"Yapay zekanın babası" uyardı: Yakında anlamadığımız bir dilde düşünmeye başlayabilirler

Tam Boyutta Gör Daha önce Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin de dikkat çektiği üzere yapay zekaların nasıl çalıştığını, yaptıkları tercihleri neden yaptıklarını bu teknolojiyi geliştiren insanlar bile tam olarak anlamıyor. Örneğin bir yapay zekaya soru sorduğunuzda, o cevabı oluşturmak için hangi adımları izlediğini ve hangi kaynakları kullandığını görüyoruz ama neden bunları tercih ettiğini ya da neden başkalarını tercih etmediğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak bunlar bile iyi günlerimiz olabilir. Çünkü "yapay zekanın babası" olarak anılan Nobel Fizik Ödülü sahibi Geoffrey Hinton, yapay zekanın ne düşündüğünü görebildiğimiz günlerin de sayılı olduğuna inanıyor.

Bugün en azından yapay zekaların akıl yürütürken hangi adımları izlediklerini takip edebiliyoruz. Çünkü ChatGPT ve Gemini gibi yapay zekalar, akıl yürütme aşamasında da İngilizce gibi bilinen dilleri kullanıyorlar. Ancak Hinton bunun uzun sürmeyeceğine inanıyor. Hinton'a göre yapay zekalar yakında kendi dillerini geliştirip, düşünürken bu dili kullanmaya başlayabilirler.

Yapay Zekanın İyi Huylu Kalacağından Emin Olmamız Gerekiyor

Aslında yapay zekaların kendi dillerini oluşturması daha şimdiden görmeye başladığımız bir durum. Hatırlarsanız yıllar önce Google'ın çeviri botu kendi dilini yaratmıştı. Yine 2017 yılında Facebook, bilmediğimiz bir dil oluşturup kendi aralarında konuştukları için iki sohbet botunu kapatmak zorunda kalmıştı. Tabii bunlar bugünkü gelişmiş modellere kıyasla çok daha ilkel yapay zekalardı. Bugünün ve daha önemlisi yarının yapay zekasının kendi dilini oluşturup artık bu dille düşünmeye başlaması, çok daha ciddi sorunlar yaratabilir.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 4 Ağustos 2025 6 sa. önce eklendi

Yapay zekanın şu anda bile korkutucu düşünceler üretebildiğine vurgu yapan Geoffrey Hinton, ne düşündüklerini göremediğimiz bir senaryonun yıkıcı potansiyeline dikkat çekiyor. Hinton'a göre bu durum neredeyse kaçınılmaz olduğu için şimdi yapılması gereken şey, yapay zekanın her zaman iy huylu kalacağını garanti altına alacak adımlar atmak. Ne var ki yapay zeka şirketleri ve daha önemlisi ABD ile Çin yapay zeka konusunda adeta bir silahlanma yarışına girdiği için, bunu sağlayacak adımları atmaları pek olası görünmüyor.

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Yapay zeka anlamadığımız bir dilde düşünmeye başlayabilir

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