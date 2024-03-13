Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi “Devin” tanıtıldı

AI yazılım mühendisi Devin tanıtıldı
Microsoft, OpenAI ve Github işbirliğinde ortaya çıkan Github Copilot gibi aslında çok sayıda kodlama asistanı olsa da Devin, ileriye doğru bir adım daha atıyor. Benzerlerinin aksine Devin, sadece kodlama önerileri sunmak ve bazı görevleri otomatik olarak tamamlamak yerine yazılım projesinin tamamını kendi başına üstlenebiliyor ve bitirebiliyor. Cognition AI’a göre Devin gibi bir ürün halihazırda bulunmuyor. Hatta firmaya göre Devin, Upwork'teki işleri bile yapabiliyor.
Geliştiricileri tarafından "yorulmak bilmeyen, yetenekli bir takım arkadaşı" olarak tanımlanan Devin, karmaşık mühendislik görevlerini planlayıp yürütebiliyor, binlerce karar verebiliyor, ilgili bağlamı hatırlayabiliyor, zaman içinde öğrenebiliyor ve koddaki hataları düzeltebiliyor.
Peki Devin nasıl çalışıyor? Öncelikle ona bir iş veriyorsunuz. Örneğin, "Sydney'deki tüm İtalyan restoranlarının haritasını çıkaran bir web sitesi oluştur" istemi. Devin, yukarıdaki yeteneklerinden faydalanarak restoranları bulmak için bir arama yapıyor, adreslerini ve iletişim bilgilerini alıyor, ardından bilgileri görüntüleyen bir site oluşturuyor ve yayınlıyor. Devin çalışırken gerçekleştirdiği tüm görevleri gösteriyor ve yazılan kodu test ederken hataları kendi kendine bulup düzeltiyor. Eğer Devin’in gözünden kaçan bir şey olursa insanlar ona arayüz üzerinden düzeltme komutu verebiliyor.
Ancak mevcut haliyle Devin kamuya açık değil ve test etmek isteyenlerin Cognition’a ulaşması gerekiyor. Şimdilik küçük bir topluluk tarafından araç test ediliyor. Ancak Devin’in yapabildikleri veya yapabileceklerinin gelecekte bir sınırı olmayacak gibi görünüyor. Verdiğimiz örnek sadece basit bir örnek. Ancak Devin, büyük dil modellerini (LLM) eğitmek veya üzerlerinde ince ayarlar yapmak için de kullanılabilir.
Şu anda şirket kapasitesini artırma sürecinde ve Devin'e erken erişimi yalnızca belirli kullanıcılara sunuyor. Daha geniş erişimin ilerleyen aşamalarda açılması bekleniyor. Bununla birlikte Cognition bu başarıyı tam olarak nasıl elde ettiğini ve kendi tescilli modelini mi yoksa üçüncü bir tarafın modelini mi kullandığını paylaşmadı. Ek olarak Cognition ayrıca web sitesinde kodlamanın "sadece başlangıç" olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla firma diğer disiplinler için de benzer yapay zekalar geliştirecek gibi görünüyor. İlgilenenler için son detay: Cognition, iki ay öncesine kadar resmi olarak yoktu ve şimdiye kadar 21 milyon fon topladı.Kaynakça https://80.lv/articles/researchers-unveil-devin-the-first-ai-software-engineer/ https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-03-12/cognition-ai-s-devin-assistant-can-build-websites-videos-from-a-prompt Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.