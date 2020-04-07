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    Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı

    MSI Creator 17 dizüstü modelinde sektörün ilk mini LED paneli, Intel Core i7-10875H, Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q ekran kartı gibi detaylar yer alıyor.
    1 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı
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    Ekran teknolojileri sektöründe yeni yeni görmeye başladığımız Mini LED paneller dizüstü pazarına da girdi. Sektörün ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı MSI Creator 17 satışa başladı.

    MSI Creator 17 özellikleri ve fiyatı

    MSI Creator 17 dizüstü modeli CES 2020 fuarında görücüye çıkmış ancak detay verilmemişti. Bu hafta firma merakla beklenen premium dizüstü modelini detaylandırarak satışa sundu.

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    MSI Creator 17 modelinde 17.3 inçlik miniLED panel yer alıyor. Standart LED ekranlara göre minik LED’lerden oluşan panel daha verimli çalışıyor, parlaklık seviyesini 1000 nite kadar çıkarıyor ve HDR performansını arttırıyor. 4K çözünürlüğe sahip MSI Creator 17 bu sayede DisplayHDR 1000 sertifikasını hak ediyor.

    Intel ve Nvidia’nın geçtiğimiz hafta tanıttığı kaslı dizüstü sistemleri aslında ilk olarak MSI Creator 17 modelinde sergilenmişti ancak o dönem fuarda bu bilgi verilmemişti. 8 çekirdekli Intel Core i7-10875H işlemcisi ve Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q ekran kartı ikilisi yeni modeli en üst seviyeye taşıyor.

    Bellek tarafında 64GB DDR4 RAM sunan model 3 adet M.2 slotuna sahip ve bir tanesinde 1TB NVMe SSD yer alıyor. WiFi 6, Bluetooth 5, 6 saate kadar kullanım, USB 3.2 portları gibi özellikleri olan MSI Creator 17 modeli 3500$ ile erişilmesi zor bir yere konumlanıyor.



    https://www.techpowerup.com/265518/msi-launches-the-creator-17-notebook-17-3-inch-4k-miniled-monstrosity Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Titanyum Adayı 1 gün en beğenilen AKTeknisyen
    Microled oled gibi her pixel ayrı ledlerden oluşuyor ve ekran teknolojisinin beklenen bir sonraki adımı olacak. Oled in zayıf yönlerini geliştirecek.



    Miniled ise şu anki arkadan aydınlatmalı panellerde kullanılan LED’lerin yerini daha küçük ledlerin alması ve panelin arkasına yerleştirilerek bölgesel kapatma ile daha yüksek siyah ve renk performansı vermesi için kullanılan genel bir isim şu an için. Bu teknoloji aslında televizyonlarda fald adıyla mevcut. Ama LED’ler küçülüp sayısı artacak ve daha çok bölge bağımsız bir şekilde kapatılıp açılabilecek.
    Microled oled gibi her pixel ayrı ledlerden oluşuyor ve ekran teknolojisinin beklenen bir sonraki adımı olacak. Oled in zayıf yönlerini geliştirecek.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    CleanCoders (Fatih ) 16 sa.
    Buradaki soru şu, 17 inç lik bir monitörde 4K ya gerek var mı?
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    XX58 (Resat ) 5 sa. CleanCoders
    Açıkcası bana 1080 artık yetmiyor. Belki 4K'ya fazla diyebiliriz ama artık üst seviye laptoplarda renk üretimi başarılı, doğru düzgün HDR destekleyen en azından 2K ekranlar görmek istiyorum.
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    Led Zeppelin 22 sa.
    Fald paneller kadar performanslı mıdır fiyatına göre merak ettim :/
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    AKTeknisyen (Hamza yok) 23 sa.
    Açıklama için teşekkür ederim.
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    AKTeknisyen (Hamza yok) 1 gün
    Mini Led ile Micro Ledin farkı ney?
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    Titanyum Adayı 1 gün AKTeknisyen
    Microled oled gibi her pixel ayrı ledlerden oluşuyor ve ekran teknolojisinin beklenen bir sonraki adımı olacak. Oled in zayıf yönlerini geliştirecek.



    Miniled ise şu anki arkadan aydınlatmalı panellerde kullanılan LED’lerin yerini daha küçük ledlerin alması ve panelin arkasına yerleştirilerek bölgesel kapatma ile daha yüksek siyah ve renk performansı vermesi için kullanılan genel bir isim şu an için. Bu teknoloji aslında televizyonlarda fald adıyla mevcut. Ama LED’ler küçülüp sayısı artacak ve daha çok bölge bağımsız bir şekilde kapatılıp açılabilecek.
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