Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi “Devin” tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekanın ortaya çıkışının üstünden iki yıl geçmiş olsa da yapay zekanın amansız gelişimi yavaşlama belirtisi göstermiyor. Günümüzdeki sadece devasa firmalar değil küçük ölçekli işletmeler de üretken yapay zekanın gelişimini körüklüyor. Hatta belki de en ilginç fikirler küçük oluşumlardan çıkıyor. Bunun son örneğini ise Cognition AI adlı bir girişim bir kez daha ortaya koydu. Cognition, kısa bir süre önce dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi Devin’i piyasaya sürdü. Yapay zekaların insanlar gözetiminde çalıştığı geleceğe bir adım daha yaklaşıldı.

AI yazılım mühendisi Devin tanıtıldı

Microsoft, OpenAI ve Github işbirliğinde ortaya çıkan Github Copilot gibi aslında çok sayıda kodlama asistanı olsa da Devin, ileriye doğru bir adım daha atıyor. Benzerlerinin aksine Devin, sadece kodlama önerileri sunmak ve bazı görevleri otomatik olarak tamamlamak yerine yazılım projesinin tamamını kendi başına üstlenebiliyor ve bitirebiliyor. Cognition AI’a göre Devin gibi bir ürün halihazırda bulunmuyor. Hatta firmaya göre Devin, Upwork'teki işleri bile yapabiliyor.

Geliştiricileri tarafından "yorulmak bilmeyen, yetenekli bir takım arkadaşı" olarak tanımlanan Devin, karmaşık mühendislik görevlerini planlayıp yürütebiliyor, binlerce karar verebiliyor, ilgili bağlamı hatırlayabiliyor, zaman içinde öğrenebiliyor ve koddaki hataları düzeltebiliyor.

Peki Devin nasıl çalışıyor? Öncelikle ona bir iş veriyorsunuz. Örneğin, "Sydney'deki tüm İtalyan restoranlarının haritasını çıkaran bir web sitesi oluştur" istemi. Devin, yukarıdaki yeteneklerinden faydalanarak restoranları bulmak için bir arama yapıyor, adreslerini ve iletişim bilgilerini alıyor, ardından bilgileri görüntüleyen bir site oluşturuyor ve yayınlıyor. Devin çalışırken gerçekleştirdiği tüm görevleri gösteriyor ve yazılan kodu test ederken hataları kendi kendine bulup düzeltiyor. Eğer Devin’in gözünden kaçan bir şey olursa insanlar ona arayüz üzerinden düzeltme komutu verebiliyor.

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Ancak mevcut haliyle Devin kamuya açık değil ve test etmek isteyenlerin Cognition’a ulaşması gerekiyor. Şimdilik küçük bir topluluk tarafından araç test ediliyor. Ancak Devin’in yapabildikleri veya yapabileceklerinin gelecekte bir sınırı olmayacak gibi görünüyor. Verdiğimiz örnek sadece basit bir örnek. Ancak Devin, büyük dil modellerini (LLM) eğitmek veya üzerlerinde ince ayarlar yapmak için de kullanılabilir.

Tam Boyutta Gör Elbette Devin’in yeteneklerinin hayal edilen seviyelere ulaşması için biraz daha zaman gerekiyor. Normalde birkaç yıl önce bunun için “daha önünde birkaç yıl var” derdik ancak konu yapay zeka ve günümüz olduğunda birkaç ay bile yeterince uzun. Bununla birlikte Devin, SWE-bench testinde insanlardan herhangi bir yardım almadan vakaların yüzde 13,86'sını uçtan uca doğru bir şekilde çözebildi. Bu düşük bir oran gibi görünse de diğerleri ile karşılaştırıldığında Devin’in çok gelişmiş olduğu anlaşılıyor. Zira aynı testte Claude 2 sorunların yalnızca yüzde 4,80'ini çözebilirken, SWE-Llama-13b ve GPT-4 sırasıyla yüzde 3,97 ve yüzde 1,74'ünü çözebildi.

Şu anda şirket kapasitesini artırma sürecinde ve Devin'e erken erişimi yalnızca belirli kullanıcılara sunuyor. Daha geniş erişimin ilerleyen aşamalarda açılması bekleniyor. Bununla birlikte Cognition bu başarıyı tam olarak nasıl elde ettiğini ve kendi tescilli modelini mi yoksa üçüncü bir tarafın modelini mi kullandığını paylaşmadı. Ek olarak Cognition ayrıca web sitesinde kodlamanın "sadece başlangıç" olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla firma diğer disiplinler için de benzer yapay zekalar geliştirecek gibi görünüyor. İlgilenenler için son detay: Cognition, iki ay öncesine kadar resmi olarak yoktu ve şimdiye kadar 21 milyon fon topladı.

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Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi Devin tanıtıldı