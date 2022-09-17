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    Uber lüks elektrikli otomobil hizmetini genişletiyor

    Uber artık çok daha fazla şehirde elektrikli otomobil hizmetini yaygınlaştırmaya başlıyor. Müşteriler artık Tesla Model 3 veya Polestar 2 gibi otomobilleri kullanabilecek.
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    Uber lüks elektrikli otomobil hizmetini genişletiyor
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    Uber, müşterilerine daha fazla seçenek sunmaya devam ediyor. Kullanıcıların tamamen elektrikli araçlarla yolculuk etme taleplerini karşılayan Uber, halihazırda bulunan hizmetini 25 şehir ile genişletiyor.

    Uber, lüks kategorisine hizmet eden Comfort servisine Comfort Electric’i ekleyerek daha geniş bir yelpazede varlık göstermeye başlamıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında başlatılan Comfort Electric servisi artık toplamda 25 şehirde faal bir şekilde kullanılabiliyor. Şimdilik yalnızca Tesla Model 3, Polestar 2 ve Ford Mustang Mach-E gibi premium elektrikli araçlar bu servis altında kullanılabilecek.

    Öte yandan Uber Green ile bu servisi karıştırmamak gerek. Zira Uber Green’de hem elektrikli hem de hibrit araçlara izin veriliyor ve sürücülere genellikle 1 dolar ekstra ücret veriliyor. Fakat Comfort Electric servisi sadece elektrikli araçlarla sınırlı durumda. Bununla birlikte bu hizmet doğrudan daha üst segmente hitap ediyor ancak firmanın en pahalı servisi olan Uber Black kadar pahalı değil.

    Uber, 2030’a kadar tamamen elektrikli olmayı hedefliyor

    Uber lüks elektrikli otomobil hizmetini genişletiyor
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    Uber, sıfır emisyon hedefini ABD ve Kanada için 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak bu biraz zorlu bir hedef zira Uber sürücüleri bağımsız olduklarından dolayı teorik olarak tüm sürücüleri elektrikli araçlara geçmeye zorlamak pek mümkün değil. Bunun farkında olan Uber, 2025 yılına kadar sürücülerin elektrikli otomobillere geçmesine yardımcı olmak için 800 milyon dolar harcayacağını belirtiyor.

    Uber Comfort Electric'in mevcut olduğu 25 şehrin tamamı:

    Atlanta, Austin, Baltimore-Maryland, Boston, Charlotte, Chicago, Connecticut, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New Jersey, NYC, Philadelphia, Portland, Sacramento, San Antonio, San Diego, San Francisco, Seattle, St Louis, Vancouver (Kanada), Washington.

    Amerika’da son yıllarda elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak ve mevcut içten yanmalı motorları engellemek için yasal anlamda da büyük adımlar atılıyor. California eyaleti bir süre önce 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacağını açıklamıştı. New York gibi diğer eyaletlerin de benzer yasaklamalar üzerinde çalıştığı biliniyor.

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

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