye başladı. Şirketin hedefinde Seviye 4 otonomi bulunuyor.

    Nvidia ve Uber destekli Nuro, Tokyo'da otonom araç testi yapıyor
    ABD merkezli otonom sürüş girişimi Nuro, otonom araç teknolojisini dünyanın en karmaşık şehir içi trafiklerinden biri olarak gösterilen Tokyo’da test etmeye başladı. Şirketin yatırımcıları arasında Nvidia, Toyota ve Uber gibi teknoloji ve otomotiv devleri bulunuyor. Yeni test programı, otonom sürüş sistemlerinin yoğun şehir koşullarında nasıl performans gösterdiğini ölçmeyi amaçlıyor.

    Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre şirket, Tokyo’da sınırlı sayıda otonom aracı test sürecine dahil etti. Japonya’daki yasal düzenlemeler doğrultusunda araçların direksiyonunda güvenlik amacıyla insan sürücüler bulunuyor. Bu sayede olası riskler kontrol altında tutulurken otonom sistemin gerçek trafik koşullarındaki performansı analiz ediliyor.

    Tokyo en zorlayıcı yerlerden birisi

    Tokyo, otonom araç teknolojileri açısından oldukça zorlu bir test ortamı sunuyor. Şehrin dar ve kalabalık sokakları, yoğun trafik akışı ve sol şeritten akan trafik düzeni sürüş yazılımları için karmaşık bir operasyonel ortam yaratıyor.

    Nuro CEO’su Andrew Chapin, Tokyo’daki testlerin şirket için önemli bir sınav olduğunu belirterek “Böylesine ilginç ve uluslararası karmaşıklığa sahip bir pazarda otonom sistemin yeteneklerini test etmek, sistemin neler yapabileceğini görmek için gerçekten iyi bir stres testi olacak” ifadelerini kullandı.

    Şirketin uzun vadeli hedefi ise Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine ulaşmak. Bu seviyede araçlar, belirli koşullar altında tamamen kendi kendine sürüş gerçekleştirebiliyor ve insan müdahalesine ihtiyaç duymuyor.

    Tokyo’da otonom araç testleri yürüten tek şirket Nuro değil. ABD merkezli robotaksi operatörü Waymo da şehirde test faaliyetleri gerçekleştiriyor. Şirket, Japonya’nın büyük taksi operatörlerinden Nihon Kotsu ve ülkenin popüler taksi uygulaması Go ile iş birliği yaparak robotaksi teknolojisini deniyor. Waymo’nun Japonya’daki operasyonları Nisan 2025’ten bu yana sürüyor ve proje kapsamında Toyota ile de ortak çalışmalar yürütülüyor.

    Uber’den 100 bin otonom araç planı

    Otonom mobilite ekosisteminde önemli bir rol oynayan Uber, önümüzdeki yıllarda filoya büyük ölçekli otonom araçlar eklemeyi planlıyor. Şirketin hedefi 100.000’e kadar otonom araçtan oluşan bir ağ kurmak. Bu araçların 20.000’inin robotaksi olması planlanıyor.

    Bu robotaksi araçlarının geliştirilmesinde Lucid Motors ve Nuro tarafından sağlanan otonom sürüş teknolojileri kullanılacak. Uber, yeni araç tasarımını kısa süre önce CES 2026 kapsamında tanıtmıştı. Planlara göre küresel dağıtım süreci 2027 yılında başlayacak.

    Öte yandan Uber, Japonya pazarında da farklı iş birlikleri kuruyor. Şirket, Nissan ve İngiltere merkezli otonom sürüş yazılımı geliştiricisi Wayve ile birlikte çalışarak 2026 yılının sonuna kadar Tokyo’da pilot otonom araçları devreye almayı hedefliyor.

    Uber, nvidia, nuro, lucid motors

    https://www.engadget.com/transportation/nvidia--and-uber-backed-nuro-is-testing-autonomous-vehicles-in-tokyo-081200366.html

