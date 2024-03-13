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    Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi “Devin” tanıtıldı

    Yapay zeka alanındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise Cognition AI adlı bir girişim, dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi Devin’i piyasaya sürdü.
    Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi Devin tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekanın ortaya çıkışının üstünden iki yıl geçmiş olsa da yapay zekanın amansız gelişimi yavaşlama belirtisi göstermiyor. Günümüzdeki sadece devasa firmalar değil küçük ölçekli işletmeler de üretken yapay zekanın gelişimini körüklüyor. Hatta belki de en ilginç fikirler küçük oluşumlardan çıkıyor. Bunun son örneğini ise Cognition AI adlı bir girişim bir kez daha ortaya koydu. Cognition, kısa bir süre önce dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi Devin’i piyasaya sürdü. Yapay zekaların insanlar gözetiminde çalıştığı geleceğe bir adım daha yaklaşıldı.

    AI yazılım mühendisi Devin tanıtıldı

    Microsoft, OpenAI ve Github işbirliğinde ortaya çıkan Github Copilot gibi aslında çok sayıda kodlama asistanı olsa da Devin, ileriye doğru bir adım daha atıyor. Benzerlerinin aksine Devin, sadece kodlama önerileri sunmak ve bazı görevleri otomatik olarak tamamlamak yerine yazılım projesinin tamamını kendi başına üstlenebiliyor ve bitirebiliyor. Cognition AI’a göre Devin gibi bir ürün halihazırda bulunmuyor. Hatta firmaya göre Devin, Upwork'teki işleri bile yapabiliyor.

    Geliştiricileri tarafından "yorulmak bilmeyen, yetenekli bir takım arkadaşı" olarak tanımlanan Devin, karmaşık mühendislik görevlerini planlayıp yürütebiliyor, binlerce karar verebiliyor, ilgili bağlamı hatırlayabiliyor, zaman içinde öğrenebiliyor ve koddaki hataları düzeltebiliyor.

    Peki Devin nasıl çalışıyor? Öncelikle ona bir iş veriyorsunuz. Örneğin, "Sydney'deki tüm İtalyan restoranlarının haritasını çıkaran bir web sitesi oluştur" istemi. Devin, yukarıdaki yeteneklerinden faydalanarak restoranları bulmak için bir arama yapıyor, adreslerini ve iletişim bilgilerini alıyor, ardından bilgileri görüntüleyen bir site oluşturuyor ve yayınlıyor. Devin çalışırken gerçekleştirdiği tüm görevleri gösteriyor ve yazılan kodu test ederken hataları kendi kendine bulup düzeltiyor. Eğer Devin’in gözünden kaçan bir şey olursa insanlar ona arayüz üzerinden düzeltme komutu verebiliyor.

    Ancak mevcut haliyle Devin kamuya açık değil ve test etmek isteyenlerin Cognition’a ulaşması gerekiyor. Şimdilik küçük bir topluluk tarafından araç test ediliyor. Ancak Devin’in yapabildikleri veya yapabileceklerinin gelecekte bir sınırı olmayacak gibi görünüyor. Verdiğimiz örnek sadece basit bir örnek. Ancak Devin, büyük dil modellerini (LLM) eğitmek veya üzerlerinde ince ayarlar yapmak için de kullanılabilir.

    Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi Devin tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Elbette Devin’in yeteneklerinin hayal edilen seviyelere ulaşması için biraz daha zaman gerekiyor. Normalde birkaç yıl önce bunun için “daha önünde birkaç yıl var” derdik ancak konu yapay zeka ve günümüz olduğunda birkaç ay bile yeterince uzun. Bununla birlikte Devin, SWE-bench testinde insanlardan herhangi bir yardım almadan vakaların yüzde 13,86'sını uçtan uca doğru bir şekilde çözebildi. Bu düşük bir oran gibi görünse de diğerleri ile karşılaştırıldığında Devin’in çok gelişmiş olduğu anlaşılıyor. Zira aynı testte Claude 2 sorunların yalnızca yüzde 4,80'ini çözebilirken, SWE-Llama-13b ve GPT-4 sırasıyla yüzde 3,97 ve yüzde 1,74'ünü çözebildi.

    Şu anda şirket kapasitesini artırma sürecinde ve Devin'e erken erişimi yalnızca belirli kullanıcılara sunuyor. Daha geniş erişimin ilerleyen aşamalarda açılması bekleniyor. Bununla birlikte Cognition bu başarıyı tam olarak nasıl elde ettiğini ve kendi tescilli modelini mi yoksa üçüncü bir tarafın modelini mi kullandığını paylaşmadı. Ek olarak Cognition ayrıca web sitesinde kodlamanın "sadece başlangıç" olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla firma diğer disiplinler için de benzer yapay zekalar geliştirecek gibi görünüyor. İlgilenenler için son detay: Cognition, iki ay öncesine kadar resmi olarak yoktu ve şimdiye kadar 21 milyon fon topladı.

    Kaynakça https://80.lv/articles/researchers-unveil-devin-the-first-ai-software-engineer/ https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-03-12/cognition-ai-s-devin-assistant-can-build-websites-videos-from-a-prompt
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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