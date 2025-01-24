Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi büyük çuvalladı! Başarı oranı yüzde 15

Potansiyeli çok büyüktü
Mart 2024'te Cognition AI tarafından tanıtılan Devin, yazılım mühendislerine yardımcı olmayı amaçlayan bir otomasyon aracı olarak geliştirildi. Aralık 2024'te aylık 500 dolarlık abonelik ücretiyle genel kullanıma sunulan Devin'in, uygulama geliştirme ve hata giderme gibi görevleri baştan sona otonom bir şekilde gerçekleştirebildiği iddia edildi. Araç, Slack üzerinden komut alıyor ve Docker tabanlı bir çalışma ortamında terminal, tarayıcı, kod düzenleyici ve planlayıcı gibi araçlarla çalışıyor.
Cognition AI'nin açıklamasına göre Devin; API entegrasyonu, kod incelemeleri, altyapı yönetimi gibi görevleri yerine getirebiliyor. Hatta DoorDash üzerinden yemek siparişi verebilecek kadar "kişisel asistan" işlevi gördüğü de belirtiliyor. Bunlar, başlı başına çok büyük bir olay ve iddia.
Bu arada Devin, bir “bileşik yapay zeka sistemi”, yani OpenAI'nı GPT-4o'sunu içeren ve zaman içinde gelişmesi beklenebilecek bir dizi temel yapay zeka modeline dayanıyor. Teorik olarak onların yapabildikleri her şeyi yapması bekleniyor.
Test sonuçları hayal kırıklığı yarattı
Araştırmacılar, Devin'in temel engelleri fark edemediğini ve uygulanabilir olmayan çözümleri zorlamaya devam ettiğini belirtti. Örneğin, Devin’den birden fazla uygulamayı Railway platformuna dağıtması istendiğinde, bu platformun böyle bir özelliği desteklemediğini anlamadı. Günlerce çözüm arayarak zaman kaybetti ve hayali özellikler "uydurdu." Araştırmacılar, Devin’in arayüzünün kullanıcı dostu olduğunu ve bazı görevlerde umut verici sonuçlar verdiğini kabul etseler de, aracın güvenilir olmaktan uzak olduğunu vurguladı: “Daha da endişe verici olan, hangi görevlerin başarılı olacağını tahmin edemememizdi. İlk başarılarımıza benzer görevler bile karmaşık, zaman alıcı yollarla başarısız oluyordu.”Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/102761/worlds-first-ai-software-engineer-fails-85-of-its-assigned-tasks/index.html https://www.theregister.com/2025/01/23/ai_developer_devin_poor_reviews/ https://www.answer.ai/posts/2025-01-08-devin.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: