Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı

Tam Boyutta Gör

Ekran teknolojileri sektöründe yeni yeni görmeye başladığımız Mini LED paneller dizüstü pazarına da girdi. Sektörün ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı MSI Creator 17 satışa başladı.

MSI Creator 17 özellikleri ve fiyatı

MSI Creator 17 dizüstü modeli CES 2020 fuarında görücüye çıkmış ancak detay verilmemişti. Bu hafta firma merakla beklenen premium dizüstü modelini detaylandırarak satışa sundu.

İlginizi Çekebilir

Asus’tan kurumlar için ExpertBook B9450 dizüstü modeli

Ayrıca Bkz. "SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor"

MSI Creator 17 modelinde 17.3 inçlik miniLED panel yer alıyor. Standart LED ekranlara göre minik LED’lerden oluşan panel daha verimli çalışıyor, parlaklık seviyesini 1000 nite kadar çıkarıyor ve HDR performansını arttırıyor. 4K çözünürlüğe sahip MSI Creator 17 bu sayede DisplayHDR 1000 sertifikasını hak ediyor.

Intel ve Nvidia’nın geçtiğimiz hafta tanıttığı kaslı dizüstü sistemleri aslında ilk olarak MSI Creator 17 modelinde sergilenmişti ancak o dönem fuarda bu bilgi verilmemişti. 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcisi ve Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q ekran kartı ikilisi yeni modeli en üst seviyeye taşıyor.

Bellek tarafında 64GB DDR4 RAM sunan model 3 adet M.2 slotuna sahip ve bir tanesinde 1TB NVMe SSD yer alıyor. WiFi 6, Bluetooth 5, 6 saate kadar kullanım, USB 3.2 portları gibi özellikleri olan MSI Creator 17 modeli 3500$ ile erişilmesi zor bir yere konumlanıyor.

https://www.techpowerup.com/265518/msi-launches-the-creator-17-notebook-17-3-inch-4k-miniled-monstrosity

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.