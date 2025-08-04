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    Tim Cook’tan çalışanlara: Apple, yapay zekada mutlaka kazanmalı

    Apple CEO’su Tim Cook, yapay zekanın internet ve akıllı telefonlar kadar büyük bir devrim olduğunu, şirketin bu alanda gerekli yatırımı yapacağını ve kazanması gerektiğini söyledi.

    Tim Cook’tan çalışanlara: Apple, yapay zekada mutlaka kazanmalı Tam Boyutta Gör
    Apple CEO’su Tim Cook, şirket çalışanlarına yönelik nadir bir genel toplantı düzenledi ve yapay zekaya dair vizyonunu net şekilde ortaya koydu. Cuma günü düzenlenen toplantıda konuşan Cook, yapay zeka devriminin internet, akıllı telefonlar, bulut bilişim ve uygulamalar kadar büyük, hatta belki daha da büyük olduğunu söyledi. Cook, şirketin yapay zeka alanında kazanması gerektiğinin altını çizdi.

    Toplantı, Cook'un yatırımcılara ve analistlere Apple'ın yapay zeka yatırımlarını “önemli ölçüde” artıracağını söylediği kazanç açıklamasının ardından gerçekleşti. Cook'un Apple çalışanlarına da benzer bir mesaj verdiği ve onlara “Apple bunu yapmak zorunda. Apple bunu yapacak. Bu bizim için bir fırsat. Bunu yapmak için gerekli yatırımı yapacağız.” dediği bildirildi.

    Cook, çalışanlara yönelik toplantısında şirket kültüründeki “ilk değil, en iyi” felsefesine de değindi: “Mac'ten önce PC vardı; iPhone'dan önce akıllı telefon vardı; iPad'den önce birçok tablet vardı; iPod'dan önce MP3 çalar vardı.” Ancak ona göre Apple, tüm bu ürünlerde modern standardı belirleyen şirket oldu. Apple’ın nadiren ilk olduğunu, yapay zekada da aynı durumun olacağını söyledi.

    Siri neden gecikti?

    Toplantıda Apple’ın yazılım şefi Craig Federighi de söz aldı. Siri’nin yapay zeka destekli yeni sürümünde yaşanan büyük gecikmeye değinen Federighi, ilk etapta “hibrit mimari” ile ilerlemek istediklerini; yani mevcut Siri işlevlerinin ayrı, büyük dil modeli (LLM) temelli görevlerin ise farklı bir sistem tarafından yürütülmesini planladıklarını açıkladı. Ancak bu yöntemin “Apple kalitesine ulaşamayacağını” fark ettiklerini söyleyen Federighi, tüm yapının baştan aşağı yeniden inşa edildiğini belirtti.

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